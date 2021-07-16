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В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов
В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов - РИА Новости, 16.07.2021
В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов
Вдоль автотрасс рядом с велодорожками можно создавать дорожки для скоростных самокатов, это позволит им развивать хорошую скорость - до 30 километров в час, и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:19
2021-07-16T14:26
совет федерации рф
федор тютчев
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вдоль автотрасс рядом с велодорожками можно создавать дорожки для скоростных самокатов, это позволит им развивать хорошую скорость - до 30 километров в час, и обеспечит безопасность пешеходов, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев."Сегодня благоустройство городов принято трактовать в широком и узком смысле слова. В узком смысле - это строительство, асфальтирование улиц, озеленение, освещение, а в широком - это удовлетворение социальных, материальных, культурных и духовных потребностей населения", - сказал политик.По его мнению, создание одновременно велодорожек и дорожек для высокоскоростных самокатов, сигвеев и других видов подобного транспорта - это как раз и будет объединение всех направлений благоустройства городов, поскольку это удобство, экологическая безопасность, здоровье граждан."Вдоль автотрасс рядом с велодорожками можно создавать дорожки для скоростных самокатов, это позволит им развивать хорошую скорость, например - до 30 километров в час. При этом будет обеспечена и безопасность пешеходов. В парках, в жилой зоне скорость самокатов не должна превышать 15 километров в час", - считает законодатель.Васильев отметил, что в тех местах городской агломерации, где может быть запрещён проезд автотранспорта, такой вид передвижения - это ещё и доступность, удобство для мобильных граждан добираться, например, на работу. "Полагаю, что за этим будущее транспортной инфраструктуры в крупных городах. Главное в этом развитии транспортного разнообразия - обеспечить безопасность и пешеходов, и тех, кто пользуется новыми средствами передвижения",- уверен сенатор.В четверг ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева, 80-летний Иван Пигарев погиб в результате столкновения его электрического велосипеда с самокатом. Серия инцидентов с участием электросамокатов произошла в июне в Петербурге. -0-
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совет федерации рф, федор тютчев, санкт-петербург, общество
14:19 16.07.2021 (обновлено: 14:26 16.07.2021)
 
В Совфеде предложили создать дорожки для электросамокатов

Сенатор Валерий Васильев предложил создать дорожки для электросамокатов вдоль автотрасс

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтанция проката электросамокатов в центре Москвы
Станция проката электросамокатов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вдоль автотрасс рядом с велодорожками можно создавать дорожки для скоростных самокатов, это позволит им развивать хорошую скорость - до 30 километров в час, и обеспечит безопасность пешеходов, заявил РИА Новости в пятницу замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
"Сегодня благоустройство городов принято трактовать в широком и узком смысле слова. В узком смысле - это строительство, асфальтирование улиц, озеленение, освещение, а в широком - это удовлетворение социальных, материальных, культурных и духовных потребностей населения", - сказал политик.
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По его мнению, создание одновременно велодорожек и дорожек для высокоскоростных самокатов, сигвеев и других видов подобного транспорта - это как раз и будет объединение всех направлений благоустройства городов, поскольку это удобство, экологическая безопасность, здоровье граждан.
"Вдоль автотрасс рядом с велодорожками можно создавать дорожки для скоростных самокатов, это позволит им развивать хорошую скорость, например - до 30 километров в час. При этом будет обеспечена и безопасность пешеходов. В парках, в жилой зоне скорость самокатов не должна превышать 15 километров в час", - считает законодатель.
Васильев отметил, что в тех местах городской агломерации, где может быть запрещён проезд автотранспорта, такой вид передвижения - это ещё и доступность, удобство для мобильных граждан добираться, например, на работу. "Полагаю, что за этим будущее транспортной инфраструктуры в крупных городах. Главное в этом развитии транспортного разнообразия - обеспечить безопасность и пешеходов, и тех, кто пользуется новыми средствами передвижения",- уверен сенатор.
В четверг ученый-биолог, правнук поэта Федора Тютчева, 80-летний Иван Пигарев погиб в результате столкновения его электрического велосипеда с самокатом. Серия инцидентов с участием электросамокатов произошла в июне в Петербурге. -0-
Главный научный сотрудник ИППИ РАН, доктор биологических наук Иван Пигарев - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 10:56
В Москве при столкновении с самокатом погиб биолог Иван Пигарев
 
Совет Федерации РФФедор ТютчевСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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