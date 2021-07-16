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Шоубиз
https://ria.ru/20210716/prigozhin-1741496229.html
Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами
Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами - РИА Новости, 16.07.2021
Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами
Иосиф Пригожин отказался помогать своему сыну Дмитрию решать проблемы с кредиторами. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:10
2021-07-16T17:10
шоубиз
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иосиф пригожин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Иосиф Пригожин отказался помогать своему сыну Дмитрию решать проблемы с кредиторами. Об этом сообщает Пятый канал. В интервью СМИ продюсер отметил, что знает о ситуации, в которую попал его ребенок, но считает, что тот уже взрослый человек и должен сам во всем разобраться. "Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь", — говорит Пригожин. Недавно стало известно, что сын продюсера подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов.
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знаменитости, иосиф пригожин, дети
17:10 16.07.2021
 

Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Иосиф Пригожин отказался помогать своему сыну Дмитрию решать проблемы с кредиторами. Об этом сообщает Пятый канал.
В интервью СМИ продюсер отметил, что знает о ситуации, в которую попал его ребенок, но считает, что тот уже взрослый человек и должен сам во всем разобраться.
"Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь", — говорит Пригожин.
Недавно стало известно, что сын продюсера подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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