"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД
Прилепин предложил Зюганову объединить усилия для создания коалиции в ГД, а затем и новой партии
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", - говорится в письме.
Как отметил Прилепин, у "Справедливой России – За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом, за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое.
"России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", - добавил он.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.