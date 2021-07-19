https://ria.ru/20210719/kprf-1741860417.html

В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции

В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции - РИА Новости, 19.07.2021

В КПРФ прокомментировали письмо Прилепина с предложением о коалиции

Предложение сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Захара Прилепина создать единую коалицию с КПРФ является "предвыборным пиаром" на... РИА Новости, 19.07.2021

2021-07-19T14:16

2021-07-19T14:16

2021-07-19T14:16

партия "справедливая россия - за правду"

выборы в государственную думу

кпрф

госдума рф

захар прилепин

юрий афонин

политика

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Предложение сопредседателя партии "Справедливая Россия – За правду" (СРЗП) Захара Прилепина создать единую коалицию с КПРФ является "предвыборным пиаром" на фоне низкого рейтинга этой партии, тем не менее коммунисты обсудят это письмо на заседании президиума ЦК Компартии, заявил в понедельник РИА Новости первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин.Ранее Прилепин направил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову письмо с предложением объединить усилия сразу после сентябрьских выборов депутатов в Госдуму для создания единой парламентской коалиции, а затем и новой партии. Соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.На просьбу прокомментировать данную инициативу Афонин сообщил, что детально ознакомиться с письмом пока не успел, вместе с тем, он выразил убежденность в том, что все подобные предложения со стороны СРЗП являются "не более чем пиаром"."Это должен президиум ЦК обсуждать, официальная позиция должна быть им выражена. Все предложения, конечно, надо рассматривать, обсудим, но я считаю, что это предвыборный пиар и попытка хоть как-то проползти в парламент партии, которая имеет низкую поддержку избирателей в России", - сказал Афонин.По его словам, для того чтобы объединяться с КПРФ, "Справедливой России" нужно было создавать не триумвират с включением в него двух маленьких партий, а идти на выборы вместе с коммунистами, в коалиции с которыми на предстоящие выборы идут 56 общественных организаций и движений лево-патриотического толка."Эта политическая сила идет отдельно от нас, сформировала свою команду, и среди кандидатов там есть люди антисоциалистических, антикоммунистических убеждений. Окончательное решение, конечно, за руководящим органом, но мне представляется совершенно четко, что "Справедливая Россия", имея проблемы с прохождением 5-процентного барьера, пытается устроить вокруг этого информационный хайп, с точки зрения попытки ввести в заблуждение избирателя", - сказал зампред ЦК КПРФ.Комментируя заявление Прилепина о том, что у "Справедливой России – За правду" и КПРФ нет практически никаких идеологических разногласий, собеседник агентства обратил внимание на то, что даже у трех лидеров СРЗП - Сергея Миронова, Захара Прилепина и Геннадия Семигина, "совершенно разные взгляды на отношение к советскому времени, к поступательному развитию социалистического Китая" и по некоторым другим ключевым вопросам, и среди других представителей их команды также "нет общих идеологических скреп".При этом он обратил внимание на то, что по стране "часто "Справедливая Россия" вместе с региональными властями взаимодействует в том числе и борясь против КПРФ"."Ребята, пройдите в Государственную Думу, покажите поддержку избирателей – тогда, исходя из ситуации, будем садиться, смотреть и обсуждать", - заключил Афонин.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210624/kprf-1738379857.html

https://ria.ru/20210719/partii-1741792269.html

https://ria.ru/20210712/gubernatory-1740903454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

партия "справедливая россия - за правду", выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, захар прилепин, юрий афонин, политика