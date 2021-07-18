https://ria.ru/20210718/karabakh-1741758696.html

Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе

Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе - РИА Новости, 18.07.2021

Алиев заявил о завершении конфликта в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе окончен, по его словам, пришло время подумать о мире. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-18T17:54

2021-07-18T17:54

2021-07-18T17:54

евросовет

шарль мишель

нагорный карабах

совет безопасности оон

ильхам алиев

азербайджан

армения

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

в мире

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БАКУ, 18 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Карабахе окончен, по его словам, пришло время подумать о мире."Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире", - заявил Алиев на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210714/konflikt-1741272922.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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евросовет, шарль мишель, нагорный карабах, совет безопасности оон, ильхам алиев, азербайджан, армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе, в мире