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Культура
https://ria.ru/20210717/kino-1741596972.html
Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн
Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн - РИА Новости, 17.07.2021
Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн
На Каннском кинофестивале показали все конкурсные фильмы, и теперь остается делать ставки — кто же получит главную награду, "Золотую пальмовую ветвь". У... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T08:00
2021-07-17T08:02
уэс андерсон
билл мюррей
франсуа озон
эдриан броуди
кирилл серебренников
культура
кино и сериалы
знаменитости
софи марсо
жак одиар
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На Каннском кинофестивале показали все конкурсные фильмы, и теперь остается делать ставки — кто же получит главную награду, "Золотую пальмовую ветвь". У критиков в фаворитах картины Хамагути, Серебренникова и Андерсона. Но глава жюри Спайк Ли умеет удивлять.Мастера и новичкиВ основном конкурсе 24 фильма — больше, чем обычно: из-за пандемии и прошлогодней отмены мероприятия было что выбрать. Позвали и именитых мастеров, и "новеньких". Правда, несмотря на множество картин и жанровое разнообразие, от критики фестиваль не ушел."Я немного разочарован конкурсом, после полутора лет пандемии ожидал большего. Связано ли это с тем, что режиссеры не успели закончить проекты или решили показать их на других фестивалях? Или Канны просто не пригласили кого-то?" — задает риторические вопросы критик из Германии Рюдигер Сушланд.По его мнению, список участников впечатлил, но не поразил и не стал выдающимся.В этом году не было завсегдатаев фестиваля — Ханеке, братьев Дарденн, Альмодовара, Лоуча. Это хорошо, нужны свежие имена. Но все же "новые" режиссеры прорыва не совершили.Впрочем, в предсказаниях по поводу главной награды почти все критики сходятся: с большой долей вероятности ее получит японская лента "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.Трехчасовая немногословная картина — экранизация недлинного рассказа Харуки Мураками. Не обошлось здесь без "русского следа" — аллюзий на пьесу Чехова "Дядя Ваня".Это история о мужчине и женщине со схожей травмой из прошлого. Он — театральный режиссер, который репетирует пьесу "Дядя Ваня". Несколько лет назад он потерял дочь и жену. Она — его водитель, ровесница погибшей дочери. Тоже потеряла близких — родителей.Оба героя одиноки, но прошлое сближает их и помогает лучше понять мир.Если выиграет "Сядь за руль моей машины", это будет третья подряд победа азиатского кино в Каннах: главный приз уже получали южнокорейские "Паразиты" и японские "Магазинные воришки".В Россию?Почти все критики обращают внимание на новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Российская фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам (это логично — в картине много отсылок к советскому прошлому), но никто не сомневается: лента получит одну из наград.Вряд ли это будет "Золотая ветвь", но, вероятнее всего, "Петровых" отметят за сценарий или Призом жюри."Сценарий лихорадочно извилистый, многослойный, здесь отличный черный юмор, нежно прописанные персонажи и великолепное переплетение всего этого в финале", — говорит Ян Лумхольд из Швеции.Давид Аббатешани назвал фильм артхаусом в лучшем смысле слова. "Картина экспериментирует с форматом рассказа истории, что очень интересно", — поясняет он.Рюдигер Сушланд признается, что новая лента Серебренникова понравилась ему чуть меньше, чем "Лето", которое показывали на фестивале в 2018-м. Но все же фильм в его тройке лучших на фестивале."Сложно сказать, как проголосует жюри, но наверняка они отметили сильную основу и атмосферу "Петровых", — говорит он.Ностальгия по прошломуНе стоит забывать и о самой "звездной" картине конкурса — "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерсона.Как и Серебренников, Андерсон ностальгирует по прошлому (Кирилл — по советскому, а Уэс — по 1950-70-м во Франции).Он собрал в кадре Билла Мюррея, Бенисио Дель Торо, Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона. Андерсон рассказывает о журналистике "старой школы": которая просвещала читателей, открывала что-то новое, а не осуждала мир и не цензурировала его.И пусть победа в номинации "Лучшая женская роль" или "Лучшая мужская роль" не определяется уровнем узнаваемости и растиражированности артиста, шансы у кого-то из "Вестника" забрать приз есть.У критиков существует теория, что за актерские работы должны отметить французские картины.И тут в лидерах — Софи Марсо (и ее роль в картине Франсуа Озона "Все прошло хорошо"), Люси Чжан (снялась у Жака Одиара в "Париж, 13-й округ") и Венсан Линдон. Последний появился в обсуждаемом фильме "Титан" Джулии Дюкорно — это шокирующе-странная лента про девушку, которая совокупилась с машиной и забеременела от нее. Критики описывают фильм как фэнтези в традициях Кроненберга.Впрочем, гадать недолго — лауреатов назовут уже вечером.
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уэс андерсон, билл мюррей, франсуа озон, эдриан броуди , кирилл серебренников, кино и сериалы, знаменитости, софи марсо, жак одиар, дэвид кроненберг, россия, тильда суинтон, каннский кинофестиваль, спайк ли, канны
08:00 17.07.2021 (обновлено: 08:02 17.07.2021)
 

Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн

© AFP 2021 / Valery HacheСпайк Ли, Мелани Лоран, Мати Диоп, Джессика Хауснер и Милен Фармер на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
Спайк Ли, Мелани Лоран, Мати Диоп, Джессика Хауснер и Милен Фармер на церемонии открытия Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AFP 2021 / Valery Hache
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На Каннском кинофестивале показали все конкурсные фильмы, и теперь остается делать ставки — кто же получит главную награду, "Золотую пальмовую ветвь". У критиков в фаворитах картины Хамагути, Серебренникова и Андерсона. Но глава жюри Спайк Ли умеет удивлять.

Мастера и новички

В основном конкурсе 24 фильма — больше, чем обычно: из-за пандемии и прошлогодней отмены мероприятия было что выбрать. Позвали и именитых мастеров, и "новеньких". Правда, несмотря на множество картин и жанровое разнообразие, от критики фестиваль не ушел.
"Я немного разочарован конкурсом, после полутора лет пандемии ожидал большего. Связано ли это с тем, что режиссеры не успели закончить проекты или решили показать их на других фестивалях? Или Канны просто не пригласили кого-то?" — задает риторические вопросы критик из Германии Рюдигер Сушланд.
© REUTERS / Johanna GeronАктриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля
1 из 5
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля
© REUTERS / Johanna Geron
© REUTERS / Gonzalo Fuentes Спайк Ли на Каннском кинофестивале
Спайк Ли на Каннском кинофестивале
2 из 5
Спайк Ли на Каннском кинофестивале
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Eric GaillardСъемочная группа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале
Съемочная группа фильма Французский вестник на Каннском кинофестивале
3 из 5
Съемочная группа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале
© REUTERS / Eric Gaillard
© AFP 2021 / Valery Hache

Марион Котийяр на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

Актриса Марион Котийяр на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
4 из 5

Марион Котийяр на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

© AFP 2021 / Valery Hache
© REUTERS / Eric Gaillard

Сейди Хаарла и Юрий Борисов на фотоколле фильма "Купе номер шесть"

Сейди Хаарла и Юрий Борисов на фотоколле фильма Купе номер шесть на Каннском кинофестивале
5 из 5

Сейди Хаарла и Юрий Борисов на фотоколле фильма "Купе номер шесть"

© REUTERS / Eric Gaillard
1 из 5
Актриса Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского кинофестиваля
© REUTERS / Johanna Geron
2 из 5
Спайк Ли на Каннском кинофестивале
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
3 из 5
Съемочная группа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале
© REUTERS / Eric Gaillard
4 из 5

Марион Котийяр на церемонии открытия Каннского кинофестиваля

© AFP 2021 / Valery Hache
5 из 5

Сейди Хаарла и Юрий Борисов на фотоколле фильма "Купе номер шесть"

© REUTERS / Eric Gaillard
По его мнению, список участников впечатлил, но не поразил и не стал выдающимся.
В этом году не было завсегдатаев фестиваля — Ханеке, братьев Дарденн, Альмодовара, Лоуча. Это хорошо, нужны свежие имена. Но все же "новые" режиссеры прорыва не совершили.
Впрочем, в предсказаниях по поводу главной награды почти все критики сходятся: с большой долей вероятности ее получит японская лента "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.
© Bitters End (2021)Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Bitters End (2021)
© Bitters End (2021)

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
© Bitters End (2021)

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

Кадр из фильма Сядь за руль моей машины
3 из 3

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Сядь за руль моей машины"
© Bitters End (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
3 из 3

Фрагмент фильма "Сядь за руль моей машины"

© Bitters End (2021)
Трехчасовая немногословная картина — экранизация недлинного рассказа Харуки Мураками. Не обошлось здесь без "русского следа" — аллюзий на пьесу Чехова "Дядя Ваня".
Это история о мужчине и женщине со схожей травмой из прошлого. Он — театральный режиссер, который репетирует пьесу "Дядя Ваня". Несколько лет назад он потерял дочь и жену. Она — его водитель, ровесница погибшей дочери. Тоже потеряла близких — родителей.
© REUTERS / Eric GaillardРежиссер Рюсукэ Хамагути на фотоколле Каннского кинофестиваля
Режиссер Рюсуке Хамагути на фотоколле Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
Режиссер Рюсукэ Хамагути на фотоколле Каннского кинофестиваля
Оба героя одиноки, но прошлое сближает их и помогает лучше понять мир.
Если выиграет "Сядь за руль моей машины", это будет третья подряд победа азиатского кино в Каннах: главный приз уже получали южнокорейские "Паразиты" и японские "Магазинные воришки".

"Но не стоит забывать, что жюри возглавляет Спайк Ли, так что победу, скорее всего, одержит фильм с политическим или социальным посылом", — напоминает критик Давид Аббатешани из Ирландии.

© REUTERS / Eric GaillardСпайк Ли на Каннском кинофестивале
Спайк Ли на Каннском кинофестивале - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Eric Gaillard
Спайк Ли на Каннском кинофестивале

В Россию?

Почти все критики обращают внимание на новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Российская фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам (это логично — в картине много отсылок к советскому прошлому), но никто не сомневается: лента получит одну из наград.
Вряд ли это будет "Золотая ветвь", но, вероятнее всего, "Петровых" отметят за сценарий или Призом жюри.
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
"Сценарий лихорадочно извилистый, многослойный, здесь отличный черный юмор, нежно прописанные персонажи и великолепное переплетение всего этого в финале", — говорит Ян Лумхольд из Швеции.
Давид Аббатешани назвал фильм артхаусом в лучшем смысле слова. "Картина экспериментирует с форматом рассказа истории, что очень интересно", — поясняет он.
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
Рюдигер Сушланд признается, что новая лента Серебренникова понравилась ему чуть меньше, чем "Лето", которое показывали на фестивале в 2018-м. Но все же фильм в его тройке лучших на фестивале.
"Сложно сказать, как проголосует жюри, но наверняка они отметили сильную основу и атмосферу "Петровых", — говорит он.
© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Sony Pictures
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"

Ностальгия по прошлому

Не стоит забывать и о самой "звездной" картине конкурса — "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерсона.
Как и Серебренников, Андерсон ностальгирует по прошлому (Кирилл — по советскому, а Уэс — по 1950-70-м во Франции).
© REUTERS / Eric Gaillard

Уэс Андерсон и Тьерри Фремо, Билл Мюррей и Тимоти Шаламе на красной дорожке Каннского фестиваля

Режиссеры Уэс Андерсон и Тьерри Фремо, и актеры Билл Мюррей и Тимоти Шаламе на красной дорожке Каннского кинофестиваля
1 из 3

Уэс Андерсон и Тьерри Фремо, Билл Мюррей и Тимоти Шаламе на красной дорожке Каннского фестиваля

© REUTERS / Eric Gaillard
© REUTERS / Johanna Geron

Тильда Суинтон и Эдриан Броуди во время показа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале

Тильда Суинтон и Эдриен Броуди во время показа фильма Французский вестник на Каннском кинофестивале
2 из 3

Тильда Суинтон и Эдриан Броуди во время показа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале

© REUTERS / Johanna Geron
© American Empirical Pictures (2021)Кадр из фильма "Французский вестник"
Кадр из фильма Французский вестник
3 из 3
Кадр из фильма "Французский вестник"
© American Empirical Pictures (2021)
1 из 3

Уэс Андерсон и Тьерри Фремо, Билл Мюррей и Тимоти Шаламе на красной дорожке Каннского фестиваля

© REUTERS / Eric Gaillard
2 из 3

Тильда Суинтон и Эдриан Броуди во время показа фильма "Французский вестник" на Каннском кинофестивале

© REUTERS / Johanna Geron
3 из 3
Кадр из фильма "Французский вестник"
© American Empirical Pictures (2021)
Он собрал в кадре Билла Мюррея, Бенисио Дель Торо, Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона. Андерсон рассказывает о журналистике "старой школы": которая просвещала читателей, открывала что-то новое, а не осуждала мир и не цензурировала его.
И пусть победа в номинации "Лучшая женская роль" или "Лучшая мужская роль" не определяется уровнем узнаваемости и растиражированности артиста, шансы у кого-то из "Вестника" забрать приз есть.
У критиков существует теория, что за актерские работы должны отметить французские картины.
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Франсуа Озон, Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье на Каннском кинофестивале

Режиссер Франсуа Озон и актеры Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье на красной дорожке Каннского кинофестиваля
1 из 3

Франсуа Озон, Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье на Каннском кинофестивале

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Brynn AndersonАктриса Люси Чжан на фотоколле Каннского кинофестиваля
Актриса Люси Чжан на фотоколле Каннского кинофестиваля
2 из 3
Актриса Люси Чжан на фотоколле Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Brynn Anderson
© REUTERS / Sarah MeyssonnierАктер Венсан Линдон на фотоколле Каннского кинофестиваля
Актер Венсан Линдон на фотоколле Каннского кинофестиваля
3 из 3
Актер Венсан Линдон на фотоколле Каннского кинофестиваля
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 3

Франсуа Озон, Софи Марсо, Жеральдин Пайя и Андре Дюссолье на Каннском кинофестивале

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
2 из 3
Актриса Люси Чжан на фотоколле Каннского кинофестиваля
© AP Photo / Brynn Anderson
3 из 3
Актер Венсан Линдон на фотоколле Каннского кинофестиваля
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
И тут в лидерах — Софи Марсо (и ее роль в картине Франсуа Озона "Все прошло хорошо"), Люси Чжан (снялась у Жака Одиара в "Париж, 13-й округ") и Венсан Линдон. Последний появился в обсуждаемом фильме "Титан" Джулии Дюкорно — это шокирующе-странная лента про девушку, которая совокупилась с машиной и забеременела от нее. Критики описывают фильм как фэнтези в традициях Кроненберга.
Впрочем, гадать недолго — лауреатов назовут уже вечером.
Актер Юрий Борисов, победивший в номинации Лучшая мужская роль в кино за фильм Калашников - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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КультураУэс АндерсонБилл МюррейФрансуа ОзонЭдриан БроудиКирилл СеребренниковКино и сериалыЗнаменитостиСофи МарсоЖак ОдиарДэвид КроненбергРоссияТильда СуинтонКаннский кинофестивальСпайк ЛиКанны
 
 
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