Японский фильм по Чехову или новый Серебренников? Кто заберет золото Канн

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На Каннском кинофестивале показали все конкурсные фильмы, и теперь остается делать ставки — кто же получит главную награду, "Золотую пальмовую ветвь". У критиков в фаворитах картины Хамагути, Серебренникова и Андерсона. Но глава жюри Спайк Ли умеет удивлять.Мастера и новичкиВ основном конкурсе 24 фильма — больше, чем обычно: из-за пандемии и прошлогодней отмены мероприятия было что выбрать. Позвали и именитых мастеров, и "новеньких". Правда, несмотря на множество картин и жанровое разнообразие, от критики фестиваль не ушел."Я немного разочарован конкурсом, после полутора лет пандемии ожидал большего. Связано ли это с тем, что режиссеры не успели закончить проекты или решили показать их на других фестивалях? Или Канны просто не пригласили кого-то?" — задает риторические вопросы критик из Германии Рюдигер Сушланд.По его мнению, список участников впечатлил, но не поразил и не стал выдающимся.В этом году не было завсегдатаев фестиваля — Ханеке, братьев Дарденн, Альмодовара, Лоуча. Это хорошо, нужны свежие имена. Но все же "новые" режиссеры прорыва не совершили.Впрочем, в предсказаниях по поводу главной награды почти все критики сходятся: с большой долей вероятности ее получит японская лента "Сядь за руль моей машины" режиссера Рюсукэ Хамагути.Трехчасовая немногословная картина — экранизация недлинного рассказа Харуки Мураками. Не обошлось здесь без "русского следа" — аллюзий на пьесу Чехова "Дядя Ваня".Это история о мужчине и женщине со схожей травмой из прошлого. Он — театральный режиссер, который репетирует пьесу "Дядя Ваня". Несколько лет назад он потерял дочь и жену. Она — его водитель, ровесница погибшей дочери. Тоже потеряла близких — родителей.Оба героя одиноки, но прошлое сближает их и помогает лучше понять мир.Если выиграет "Сядь за руль моей машины", это будет третья подряд победа азиатского кино в Каннах: главный приз уже получали южнокорейские "Паразиты" и японские "Магазинные воришки".В Россию?Почти все критики обращают внимание на новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Российская фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам (это логично — в картине много отсылок к советскому прошлому), но никто не сомневается: лента получит одну из наград.Вряд ли это будет "Золотая ветвь", но, вероятнее всего, "Петровых" отметят за сценарий или Призом жюри."Сценарий лихорадочно извилистый, многослойный, здесь отличный черный юмор, нежно прописанные персонажи и великолепное переплетение всего этого в финале", — говорит Ян Лумхольд из Швеции.Давид Аббатешани назвал фильм артхаусом в лучшем смысле слова. "Картина экспериментирует с форматом рассказа истории, что очень интересно", — поясняет он.Рюдигер Сушланд признается, что новая лента Серебренникова понравилась ему чуть меньше, чем "Лето", которое показывали на фестивале в 2018-м. Но все же фильм в его тройке лучших на фестивале."Сложно сказать, как проголосует жюри, но наверняка они отметили сильную основу и атмосферу "Петровых", — говорит он.Ностальгия по прошломуНе стоит забывать и о самой "звездной" картине конкурса — "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан" Уэса Андерсона.Как и Серебренников, Андерсон ностальгирует по прошлому (Кирилл — по советскому, а Уэс — по 1950-70-м во Франции).Он собрал в кадре Билла Мюррея, Бенисио Дель Торо, Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона. Андерсон рассказывает о журналистике "старой школы": которая просвещала читателей, открывала что-то новое, а не осуждала мир и не цензурировала его.И пусть победа в номинации "Лучшая женская роль" или "Лучшая мужская роль" не определяется уровнем узнаваемости и растиражированности артиста, шансы у кого-то из "Вестника" забрать приз есть.У критиков существует теория, что за актерские работы должны отметить французские картины.И тут в лидерах — Софи Марсо (и ее роль в картине Франсуа Озона "Все прошло хорошо"), Люси Чжан (снялась у Жака Одиара в "Париж, 13-й округ") и Венсан Линдон. Последний появился в обсуждаемом фильме "Титан" Джулии Дюкорно — это шокирующе-странная лента про девушку, которая совокупилась с машиной и забеременела от нее. Критики описывают фильм как фэнтези в традициях Кроненберга.Впрочем, гадать недолго — лауреатов назовут уже вечером.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. На Каннском кинофестивале показали все конкурсные фильмы, и теперь остается делать ставки — кто же получит главную награду, "Золотую пальмовую ветвь". У критиков в фаворитах картины Хамагути, Серебренникова и Андерсона. Но глава жюри Спайк Ли умеет удивлять.
Мастера и новички
В основном конкурсе 24 фильма — больше, чем обычно: из-за пандемии и прошлогодней отмены мероприятия было что выбрать. Позвали и именитых мастеров, и "новеньких". Правда, несмотря на множество картин и жанровое разнообразие, от критики фестиваль не ушел.
"Я немного разочарован конкурсом, после полутора лет пандемии ожидал большего. Связано ли это с тем, что режиссеры не успели закончить проекты или решили показать их на других фестивалях? Или Канны просто не пригласили кого-то?" — задает риторические вопросы критик из Германии Рюдигер Сушланд.
Трехчасовая немногословная картина — экранизация недлинного рассказа Харуки Мураками. Не обошлось здесь без "русского следа" — аллюзий на пьесу Чехова "Дядя Ваня".
Это история о мужчине и женщине со схожей травмой из прошлого. Он — театральный режиссер, который репетирует пьесу "Дядя Ваня". Несколько лет назад он потерял дочь и жену. Она — его водитель, ровесница погибшей дочери. Тоже потеряла близких — родителей.
Почти все критики обращают внимание на новый фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Российская фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам (это логично — в картине много отсылок к советскому прошлому), но никто не сомневается: лента получит одну из наград.
Вряд ли это будет "Золотая ветвь", но, вероятнее всего, "Петровых" отметят за сценарий или Призом жюри.
Он собрал в кадре Билла Мюррея, Бенисио Дель Торо, Эдриана Броуди, Тимоти Шаламе, Тильду Суинтон, Оуэна Уилсона. Андерсон рассказывает о журналистике "старой школы": которая просвещала читателей, открывала что-то новое, а не осуждала мир и не цензурировала его.
И пусть победа в номинации "Лучшая женская роль" или "Лучшая мужская роль" не определяется уровнем узнаваемости и растиражированности артиста, шансы у кого-то из "Вестника" забрать приз есть.
У критиков существует теория, что за актерские работы должны отметить французские картины.
И тут в лидерах — Софи Марсо (и ее роль в картине Франсуа Озона "Все прошло хорошо"), Люси Чжан (снялась у Жака Одиара в "Париж, 13-й округ") и Венсан Линдон. Последний появился в обсуждаемом фильме "Титан" Джулии Дюкорно — это шокирующе-странная лента про девушку, которая совокупилась с машиной и забеременела от нее. Критики описывают фильм как фэнтези в традициях Кроненберга.
Впрочем, гадать недолго — лауреатов назовут уже вечером.
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