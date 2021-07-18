https://ria.ru/20210718/shoygu-1741743083.html
Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца
Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца - РИА Новости, 18.07.2021
Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца
Дочь Сергея Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, снятые во время совместного путешествия с отцом в Республике Тыва. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-18T14:14
2021-07-18T14:14
2021-07-18T22:42
ксения шойгу
сергей шойгу
республика тыва
политика
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дочь Сергея Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, снятые во время совместного путешествия с отцом в Республике Тыва.На кадрах видно, как глава Минобороны катается на лошади.
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РИА Новости
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Семейный архив: дочь Шойгу показала кадры их совместного отдыха в Туве
Семейный архив: дочь Шойгу показала кадры их совместного отдыха в Туве
2021-07-18T14:14
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, ксения шойгу, сергей шойгу, республика тыва, политика
14:14 18.07.2021 (обновлено: 22:42 18.07.2021)
Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца
Ксения Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца