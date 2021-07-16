https://ria.ru/20210716/prigozhin-1741496229.html

Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами

Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами - РИА Новости, 16.07.2021

Пригожин отказался помогать сыну в решении проблем с кредиторами

Иосиф Пригожин отказался помогать своему сыну Дмитрию решать проблемы с кредиторами. Об этом сообщает Пятый канал. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:10

2021-07-16T17:10

2021-07-16T17:10

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Иосиф Пригожин отказался помогать своему сыну Дмитрию решать проблемы с кредиторами. Об этом сообщает Пятый канал. В интервью СМИ продюсер отметил, что знает о ситуации, в которую попал его ребенок, но считает, что тот уже взрослый человек и должен сам во всем разобраться. "Знаете, Дмитрию 32 года. У каждого человека своя жизнь", — говорит Пригожин. Недавно стало известно, что сын продюсера подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов.

https://ria.ru/20210604/prigozhin-1735492447.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, иосиф пригожин, дети