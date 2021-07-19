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В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок

В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок - РИА Новости, 19.07.2021

В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок

Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T12:54

2021-07-19T12:54

2021-07-19T12:54

россия

гумвд

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происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Мамедов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Уточняется, что Мамедов вину признал и раскаялся.Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. А 11 апреля суд избрал Мамедову меру пресечения на время предварительного следствия в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210607/draka-1735989077.html

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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия