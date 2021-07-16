https://ria.ru/20210716/vinodelie-1741486434.html
Посол Италии в России прокомментировал поправки в закон о виноделии
Посол Италии в России прокомментировал поправки в закон о виноделии - РИА Новости, 16.07.2021
Посол Италии в России прокомментировал поправки в закон о виноделии
Изменения в российском законодательстве о виноделии нанесут удар по итальянскому экспорту, уже несколько производителей сообщили, что их грузы были... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:18
2021-07-16T10:18
2021-07-16T11:39
паскуале терраччано
россия
италия
общество
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Изменения в российском законодательстве о виноделии нанесут удар по итальянскому экспорту, уже несколько производителей сообщили, что их грузы были заблокированы на российской таможне, заявил в интервью РИА Новости посол Италии в России Паскуале Терраччано.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают применять термин "шампанское" в РФ только к продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон.По словам посла, введение новых законов о винах продиктовано абсолютно естественной потребностью в урегулировании рынка алкогольной продукции и в том числе производства вина в России, чтобы поддержать местное производство и защитить потребителей."Мы прекрасно понимаем и разделяем этот подход. Тем не менее, некоторые аспекты нововведений вызывают у нас недоумение, поскольку противоречат международным общепринятым правилам, действующим в данной области", - сказал Терраччано. Он привел в пример правила, установленные Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV), в которую входит и Россия."В частности, я имею в виду новые нормы маркировки, обязательство новой регистрации для импортёров, инспекции погребов. Уже несколько производителей сообщили мне, что их грузы были заблокированы на российской таможне. Разумеется, это нанесет удар по итальянскому экспорту, а также будет иметь негативные последствия для российских потребителей: выбора будет меньше, а цены выше", - заявил посол.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20210715/vina-1741404155.html
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паскуале терраччано, россия, италия, общество, экономика
10:18 16.07.2021 (обновлено: 11:39 16.07.2021)
Посол Италии в России прокомментировал поправки в закон о виноделии
Посол Италии Терраччано: поправки в закон о виноделии нанесут удар по итальянскому экспорту
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Изменения в российском законодательстве о виноделии нанесут удар по итальянскому экспорту, уже несколько производителей сообщили, что их грузы были заблокированы на российской таможне, заявил в интервью РИА Новости посол Италии
в России Паскуале Терраччано
.
Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают применять термин "шампанское" в РФ только к продукции, произведенной в России
. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон.
По словам посла, введение новых законов о винах продиктовано абсолютно естественной потребностью в урегулировании рынка алкогольной продукции и в том числе производства вина в России, чтобы поддержать местное производство и защитить потребителей.
"Мы прекрасно понимаем и разделяем этот подход. Тем не менее, некоторые аспекты нововведений вызывают у нас недоумение, поскольку противоречат международным общепринятым правилам, действующим в данной области", - сказал Терраччано. Он привел в пример правила, установленные Международной организацией виноградарства и виноделия (OIV), в которую входит и Россия.
"В частности, я имею в виду новые нормы маркировки, обязательство новой регистрации для импортёров, инспекции погребов. Уже несколько производителей сообщили мне, что их грузы были заблокированы на российской таможне. Разумеется, это нанесет удар по итальянскому экспорту, а также будет иметь негативные последствия для российских потребителей: выбора будет меньше, а цены выше", - заявил посол.