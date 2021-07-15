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Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры - РИА Новости, 15.07.2021
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:06
2021-07-15T18:06
2021-07-15T18:06
шоубиз
иосиф пригожин
происшествия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Сын продюсера Иосифа Пригожина подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Бородин."Прошу вас принять меры к неустановленным лицам, которые представились сотрудниками ООО "Константа", которые 2 июля, используя подручные средства, пытались проникнуть в квартиру и совершили умышленное повреждение двери", - рассказал собеседник агентства.Он также указал, что сотрудники фирмы приходили в сопровождении судебных приставов, а ущерб от повреждений входной двери оценил в 28 тысяч рублей.В заявлении Пригожин-младший просит провести проверку.
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иосиф пригожин, происшествия
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
Сын продюсера Пригожина подал заявление в полицию о взломе квартиры
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Сын продюсера Иосифа Пригожина
подал заявление в УВД о том, что к нему пытались проникнуть в квартиру сотрудники микрокредитной ООО " Константа" в сопровождении судебных приставов, сообщил РИА Новости его адвокат Виталий Бородин.
"Прошу вас принять меры к неустановленным лицам, которые представились сотрудниками ООО "Константа", которые 2 июля, используя подручные средства, пытались проникнуть в квартиру и совершили умышленное повреждение двери", - рассказал собеседник агентства.
Он также указал, что сотрудники фирмы приходили в сопровождении судебных приставов, а ущерб от повреждений входной двери оценил в 28 тысяч рублей.
В заявлении Пригожин-младший просит провести проверку.