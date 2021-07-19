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Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным
Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным - РИА Новости, 19.07.2021
Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой... РИА Новости, 19.07.2021
2021-07-19T18:37
2021-07-19T22:34
госпитализация алексея навального
россия
фернандо ариас
александр шульгин
организация по запрещению химического оружия
вольфганг шойбле
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
мид германии
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, сообщил Telegram-канал комиссии.Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу, послания подготовили по итогам выездного заседания комиссии в МИД в минувшую пятницу.Пискарев, в частности, отметил, что думская комиссия "выражает глубокую озабоченность продолжающимися фактами инсинуаций по поводу инцидента с якобы преднамеренным "отравлением" блогера Алексея Навального" и считает, что "развернутая кампания провоцирует конфронтацию и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений".Представленный проект доклада ОЗХО, полагает российская сторона, фактически подтверждает то, что "отравление" Навального стало "результатом срежиссированной провокации по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества"."Считаем необходимым принять все возможные меры по сохранению сложившихся российско-германских отношений, которые кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков. Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями бундестага и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России, проявляющими максимальную открытость для установления истины в этом деле", — говорится в обращении Пискарева на имя Шойбле.В свою очередь, гендиректора технического секретариата ОЗХО Пискарев попросил откликнуться на уже неоднократные обращения российской стороны и предоставить Москве "хотя бы формулу химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами России биоматериалах Навального".Председатель комиссии выразил надежду на содействие со стороны ОЗХО по установлению истины "в этом весьма неоднозначном деле, требующем ответа на главный вопрос — где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились следы отравляющего вещества".
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госпитализация алексея навального, россия, фернандо ариас, александр шульгин, организация по запрещению химического оружия, вольфганг шойбле, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, мид германии, госдума рф, бундестаг германии, германия, в мире
18:37 19.07.2021 (обновлено: 22:34 19.07.2021)
 
Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Депутат Госдумы Пискарев попросил бундестаг и ОЗХО помочь выяснить правду в инциденте с Навальным

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, сообщил Telegram-канал комиссии.
Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу, послания подготовили по итогам выездного заседания комиссии в МИД в минувшую пятницу.
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Пискарев, в частности, отметил, что думская комиссия "выражает глубокую озабоченность продолжающимися фактами инсинуаций по поводу инцидента с якобы преднамеренным "отравлением" блогера Алексея Навального" и считает, что "развернутая кампания провоцирует конфронтацию и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений".
Представленный проект доклада ОЗХО, полагает российская сторона, фактически подтверждает то, что "отравление" Навального стало "результатом срежиссированной провокации по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества".
"Считаем необходимым принять все возможные меры по сохранению сложившихся российско-германских отношений, которые кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков. Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями бундестага и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России, проявляющими максимальную открытость для установления истины в этом деле", — говорится в обращении Пискарева на имя Шойбле.
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В свою очередь, гендиректора технического секретариата ОЗХО Пискарев попросил откликнуться на уже неоднократные обращения российской стороны и предоставить Москве "хотя бы формулу химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами России биоматериалах Навального".
Председатель комиссии выразил надежду на содействие со стороны ОЗХО по установлению истины "в этом весьма неоднозначном деле, требующем ответа на главный вопрос — где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились следы отравляющего вещества".
 
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияФернандо АриасАлександр ШульгинОрганизация по запрещению химического оружияВольфганг ШойблеМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйМИД ГерманииГосдума РФБундестаг ГерманииГерманияВ мире
 
 
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