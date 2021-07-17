https://ria.ru/20210717/bazy-1741672742.html

Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане

Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане - РИА Новости, 17.07.2021

Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане

США не станут использовать российские базы в Центральной Азии для контроля над ситуацией в Афганистане, им нужны именно свои, считает директор Центра... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:49

2021-07-17T15:49

2021-07-17T15:49

россия

центр военно-политических исследований

сергей лавров

доха

талибан

сша

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США не станут использовать российские базы в Центральной Азии для контроля над ситуацией в Афганистане, им нужны именно свои, считает директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин.Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что Москва, не желая дать США возможность закрепиться в Центральной Азии, предложила Вашингтону использовать для контроля за ситуацией в Афганистане российские базы в Таджикистане и Киргизии."Я не верю в то, что у нас будет совместная деятельность с Центральным командованием (США – ред.) в Афганистане. У американцев, которые 20 лет торчали в Афганистане и которые создали мощную разведывательную инфраструктуру, нет необходимости в том, чтобы контролировать ситуацию с нашей базы. Они хотели бы иметь свои базы – именно свои – в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане", - сказал РИА Новости эксперт, комментируя эту тему.По словам Подберезкина, в первые годы деятельности коалиции в Афганистане такое могло быть, но сейчас американцы уничтожают все институты сотрудничества, в том числе в военно-политической области, и это предложение вряд ли будет реализовано.Он также добавил, "декларативный интерес" у США может быть, однако вряд ли Вашингтон наполнит свой ответ на российское предложение, если оно было, "конкретным содержанием". Эксперт также отметил, что не видит, как США могли бы использовать базы РФ для совместной деятельности: мониторинг они могут делать без российских баз. Кроме того, уверен политолог, американцы полностью не уйдут из Афганистана.В свете вывода войск США из Афганистана в последнее время идут разговоры о планах Вашингтона разместить свою военную инфраструктуру в Центральной Азии – на территории государств, у которых с Россией союзнические отношения, и в Пакистане. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о возможном размещении баз США в Центральной Азии, ранее заявлял, что никто из союзников России не говорил, что готов принять такие риски.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения Талибан* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. Администрация США с 1 мая начала и до 11 сентября обещает закончить вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году Вашингтон и представители движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210717/afganistan-1741666598.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/lavrov-1741555161.html

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

россия

доха

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр военно-политических исследований, сергей лавров, доха, талибан, сша