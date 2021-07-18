https://ria.ru/20210718/shoygu-1741743083.html

Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца

Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца - РИА Новости, 18.07.2021

Дочь Шойгу опубликовала редкие кадры с отдыха отца

Дочь Сергея Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, снятые во время совместного путешествия с отцом в Республике Тыва. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T14:14

2021-07-18T14:14

2021-07-18T22:42

ксения шойгу

сергей шойгу

республика тыва

политика

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Дочь Сергея Шойгу опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, снятые во время совместного путешествия с отцом в Республике Тыва.На кадрах видно, как глава Минобороны катается на лошади.

республика тыва

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Семейный архив: дочь Шойгу показала кадры их совместного отдыха в Туве Семейный архив: дочь Шойгу показала кадры их совместного отдыха в Туве 2021-07-18T14:14 true PT0M12S

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