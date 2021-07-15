Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210715/kvartira-1741430904.html
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры - РИА Новости, 15.07.2021
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:06
2021-07-15T18:06
шоубиз
иосиф пригожин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_4bd2e09706961499d7b528076f6f0149.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Бородин."Прошу вас принять меры к неустановленным лицам, которые представились сотрудниками ООО "Константа", которые 2 июля, используя подручные средства, пытались проникнуть в квартиру и совершили умышленное повреждение двери", - рассказал собеседник агентства.Он также указал, что сотрудники фирмы приходили в сопровождении судебных приставов, а ущерб от повреждений входной двери оценил в 28 тысяч рублей.В заявлении Пригожин-младший просит провести проверку.
https://radiosputnik.ria.ru/20210629/zaytsev-1739052141.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_674c1b27c224ec4e9a5649d417d0d339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иосиф пригожин, происшествия
18:06 15.07.2021
 
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры

Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции едет по дороге
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Бородин.
"Прошу вас принять меры к неустановленным лицам, которые представились сотрудниками ООО "Константа", которые 2 июля, используя подручные средства, пытались проникнуть в квартиру и совершили умышленное повреждение двери", - рассказал собеседник агентства.
Модельер Вячеслав Зайцев - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 14:40
Вячеслава Зайцева "обокрали" на 900 квадратных метров
Он также указал, что сотрудники фирмы приходили в сопровождении судебных приставов, а ущерб от повреждений входной двери оценил в 28 тысяч рублей.
В заявлении Пригожин-младший просит провести проверку.
 
ШоубизИосиф ПригожинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят летом работать четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
03:12Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Лента новостейМолния