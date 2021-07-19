18:37 19.07.2021 (обновлено: 22:34 19.07.2021)
Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным
Депутат Госдумы Пискарев попросил бундестаг и ОЗХО помочь выяснить правду в инциденте с Навальным
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, сообщил Telegram-канал комиссии.
Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу, послания подготовили по итогам выездного заседания комиссии в МИД в минувшую пятницу.
Пискарев, в частности, отметил, что думская комиссия "выражает глубокую озабоченность продолжающимися фактами инсинуаций по поводу инцидента с якобы преднамеренным "отравлением" блогера Алексея Навального" и считает, что "развернутая кампания провоцирует конфронтацию и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений".
Представленный проект доклада ОЗХО, полагает российская сторона, фактически подтверждает то, что "отравление" Навального стало "результатом срежиссированной провокации по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества".
"Считаем необходимым принять все возможные меры по сохранению сложившихся российско-германских отношений, которые кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков. Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями бундестага и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России, проявляющими максимальную открытость для установления истины в этом деле", — говорится в обращении Пискарева на имя Шойбле.
В свою очередь, гендиректора технического секретариата ОЗХО Пискарев попросил откликнуться на уже неоднократные обращения российской стороны и предоставить Москве "хотя бы формулу химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами России биоматериалах Навального".
Председатель комиссии выразил надежду на содействие со стороны ОЗХО по установлению истины "в этом весьма неоднозначном деле, требующем ответа на главный вопрос — где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились следы отравляющего вещества".