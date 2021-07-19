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СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием
СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием - РИА Новости, 19.07.2021
СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием
В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает портал 47news.ru. РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T11:30
2021-07-19T14:21
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает портал 47news.ru.По информации СМИ, она расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.Как пишет издание, в подпольной тюрьме имеются камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.Согласно данным портала, в доме, где находится тюрьма, в разное время проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.
всеволожский район
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всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
11:30 19.07.2021 (обновлено: 14:21 19.07.2021)
 
СМИ: в Ленинградской области обнаружили подземную тюрьму с крематорием

Портал 47news.ru: под коттеджем в Ленобласти обнаружили подземную тюрьму с крематорием

© Фото : 47newsКомната в подземном помещении в поселке Новый Петербург в Ленинградской области
Комната в подземном помещении в поселке Новый Петербург в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : 47news
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В Ленинградской области обнаружили, предположительно, частную подземную тюрьму с замаскированной печью, сообщает портал 47news.ru.
По информации СМИ, она расположена в заброшенном коттеджном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района.
Как пишет издание, в подпольной тюрьме имеются камеры с умывальниками, унитазами и двухъярусными кроватями.
Согласно данным портала, в доме, где находится тюрьма, в разное время проживал бывший сотрудник ФСИН и другое частное лицо.
 
Всеволожский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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