https://ria.ru/20210719/navalnyy-1741923165.html

Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным - РИА Новости, 19.07.2021

Госдума обратилась в бундестаг и ОЗХО из-за инцидента с Навальным

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T18:37

2021-07-19T18:37

2021-07-19T22:34

госпитализация алексея навального

россия

фернандо ариас

александр шульгин

организация по запрещению химического оружия

вольфганг шойбле

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

мид германии

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев направил обращения в бундестаг и ОЗХО с просьбой помочь в установлении истины в инциденте с Алексеем Навальным, сообщил Telegram-канал комиссии.Письма направлены на имя президента бундестага Вольфганга Шойбле и гендиректора технического секретариата ОЗХО Фернандо Ариасу, послания подготовили по итогам выездного заседания комиссии в МИД в минувшую пятницу.Пискарев, в частности, отметил, что думская комиссия "выражает глубокую озабоченность продолжающимися фактами инсинуаций по поводу инцидента с якобы преднамеренным "отравлением" блогера Алексея Навального" и считает, что "развернутая кампания провоцирует конфронтацию и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений".Представленный проект доклада ОЗХО, полагает российская сторона, фактически подтверждает то, что "отравление" Навального стало "результатом срежиссированной провокации по обвинению России в применении боевого отравляющего вещества"."Считаем необходимым принять все возможные меры по сохранению сложившихся российско-германских отношений, которые кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков. Надеемся, что наше обращение будет рассмотрено парламентариями бундестага и они предпримут необходимые решительные шаги, чтобы побудить исполнительные органы Германии к сотрудничеству с правоохранительными органами России, проявляющими максимальную открытость для установления истины в этом деле", — говорится в обращении Пискарева на имя Шойбле.В свою очередь, гендиректора технического секретариата ОЗХО Пискарев попросил откликнуться на уже неоднократные обращения российской стороны и предоставить Москве "хотя бы формулу химического вещества, якобы обнаруженного назначенными лабораториями ОЗХО в отобранных за пределами России биоматериалах Навального".Председатель комиссии выразил надежду на содействие со стороны ОЗХО по установлению истины "в этом весьма неоднозначном деле, требующем ответа на главный вопрос — где, когда и при каких обстоятельствах в биоматериалах Навального появились следы отравляющего вещества".

https://ria.ru/20210718/navalnyy-1741752344.html

https://ria.ru/20210712/navalnyy-1740823662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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