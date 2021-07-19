https://ria.ru/20210719/partii-1741792269.html

"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД

"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД - РИА Новости, 19.07.2021

"СР – За правду" предложила КПРФ объединить партии после выборов в ГД

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T08:11

2021-07-19T08:11

2021-07-19T08:11

партия "справедливая россия - за правду"

россия

кпрф

захар прилепин

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости."Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич, через месяц, 19 августа 2021 года – ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины – собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии", - говорится в письме.Как отметил Прилепин, у "Справедливой России – За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий: обе партии выступают за возвращение недр народу, за отмену пенсионной реформы, за приоритет труда над капиталом, за восстановление Советского Союза с точки зрения государственного строительства и социалистической экономики, поддерживают и продвигают политическое наследие Владимира Ленина и Иосифа Сталина и другое."России совершенно необходима объединенная сильная влиятельная и амбициозная лево-патриотическая политическая партия, способная дать бой оппонентам и противникам на всех направлениях – в политике, в культуре, в экономике, в защите прав трудящихся", - добавил он.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210704/parties-1739829212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "справедливая россия - за правду", россия, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика