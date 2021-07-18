https://ria.ru/20210718/shoygu-1741744373.html

Эксперт назвал СБУ "настоящими мазохистами" из-за решения вызвать Шойгу

Эксперт назвал СБУ "настоящими мазохистами" из-за решения вызвать Шойгу - РИА Новости, 18.07.2021

Эксперт назвал СБУ "настоящими мазохистами" из-за решения вызвать Шойгу

Службе безопасности Украины, которая, как сообщали украинские СМИ, якобы вызывала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия, следует бояться... РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:34

2021-07-18T14:34

2021-07-18T22:23

россия

алексей мартынов (политолог)

александр федотенков

служба безопасности украины

мвд украины

владимир жириновский

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Службе безопасности Украины, которая, как сообщали украинские СМИ, якобы вызывала министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия, следует бояться своих желаний, заявил РИА Новости директор Института новейших государств Алексей Мартынов.Украинское издание "Главком" в воскресенье сообщило, что Служба безопасности страны вызвала Шойгу на следственные действия. По его данным, аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева."Это очень странное решение, сказал бы так, осторожно", - отметил Мартынов.По словам эксперта, СБУ, "как настоящие мазохисты, делают что-то для себя сильно неприятное, а потом еще от этого пытаются получить удовольствие"."Видимо, уповают на то, чтобы министр Шойгу вместе с тремя-четырьмя дивизиями прибыл и тем самым сбылись бы их желания. В том смысле, что - "бойтесь своих желаний", - заключил эксперт.Это не первый раз, когда украинская силовая структура пытается провести следственные действия с российским военным, политиком или бизнесменом. В частности, в 2014 году МВД Украины вызывало на допрос Шойгу и Малофеева, а в 2016-м в Киеве объявили Шойгу в розыск. Также в 2014 году украинское МВД вызывало на допросы лидера ЛДПР Владимир Жириновского, председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и главу "Справедливой России" Сергея Миронова.В 2017 году главная военная прокуратура Украины вызывала на допросы заместителей министра обороны России Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также замглавкома ВМФ РФ Александра Федотенкова. В 2021 году СБУ выдвинула обвинения против замглавы Минобороны России Андрея Картаполова по статьям, которые предусматривают пожизненное лишение свободы. Во всех этих случаях украинские структуры заявляли о намерении арестовать россиян, но до реальных действий и последствий это ни разу не доходило.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210718/shoygu-1741738744.html

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20210613/diversiya-1736873663.html

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