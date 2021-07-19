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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210719/tyulpanova-1741830582.html
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования - РИА Новости, 19.07.2021
Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования
Экс-жена бывшего футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова Милана Тюльпанова в беседе с подписчиками в личном микроблоге... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:29
2021-07-19T12:29
дана борисова
шоубиз
александр кержаков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-жена бывшего футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова Милана Тюльпанова в беседе с подписчиками в личном микроблоге раскрыла, что стала жертвой изнасилования, сообщает Пятый канал. "У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?" — говорит Милана.Один из пользователей уточнил: "Кто вас изнасиловал? Что за треш опять происходит?"."Да это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно", — уверяет Милана.Тюльпанова и Кержаков поженились в июне 2015 и развелись в апреле 2019. У них есть общий ребенок — сын Артемий, который родился в апреле 2017. Недавно Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств.
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дана борисова, александр кержаков
12:29 19.07.2021
 

Бывшая жена Кержакова раскрыла, что стала жертвой изнасилования

© Фото : Instagram Миланы ТюльпановойМилана Тюльпанова
Милана Тюльпанова - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© Фото : Instagram Миланы Тюльпановой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Экс-жена бывшего футболиста "Зенита" и нынешнего тренера "Нижнего Новгорода" Александра Кержакова Милана Тюльпанова в беседе с подписчиками в личном микроблоге раскрыла, что стала жертвой изнасилования, сообщает Пятый канал.
"У меня такой вопрос интересный к вам. Человека, которого изнасиловали. Как вы думаете, способен он на адекватные отношения или нет?" — говорит Милана.
Один из пользователей уточнил: "Кто вас изнасиловал? Что за треш опять происходит?".
"Да это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно", — уверяет Милана.
Тюльпанова и Кержаков поженились в июне 2015 и развелись в апреле 2019. У них есть общий ребенок — сын Артемий, который родился в апреле 2017.
Недавно Дана Борисова рассказала, как стала жертвой домогательств.
Заслуженная артистка РФ Елена Проклова - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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Проклова призналась Малахову, почему раньше не говорила о домогательствах
 
ШоубизДана БорисоваАлександр Кержаков
 
 
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