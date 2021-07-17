Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения
Ио премьер-министра Армении Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать военные стычки в Карабахе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о намерении Баку спровоцировать новые военные столкновения в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе.
"Армения готова к возобновлению переговоров (по Карабаху - ред.), однако Азербайджан на эту готовность никак не отреагировал и согласно информации, полученной из неофициальных источников, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред) и на армяно-азербайджанской границе", - сказал Пашинян на брифинге по итогам встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
По его словам, проявлением этих намерений является обострение ситуации на нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы. Пашинян также добавил, что инциденты не позволяют начать процесс делимитации и демаркации границы, и обвинил Баку в нарушении договоренностей, касающихся возвращения лиц, которых в Армении считают пленными.
Кроме того, по словам Пашиняна, Баку, вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября, которым предусмотрено открытие всех транспортных и экономических инфраструктур, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия-Азербайджан.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.