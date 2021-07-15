https://ria.ru/20210715/kvartira-1741430904.html

Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры

Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры - РИА Новости, 15.07.2021

Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры

Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:06

2021-07-15T18:06

2021-07-15T18:06

шоубиз

иосиф пригожин

происшествия

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Бородин."Прошу вас принять меры к неустановленным лицам, которые представились сотрудниками ООО "Константа", которые 2 июля, используя подручные средства, пытались проникнуть в квартиру и совершили умышленное повреждение двери", - рассказал собеседник агентства.Он также указал, что сотрудники фирмы приходили в сопровождении судебных приставов, а ущерб от повреждений входной двери оценил в 28 тысяч рублей.В заявлении Пригожин-младший просит провести проверку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210629/zaytsev-1739052141.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф пригожин, происшествия