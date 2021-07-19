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СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием

СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием - РИА Новости, 19.07.2021

СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием

В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает портал 47news.ru. РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T11:30

2021-07-19T11:30

2021-07-19T14:21

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает портал 47news.ru.По информации СМИ, она расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.Как пишет издание, в подпольной тюрьме имеются камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.Согласно данным портала, в доме, где находится тюрьма, в разное время проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия