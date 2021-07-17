https://ria.ru/20210717/kirienko-1741689160.html
Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом
Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом - РИА Новости, 17.07.2021
Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что довольно давно управляет вертолетом, однако сейчас возможность "сесть за ручку"... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T18:50
2021-07-17T18:50
2021-07-17T18:50
россия
форум "территория смыслов"
сергей кириенко
общество
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что довольно давно управляет вертолетом, однако сейчас возможность "сесть за ручку" появляется редко."Да, я довольно давно летаю. У меня, к сожалению, мало на это времени. Мне это очень нравится. Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием тратил на это больше времени. Сейчас в основном имею возможность сесть за ручку вертолета, только когда по работе куда-нибудь перелетаю", - сказал Кириенко журналистам.Кириенко в ходе общения с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов" заявил, что прилетел в подмосковный Сенеж, где проходит форум, на вертолете и был "за штурвалом".
https://ria.ru/20210717/molodezh-1741668192.html
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россия, форум "территория смыслов", сергей кириенко, общество
Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом
Первый замглавы администрации президента Кириенко рассказал, что довольно давно управляет вертолетом