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"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД
"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД - РИА Новости, 19.07.2021
"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД
Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T08:11
2021-07-19T08:11
партия "справедливая россия - за правду"
россия
кпрф
захар прилепин
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости."Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", - говорится в письме.Как отметил Прилепин, у "Справедливой России – За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом, за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое."России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", - добавил он.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html
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партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика
08:11 19.07.2021
 
"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД

Прилепин предложил Зюганову объединить усилия для создания коалиции в ГД, а затем и новой партии

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСъезд партии "Справедливая Россия - За правду"
Съезд партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", - говорится в письме.
Как отметил Прилепин, у "Справедливой России – За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом, за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое.
"России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", - добавил он.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 18:56
"Проблема Крыма", пенсий и вакцин. С чем партии идут на выборы
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияКПРФЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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