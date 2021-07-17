https://ria.ru/20210717/kirienko-1741689160.html

Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом

Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом - РИА Новости, 17.07.2021

Кириенко рассказал о своем опыте управления вертолетом

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что довольно давно управляет вертолетом, однако сейчас возможность "сесть за ручку"... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T18:50

2021-07-17T18:50

2021-07-17T18:50

россия

форум "территория смыслов"

сергей кириенко

общество

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 17 июл - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что довольно давно управляет вертолетом, однако сейчас возможность "сесть за ручку" появляется редко."Да, я довольно давно летаю. У меня, к сожалению, мало на это времени. Мне это очень нравится. Если бы у меня было больше времени, я бы с удовольствием тратил на это больше времени. Сейчас в основном имею возможность сесть за ручку вертолета, только когда по работе куда-нибудь перелетаю", - сказал Кириенко журналистам.Кириенко в ходе общения с участниками проектов платформы "Россия – страна возможностей" на форуме "Территория смыслов" заявил, что прилетел в подмосковный Сенеж, где проходит форум, на вертолете и был "за штурвалом".

https://ria.ru/20210717/molodezh-1741668192.html

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россия, форум "территория смыслов", сергей кириенко, общество