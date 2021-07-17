Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
Глава Евросовета Шарль Мишель призвал прекратить агрессивную риторику между Арменией и Азербайджаном
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал в субботу воздерживаться от использования агрессивной риторики между Арменией и Азербайджаном для решения существующих проблем.
"Мы должны воздерживаться от использования агрессивной риторики, чтобы появилась возможность обсуждения всех компонентов. Завтра у меня запланирована встреча с президентом Азербайджана. Посмотрим, какую положительную, конструктивную роль может сыграть ЕС", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьер Николом Пашиняном.
Он отметил, что ЕС готов содействовать работе Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию, добавив, что отказ от агрессивной риторики - один из четырех пунктов, которые нужны для решения проблем в регионе. По мнению Мишеля, умеренная риторика, в частности, позволит вместе с другими партнерами обсудить вопросы пленных и проблему разминирования в зоне конфликта.
"Второй пункт - делимитация границ. Мы надеемся на возможность начала переговоров. Был бы полезным отход сторон со спорных территорий, чтобы создать возможность для обсуждений. Еще один пункт - возможное сотрудничество в транспортной сфере, иных сферах, где возможны региональные проекты, способствующие экономическому росту. И четвертый пункт - должна быть возможность мирных переговоров, рассмотрения вопроса статуса (Карабаха - ред.)", - сказал Мишель.
Он отметил, что Евросоюз хочет укрепить связи со странами региона и готовит саммит "Восточного партнерства".
Он добавил, что вся история ЕС основана на преодолении прежних конфликтов. "Но удалось достигнуть прогресса в реализации уникального политического проекта, основанного на взаимном доверии и сотрудничестве. Для этого важна политическая воля", - сказал глава Евросовета.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.