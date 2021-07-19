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В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок
В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок - РИА Новости, 19.07.2021
В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок
Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T12:54
2021-07-19T12:54
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Мамедов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Уточняется, что Мамедов вину признал и раскаялся.Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. А 11 апреля суд избрал Мамедову меру пресечения на время предварительного следствия в виде заключения под стражу.
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
12:54 19.07.2021
 
В Петербурге мужчина, стрелявший в воздух на свадьбе, получил срок

Суд приговорил мужчину, стрелявшего в воздух на свадьбе в Петербурге, к семи месяцам колонии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Красносельский районный суд приговорил стрелявшего на свадьбе в воздух из травматического пистолета Шаига Хуррама оглы Мамедова к лишению свободы сроком на 7 месяцев в колонии общего режима, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Мамедов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 месяцев в ИК общего режима", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Уточняется, что Мамедов вину признал и раскаялся.
"Пояснил, что являлся гостем на свадьбе. После произведенных выстрелов, вернулся домой, оставил пистолет и поехал праздновать дальше. Только там узнал, что из-за произошедшего свадебный кортеж был задержан сотрудниками полиции. После полученных знаний, он добровольно сдался полиции", - добавили в пресс-службе судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что полиция задержала предполагаемого стрелка из кортежа. Как сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, им оказался 34–летний уроженец закавказского государства по имени Шаиг, являющийся гендиректором строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из своего травматического пистолета.
По данным пресс-службы полиции, о стрельбе в воздух сообщил очевидец. По его словам, стрельба произошла 9 апреля, когда несколько машин в составе свадебного кортежа выехали из двора дома 14 по улице Летчика Лихолетова. А 11 апреля суд избрал Мамедову меру пресечения на время предварительного следствия в виде заключения под стражу.
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