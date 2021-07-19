https://ria.ru/20210719/tyulpanova-1741830582.html
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования - РИА Новости, 19.07.2021
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования
Экс-жена бывшего футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова Милана Тюльпанова в беседе с подписчиками в личном микроблоге... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:29
2021-07-19T12:29
2021-07-19T12:29
дана борисова
шоубиз
александр кержаков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-жена бывшего футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова Милана Тюльпанова в беседе с подписчиками в личном микроблоге раскрыла, что стала жертвой изнасилования, сообщает Пятый канал. "У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?" — говорит Милана.Один из пользователей уточнил: "Кто вас изнасиловал? Что за треш опять происходит?"."Да это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно", — уверяет Милана.Тюльпанова и Кержаков поженились в июне 2015 и развелись в апреле 2019. У них есть общий ребенок — сын Артемий, который родился в апреле 2017. Недавно Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств.
https://ria.ru/20210601/proklova-1735082118.html
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дана борисова, александр кержаков