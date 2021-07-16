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Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок

Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок - РИА Новости, 16.07.2021

Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок

Когда говорят "отдых на море в России" — сразу вспоминаешь Сочи или Крым. Но есть и другие варианты. К неглубокому Азовскому прекрасно поехать с детьми... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:00

2021-07-16T08:00

2021-07-16T13:59

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Когда говорят "отдых на море в России" — сразу вспоминаешь Сочи или Крым. Но есть и другие варианты. К неглубокому Азовскому прекрасно поехать с детьми. Каспийское в Дагестане удивит бирюзовой водой. Над пляжами в Калининградской области развеваются голубые флаги — международный знак высшего качества. А во Владивостоке можно и вовсе посетить уникальное побережье с песком из стекла. Подобный есть только в Калифорнии. О лучших пляжах страны — в материале РИА Новости.Черное море"Ривьера"Курорт Сочи очередной раз радует туристов: уже 33 пляжа получили международный сертификат "Голубой флаг". А это значит — чистые берег, вода и отличная инфраструктура.Знаменитый пляж "Ривьера" в этом году открылся после масштабной реконструкции. Уже не раз его признавали лучшим и в Сочи, и на Черноморском побережье в целом. Обновленный, он удивляет еще больше: белоснежные шезлонги и бунгало, пальмы и другие яркие тропические растения так и манят устроить фотосессию. К услугам гостей — аэрарии и питьевые фонтаны, детская площадка, зона фитнеса и CrossFit, веревочный парк, амфитеатр с ежевечерним просмотром заката (туристы советуют заказать суши, взять кофе и кайфовать). Ну и, конечно, — море. Отдыхающие восхищаются тем, как пляж преобразился, хвалят парковую зону, но жалуются на недостаток туалетов (из отзыва: "В женский очередь, как в Большой театр").Находится "Ривьера" в Центральном районе Сочи, в Ривьерском переулке. Вход свободный, платные только дополнительные услуги (лежаки, бунгало)."Роза Хутор"Еще один знаменитый пляж Сочи, "Роза Хутор", считается одним из лучших в Олимпийском парке, а относится он, как понятно из названия, к одноименному горному курорту. Галечный, но с деревянными настилами. Помимо обычных развлечений, загорания и купания, тут можно заняться прыжками в воду (есть специальный понтон), дайвингом или попрактиковаться в сап-серфинге.Гости хвалят удобные лежаки, настилы, чистоту, но есть жалобы на "никакую" еду в кафе.Находится пляж в Адлере, в Имеретинской низменности, напротив стадиона "Фишт", вход свободный, дополнительные услуги за плату.Экопляж в ВитязевоНедалеко от Анапы, в Витязево, в этом году открылся первый экопляж. Голубым флагом, как предыдущие два, он похвастаться пока не может, зато практически вся инфраструктура — из переработанного пластика и древесины, есть солнечные зарядки для гаджетов и умный душ, экономящий воду.Туристы высоко оценили этот пляж за уют, но удивились, что с них просили деньги за лежаки и даже за тень от навеса. Как пояснила в Сети представитель одной из компаний — создателей пляжа, такие вопросы помогает решить координатор, который там присутствует в рабочее время. Лежаки, душ, туалет, зарядка от солнечных батарей должны быть бесплатными.Находится экопляж в поселке Витязево, в 17 километрах от Анапы. Вход свободный.Массандровский пляж"Двадцать пять лет культуры и высокого сервиса" — слоган пляжа в Массандре, в Ялте. "Массандровский пляж — первый, отмеченный голубым флагом в "русскоязычных" странах бывшего Советского Союза, — можно назвать одним из лучших и хорошо известных городских пляжей Крыма не только из-за его центрального расположения в Ялте, известной своей уникальной средой, чистейшей морской водой, сухим здоровым субтропическим микроклиматом, нетронутыми природными красотами, обширным древним наследием и живописными видами на горы и море, но и потому, что он имеет хорошо развитую инфраструктуру, современный подход к управлению, а также различные объекты для занятий спортом", — описывают его на страницах программы "Голубой флаг".Буквально на днях пляж получил официальный документ о том, что вода полностью очистилась после ливней и купание в море абсолютно безопасно для гостей. Еще в июне на побережье вернулся кусочек Франции — Эйфелева башня, теперь она с романтичной вечерней подсветкой.Гости отмечают чистоту пляжа, ненавязчивую музыку, широкий выбор кафе, но не всем по нраву крупная галька, заход в воду и подорожавшие шезлонги.Вход свободный, лежаки, зонты и другой инвентарь — за плату.Азовское море"Морской бриз"Азовское море — одно из самых неглубоких и теплых в мире, прогревается уже весной. Идеальное место для отдыха с детьми, так как вход в воду пологий и до глубины зачастую шагать придется довольно долго. Среди наиболее благоустроенных пляжей тут — "Морской бриз" в станице Голубицкая. Еще в 2018-м власти вынесли шумные кафе и торговые точки за его пределы, установили шезлонги, теневые навесы, аэрарии, элементы декора.Из развлечений — катамараны, гидроциклы, водный парашют, горка, пляжный волейбол.Фишка Голубицкой и ее пляжей — грязевое озеро, которое от моря отделяет невысокая песчано-ракушечная насыпь. Многие едут сюда именно из-за этого целебного водоема."Морской бриз" туристы хвалят за чистый мягкий песок, но жалуются на мелкие ракушки в нем. Из-за этого не рекомендуют ходить босиком. А еще, по отзывам, их сложно смыть с кожи и волос.Вход на пляж свободный.Каспийское море"Джами"Дагестан все популярнее у туристов. Здесь есть уникальные древние города, потрясающие ущелья в горах и, что немаловажно, море. Каспийское — крупнейший на Земле замкнутый водоем, его считают и озером, и морем — из-за размеров. Вода солоноватая.Можно посетить городские пляжи в Махачкале или в Избербаше, но одним из самых благоустроенных считается "Джами" на территории одноименного гостиничного комплекса.Шезлонги и зонтики, кабинки для переодевания, можно взять напрокат гидроцикл, сыграть в пляжный волейбол или бадминтон. За безопасностью строго следят.В отзывах отмечают чистый мягкий песок, душевые, ополаскиватели для ног, низкие цены в кафе. Но море мелковатое.Находится пляж в поселке Турали, в 11 километрах от центра Махачкалы. Вход платный — 500 рублей.Балтийское мореПляжи в поселке ЯнтарныйНа севере и западе России также есть морские побережья, где очень комфортно купаться, и даже с голубыми флагами. Например, в Калининградской области таких два, в поселке Янтарный.Первый раньше назывался "Шахта Анна", и голубой флаг его украшает с 2016 года. Пятьсот метров вдоль Балтийского моря и мелкий белый песок.К пляжу ведет деревянная дорожка со смотровыми площадками. Есть специальные купальные коляски для людей с ограниченными возможностями.Второй — Центральный — находится в 150 метрах от исторической части поселка. Спуск на него оборудован деревянной лестницей и специальной подъемной площадкой для инвалидов. На пляже есть все для отдыха.Пляжи широкие (место всегда можно найти), чистый песок, хорошая инфраструктура. И торгуют тут не кукурузой, а устрицами. Но не хватает бесплатных парковок, и автобусы ходят не часто.От Калининграда до Янтарного 50 километров. Вход на пляж свободный."Ласковый пляж"Неподалеку от Санкт-Петербурга тоже есть где искупаться и чему удивиться. Например, "Ласковый пляж" на берегу Финского залива, спроектированный, как сообщают в соцсети, в 1960-х творческой группой во главе с молодым архитектором Евгением Седовым. С тех пор сохранились стела с названием, широкая бетонная дорожка, скульптурная группа "Чайки", оригинальная вышка спасателей и другие элементы советского ландшафтного дизайна.Гости хвалят инфраструктуру, запах хвойного леса, кафе и магазины с адекватными ценами, жалуются на многолюдность.Находится пляж в поселке Солнечный, примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Вход бесплатный.Японское/Восточное мореПляж Стеклянной бухтыАбсолютно уникальное побережье — в Стеклянной бухте на берегу Уссурийского залива, недалеко от Владивостока. Тут не привычный песок, а отполированные морем кусочки стекла и камней, которые искрятся в лучах солнца словно самоцветы.История возникновения этой красоты прозаична: когда-то неподалеку была свалка городских отходов, в том числе старой посуды, кафельной плитки и стекла.На территории есть оборудованные туалеты, беседки, домики, баня, столики. Вход в море не очень подходит для детей, так как уже через два-три метра от берега довольно глубоко.Мнения туристов разнятся, кто-то восхищается пляжем и его необычностью, кто-то не видит ничего особенного.Находится Стеклянная бухта в 20-25 километрах от Владивостока. Вход на пляж свободный, въезд — 150 рублей. Тихий океанХалактырский пляж на КамчаткеЭтот пляж знаменит черным вулканическим песком. Дело в том, что горные реки размывают и несут к берегам застывшие кусочки лавы с камчатских вулканов.Правда, купаться там прохладно даже летом, но многие приезжают, чтобы увидеть необычное побережье, прогуляться по нему. Также здесь занимаются серфингом.Гости восхищаются необыкновенной природой, могучим Тихим океаном, отмечают возможность пожить в глэмпинге. Жалуются на грунтовую дорогу.Находится пляж в 17 километрах от Петропавловска-Камчатского. Вход свободный.

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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