https://ria.ru/20210716/terrachchano-1741417467.html

Паскуале Терраччано: запрет ввоза пармезана в Россию — техническая ошибка

Паскуале Терраччано: запрет ввоза пармезана в Россию — техническая ошибка - РИА Новости, 16.07.2021

Паскуале Терраччано: запрет ввоза пармезана в Россию — техническая ошибка

Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, что нужно для возвращения российских туристов в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:00

2021-07-16T11:00

2021-07-16T11:00

паскуале терраччано

россия

еврокомиссия

италия

интервью

экономика

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Посол Италии в России Паскуале Терраччано рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Марии Вронской о том, что нужно для возвращения российских туристов в Италию, получил ли он QR-код после вакцинации, как новые российские нормы маркировки скажутся на экспорте итальянской алкогольной продукции в РФ, и какое значение для итальянцев имеет победа на Евро-2020.– Господин посол, одно из самых ярких событий последних дней – победа сборной Италии на чемпионате Европы. Как ее отпраздновало посольство? Могли ли вы предсказать такой исход?– Победа Италии стала не только радостным эпизодом для любителей спорта, но и ярким сигналом оптимизма, в котором нуждалась страна после пережитых месяцев горя и трудностей. Вот почему я решил разделить эмоции финального матча со всеми сотрудниками посольства и несколькими друзьями – итальянцами и россиянами. В этом турнире принимало участие столько хорошо подготовленных команд высокого спортивного уровня, что делать точные прогнозы было очень сложно. Но в чем мы были уверены, так это в нашем стремлении добиться успеха и нового подъема. "Скуадра адзурра" как нельзя лучше воплотила в себе этот порыв.– Если вернуться к повседневной повестке, сегодня она почти полностью посвящена пандемии COVID-19, теме вакцинации. Сотрудники итальянского посольства в Москве вакцинировались российской вакциной? Испытывали ли они трудности с получением QR-кодов?– Разумеется, посольство придерживалось итальянских предписаний, которые не предусматривают обязательности вакцинации. В самом деле, решение о вакцинации — это в первую очередь личный выбор каждого. Но это еще и акт социальной ответственности, заботы о ближнем, прежде всего о самых уязвимых. Именно в этой связи я одобрительно отнесся к решению почти всех моих сотрудников вакцинироваться здесь, в Москве. Особое правовое положение дипломатического персонала и членов семьи дипломатических сотрудников очевидным образом накладывает дополнительные сложности на органы администрации, отвечающие за выдачу QR-кодов, пока что их получили не все из нас, но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся.– Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить возможность включения России в свою систему COVID-сертификатов. Упростит ли это возможность перемещения между странами? У вас есть какая-то информация о ходе этих переговоров?– На мой взгляд, это начинание на европейском уровне своевременно и безусловно могло бы облегчить передвижение людей между Российской Федерацией и Европейским союзом; тем не менее, мы должны охранять здоровье наших граждан и как можно сильнее сдерживать распространение вируса и его разновидностей. Если мы хотим вернуться к какому-то подобию нормальности, жизненно необходимо быстрыми темпами двигаться по пути массовой вакцинации населения, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию и иметь возможность обсуждать этот или другие механизмы, облегчающие перемещение людей.– Когда вы ожидаете открытия границ для российский туристов? Как быстро Италия сможет восстановить туристический поток из России после открытия границ? Когда Италия рассчитывает достичь допандемийных показателей в сфере туризма?– К сожалению, пандемия свела практически к нулю поток российских туристов в Италию, и это очень огорчает нас, потому что мы знаем, что Италия для российских туристов — одно из любимых направлений; и в целом пандемия очень отрицательно сказалась на туристических потоках из всех стран. Согласно исследованию международного туризма, проведенному Банком Италии в прошлом месяце, в 2020 году расходы иностранных путешественников в Италии сократились примерно на 3/5 по сравнению с 2019 годом. Снижение расходов итальянских путешественников за рубежом оказалось по сути аналогичным. Чтобы составить представление о величине экономическо-финансового потрясения, связанного с кризисом туристической отрасли, достаточно того факта, что падение доходов от международных путешествий в 2020 году превысило 60%: это минус 27 миллиардов (евро – ред.). Впечатляющая сумма, составляющая треть от общего объема потерь всей отрасли экспорта товаров и услуг. А если брать путешественников из стран, не входящих в ЕС, таких как Россия, там падение оказалось еще более значительным.В первые четыре месяца этого года туристические потоки, к сожалению, по-прежнему оставались весьма низкими: сказались эпидемиологические условия и ограничения на международные передвижения. Тем не менее имеющиеся данные указывают на явное возобновление роста количества иностранных путешественников, в особенности из стран ЕС, начиная с конца апреля, и это дает нам повод смотреть в будущее с умеренным оптимизмом.Сейчас сложно делать прогнозы о том, когда можно будет вновь открыть границы, но ясно одно: чтобы вернуться к нормальному положению вещей, необходимо, чтобы пандемия оказалась под контролем. А на данный момент есть лишь один способ сдержать пандемию: запустить массовую вакцинацию. Если не будет расти число российских граждан, присоединяющихся к плану вакцинации, прогрессирование заражений вряд ли замедлится, а значит, нельзя будет принимать решения, делающие возможным возвращение российских туристов в нашу страну.– Другая горячая тема последних недель – изменения в российском законодательстве об алкогольных напитках. О проблемах, к которым они могут привести, уже заявили в Еврокомиссии. А если говорить отдельно об Италии, какие могут быть последствия с точки зрения поставок итальянского вина в Россию?– Введение новых законов о винах продиктовано абсолютно естественной потребностью в урегулировании рынка алкогольной продукции и в том числе производства вина в России, чтобы поддержать местное производство и защитить потребителей. Мы прекрасно понимаем и разделяем этот подход. Тем не менее, некоторые аспекты нововведений вызывают у нас недоумение, поскольку противоречат международным общепринятым правилам, действующим в данной области, например, установленным OIV (Международная организация виноградарства и виноделия), в которую входит и Россия. В частности, я имею в виду новые нормы маркировки, обязательство новой регистрации для импортеров, инспекции погребов. Уже несколько производителей сообщили мне, что их грузы были заблокированы на российской таможне. Разумеется, это нанесет удар по итальянскому экспорту, а также будет иметь негативные последствия для российских потребителей: выбора будет меньше, а цены выше.– Обсуждали ли вы с идею исключения пармезана из списка российских контрсанкций с властями РФ? Какова была реакция на данное предложение? – Мы обсуждали исключение пармезана из списка продуктов, попавших под санкции, так как, по нашему мнению, речь идет о технической ошибке. Безлактозные продукты не запрещены к ввозу на территорию России, а пармезан сам по себе не содержит лактозу, совсем как те продукты, из которых удаляют лактозу искусственным путем. Если в интересах потребителей допускаются подобные переработанные продукты, тем более тот же подход следовало бы применить и к продукту, лишенному лактозы естественным образом, а, следовательно, полезному от природы, без необходимости дополнительной обработки. Не скрою, что в данный момент решение российских властей остается отрицательным, однако мы продолжим настаивать на его пересмотре в интересах не только итальянских производителей, но и российских потребителей, которые любят этот сыр. Мне представляется, что была совершена техническая ошибка, которую надлежит исправить в том числе и в свете традиционных дружеских связей между Россией и Италией. – А пробовали ли вы российскую замену пармезану? По вашему мнению, сможет ли российский сыр когда-то конкурировать с итальянским на мировом рынке?– Мне не довелось попробовать российский пармезан, но в любом случае, не затрагивая вопрос его вкусовых качеств, следовало бы установить, обладает ли он такими же уникальными питательными свойствами, как итальянский "пармиджано". Продукт DOP (с наименованием, защищенным по происхождению – ред.), как пармезан, не только имеет прекрасный вкус, но и является выражением определенной географической области, способа ремесленного производства, подчас даже микроклимата того места, где он был произведен. Все это невозможно воспроизвести в другой точке земного шара. Тем не менее, я убежден, что сырное производство в России достигло значительных успехов. Я много путешествовал по вашей стране и имел возможность попробовать очень вкусные местные сыры.– В целом, какие возможности для российских товаров и услуг вы видите, если говорить о несырьевом экспорте, и можно ли рассчитывать, что после спада, вызванного пандемией, товарооборот начнет расти?– Рост товарообмена после трудного года, связанного с пандемией, в 2021 году возобновился. Если говорить о российском экспорте в Италию, энергетическое сырье все еще составляет 42% от общего объема, но вес других видов продукции растет. Это в первую очередь сырье, не связанное с энергетикой — от древесины и пластмассы до драгоценных камней — но также сельскохозяйственная продукция, такая как злаки, продукты питания и алкоголь. То же можно сказать о стали и других продуктах металлургической промышленности. Думаю, что, учитывая прогрессирующее развитие российской обрабатывающей промышленности и наличие совместных производственных предприятий, которые приносят на российский рынок итальянские инновационные возможности и технологические ноу-хау, ассортимент российских товаров, интересных для итальянского рынка, неизбежно обречен на расширение.

https://rsport.ria.ru/20210711/evro-1740837475.html

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738605702.html

https://ria.ru/20210702/granitsy-1739588999.html

https://ria.ru/20210706/sovety-1740122227.html

https://ria.ru/20210705/koridor-1740002543.html

россия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паскуале терраччано, россия, еврокомиссия, италия, интервью, экономика