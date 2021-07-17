Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/evrosovet-1741664875.html
Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку - РИА Новости, 17.07.2021
Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал в субботу воздерживаться от использования агрессивной риторики между Арменией и Азербайджаном для решения... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:13
2021-07-17T14:13
никол пашинян
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149085/29/1490852978_0:132:2576:1581_1920x0_80_0_0_4b2f9d294eba485bbac9487b21c2ab8c.jpg
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал в субботу воздерживаться от использования агрессивной риторики между Арменией и Азербайджаном для решения существующих проблем."Мы должны воздерживаться от использования агрессивной риторики, чтобы появилась возможность обсуждения всех компонентов. Завтра у меня запланирована встреча с президентом Азербайджана. Посмотрим, какую положительную, конструктивную роль может сыграть ЕС", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьер Николом Пашиняном.Он отметил, что ЕС готов содействовать работе Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, добавив, что отказ от агрессивной риторики - один из четырех пунктов, которые нужны для решения проблем в регионе. По мнению Мишеля, умеренная риторика, в частности, позволит вместе с другими партнерами обсудить вопросы пленных и проблему разминирования в зоне конфликта.Он отметил, что Евросоюз хочет укрепить связи со странами региона и готовит саммит "Восточного партнерства".Он добавил, что вся история ЕС основана на преодолении прежних конфликтов. "Но удалось достигнуть прогресса в реализации уникального политического проекта, основанного на взаимном доверии и сотрудничестве. Для этого важна политическая воля", - сказал глава Евросовета.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741655937.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/armeniya-1741657444.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149085/29/1490852978_137:0:2576:1829_1920x0_80_0_0_1cde1bbd155d1a95ed3d6cee984a3d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, азербайджан, армения, в мире
14:13 17.07.2021
 
Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал прекратить агрессивную риторику между Арменией и Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал в субботу воздерживаться от использования агрессивной риторики между Арменией и Азербайджаном для решения существующих проблем.
"Мы должны воздерживаться от использования агрессивной риторики, чтобы появилась возможность обсуждения всех компонентов. Завтра у меня запланирована встреча с президентом Азербайджана. Посмотрим, какую положительную, конструктивную роль может сыграть ЕС", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьер Николом Пашиняном.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
12:27
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
Он отметил, что ЕС готов содействовать работе Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, добавив, что отказ от агрессивной риторики - один из четырех пунктов, которые нужны для решения проблем в регионе. По мнению Мишеля, умеренная риторика, в частности, позволит вместе с другими партнерами обсудить вопросы пленных и проблему разминирования в зоне конфликта.
"Второй пункт - делимитация границ. Мы надеемся на возможность начала переговоров. Был бы полезным отход сторон со спорных территорий, чтобы создать возможность для обсуждений. Еще один пункт - возможное сотрудничество в транспортной сфере, иных сферах, где возможны региональные проекты, способствующие экономическому росту. И четвертый пункт - должна быть возможность мирных переговоров, рассмотрения вопроса статуса (Карабаха - ред.)", - сказал Мишель.
Он отметил, что Евросоюз хочет укрепить связи со странами региона и готовит саммит "Восточного партнерства".
Он добавил, что вся история ЕС основана на преодолении прежних конфликтов. "Но удалось достигнуть прогресса в реализации уникального политического проекта, основанного на взаимном доверии и сотрудничестве. Для этого важна политическая воля", - сказал глава Евросовета.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
12:44В мире
Пашинян заявил о планах Азербайджана устроить новые провокации в Карабахе
 
Никол ПашинянШарль МишельЕвропейский советЕвросоюзАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
14:13Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
Лента новостейМолния