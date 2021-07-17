https://ria.ru/20210717/afganistan-1741662546.html

"Талибан"* призвал создать "независимую исламскую систему"

"Талибан"* призвал создать "независимую исламскую систему" - РИА Новости, 17.07.2021

"Талибан"* призвал создать "независимую исламскую систему"

Движение "Талибан"* считает необходимым для процветания Афганистана создание в стране "сильной независимой исламской системы" и сохранение территориальной... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:44

2021-07-17T13:44

2021-07-17T13:44

афганистан

доха

талибан

в мире

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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Движение "Талибан"* считает необходимым для процветания Афганистана создание в стране "сильной независимой исламской системы" и сохранение территориальной целостности, заявил в субботу на открытии в Катаре нового раунда межафганских переговоров глава делегации талибов мулла Барадар Ахунд."Если в нашей стране воцарится мир, я могу точно сказать, что за очень короткое время у нас будет процветающая, комфортная и достойная жизнь. Чтобы достичь всего этого, необходима сильная централизованная и независимая исламская система. В этом отношении мы должны выйти за рамки эгоизма, личных интересов и амбиций. Афганистан - общий дом для всех афганцев", - сказал глава делегации талибов.По его словам, в Афганистане должна существовать система, учитывающая религию и убеждения афганцев. "Мы хотим прогресса, хорошей и комфортной жизни, но с учетом наших исламских ценностей, независимости и свободы", - добавил Барадар.Он призвал "положить конец недоверию между афганцами, действовать во имя единства людей и твердо противостоять всем попыткам, которые угрожают территориальной целостности страны и национальному единству, выступать против этнических, региональных, языковых и других предрассудков".Глава политофиса талибов подчеркнул, что "исламский эмират Афганистан ясно дал понять, что не допустит никаких попыток подорвать территориальную целостность и национальное единство страны.В столице Катара Дохе в субботу начался новый раунд межафганских переговоров, которые до этого момента шли в Катаре десять месяцев с перерывами, но не привели к какому-либо прогрессу, стороны даже не смогли договориться по повестке дня. Как сообщил РИА Новости источник в правительственной делегации, стороны начнут обсуждение возможности снижения насилия в стране и прекращения военного противостояния, формирования правительства и освобождение из тюрем семи тысяч заключенных из числа боевиков "Талибана"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20210717/afganistan-1741651467.html

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741498752.html

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афганистан, доха, талибан, в мире