08:00 16.07.2021 (обновлено: 13:59 16.07.2021)
Лучшие пляжи России: где найти Ривьеру, океан и стеклянный песок
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»Пляж "Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости, Светлана Баева. Когда говорят "отдых на море в России" — сразу вспоминаешь Сочи или Крым. Но есть и другие варианты. К неглубокому Азовскому прекрасно поехать с детьми. Каспийское в Дагестане удивит бирюзовой водой. Над пляжами в Калининградской области развеваются голубые флаги — международный знак высшего качества. А во Владивостоке можно и вовсе посетить уникальное побережье с песком из стекла. Подобный есть только в Калифорнии. О лучших пляжах страны — в материале РИА Новости.
Черное море
"Ривьера"
Курорт Сочи очередной раз радует туристов: уже 33 пляжа получили международный сертификат "Голубой флаг". А это значит — чистые берег, вода и отличная инфраструктура.
Знаменитый пляж "Ривьера" в этом году открылся после масштабной реконструкции. Уже не раз его признавали лучшим и в Сочи, и на Черноморском побережье в целом. Обновленный, он удивляет еще больше: белоснежные шезлонги и бунгало, пальмы и другие яркие тропические растения так и манят устроить фотосессию. К услугам гостей — аэрарии и питьевые фонтаны, детская площадка, зона фитнеса и CrossFit, веревочный парк, амфитеатр с ежевечерним просмотром заката (туристы советуют заказать суши, взять кофе и кайфовать). Ну и, конечно, — море.
Отдыхающие восхищаются тем, как пляж преобразился, хвалят парковую зону, но жалуются на недостаток туалетов (из отзыва: "В женский очередь, как в Большой театр").
Находится "Ривьера" в Центральном районе Сочи, в Ривьерском переулке. Вход свободный, платные только дополнительные услуги (лежаки, бунгало).
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
"Роза Хутор"
Еще один знаменитый пляж Сочи, "Роза Хутор", считается одним из лучших в Олимпийском парке, а относится он, как понятно из названия, к одноименному горному курорту.
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
"Роза Хутор"
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"Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
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"Роза Хутор"
© Фото : пресс-служба курорта «Роза Хутор»
Галечный, но с деревянными настилами. Помимо обычных развлечений, загорания и купания, тут можно заняться прыжками в воду (есть специальный понтон), дайвингом или попрактиковаться в сап-серфинге.
Гости хвалят удобные лежаки, настилы, чистоту, но есть жалобы на "никакую" еду в кафе.
Находится пляж в Адлере, в Имеретинской низменности, напротив стадиона "Фишт", вход свободный, дополнительные услуги за плату.
Экопляж в Витязево
Недалеко от Анапы, в Витязево, в этом году открылся первый экопляж. Голубым флагом, как предыдущие два, он похвастаться пока не может, зато практически вся инфраструктура — из переработанного пластика и древесины, есть солнечные зарядки для гаджетов и умный душ, экономящий воду.
Туристы высоко оценили этот пляж за уют, но удивились, что с них просили деньги за лежаки и даже за тень от навеса. Как пояснила в Сети представитель одной из компаний — создателей пляжа, такие вопросы помогает решить координатор, который там присутствует в рабочее время. Лежаки, душ, туалет, зарядка от солнечных батарей должны быть бесплатными.
Находится экопляж в поселке Витязево, в 17 километрах от Анапы. Вход свободный.
Массандровский пляж
"Двадцать пять лет культуры и высокого сервиса" — слоган пляжа в Массандре, в Ялте.
"Массандровский пляж — первый, отмеченный голубым флагом в "русскоязычных" странах бывшего Советского Союза, — можно назвать одним из лучших и хорошо известных городских пляжей Крыма не только из-за его центрального расположения в Ялте, известной своей уникальной средой, чистейшей морской водой, сухим здоровым субтропическим микроклиматом, нетронутыми природными красотами, обширным древним наследием и живописными видами на горы и море, но и потому, что он имеет хорошо развитую инфраструктуру, современный подход к управлению, а также различные объекты для занятий спортом", — описывают его на страницах программы "Голубой флаг".
Массандровский пляж в Ялте
Буквально на днях пляж получил официальный документ о том, что вода полностью очистилась после ливней и купание в море абсолютно безопасно для гостей.
Еще в июне на побережье вернулся кусочек Франции — Эйфелева башня, теперь она с романтичной вечерней подсветкой.
Гости отмечают чистоту пляжа, ненавязчивую музыку, широкий выбор кафе, но не всем по нраву крупная галька, заход в воду и подорожавшие шезлонги.
Вход свободный, лежаки, зонты и другой инвентарь — за плату.
Азовское море
"Морской бриз"
Азовское море — одно из самых неглубоких и теплых в мире, прогревается уже весной. Идеальное место для отдыха с детьми, так как вход в воду пологий и до глубины зачастую шагать придется довольно долго. Среди наиболее благоустроенных пляжей тут — "Морской бриз" в станице Голубицкая.
Еще в 2018-м власти вынесли шумные кафе и торговые точки за его пределы, установили шезлонги, теневые навесы, аэрарии, элементы декора.
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Центральный пляж "Морской бриз" в курортной станице Голубицкой
Из развлечений — катамараны, гидроциклы, водный парашют, горка, пляжный волейбол.
Фишка Голубицкой и ее пляжей — грязевое озеро, которое от моря отделяет невысокая песчано-ракушечная насыпь. Многие едут сюда именно из-за этого целебного водоема.
"Морской бриз" туристы хвалят за чистый мягкий песок, но жалуются на мелкие ракушки в нем. Из-за этого не рекомендуют ходить босиком. А еще, по отзывам, их сложно смыть с кожи и волос.
Вход на пляж свободный.
Каспийское море
"Джами"
Дагестан все популярнее у туристов. Здесь есть уникальные древние города, потрясающие ущелья в горах и, что немаловажно, море. Каспийское — крупнейший на Земле замкнутый водоем, его считают и озером, и морем — из-за размеров. Вода солоноватая.
Можно посетить городские пляжи в Махачкале или в Избербаше, но одним из самых благоустроенных считается "Джами" на территории одноименного гостиничного комплекса.
Шезлонги и зонтики, кабинки для переодевания, можно взять напрокат гидроцикл, сыграть в пляжный волейбол или бадминтон. За безопасностью строго следят.
В отзывах отмечают чистый мягкий песок, душевые, ополаскиватели для ног, низкие цены в кафе. Но море мелковатое.
Находится пляж в поселке Турали, в 11 километрах от центра Махачкалы. Вход платный — 500 рублей.
Балтийское море
Пляжи в поселке Янтарный
На севере и западе России также есть морские побережья, где очень комфортно купаться, и даже с голубыми флагами. Например, в Калининградской области таких два, в поселке Янтарный.
Первый раньше назывался "Шахта Анна", и голубой флаг его украшает с 2016 года. Пятьсот метров вдоль Балтийского моря и мелкий белый песок.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк
Пляж поселка Янтарный, которому присвоен международный знак "Голубой флаг"
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Пляж поселка Янтарный, которому присвоен международный знак "Голубой флаг"
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Пляж поселка Янтарный, которому присвоен международный знак "Голубой флаг"
К пляжу ведет деревянная дорожка со смотровыми площадками. Есть специальные купальные коляски для людей с ограниченными возможностями.
Второй — Центральный — находится в 150 метрах от исторической части поселка. Спуск на него оборудован деревянной лестницей и специальной подъемной площадкой для инвалидов. На пляже есть все для отдыха.
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМама с дочкой на пляже поселка Янтарный в Калининградской области
Мама с дочкой на пляже поселка Янтарный в Калининградской области
Пляжи широкие (место всегда можно найти), чистый песок, хорошая инфраструктура. И торгуют тут не кукурузой, а устрицами. Но не хватает бесплатных парковок, и автобусы ходят не часто.
От Калининграда до Янтарного 50 километров. Вход на пляж свободный.
"Ласковый пляж"
Неподалеку от Санкт-Петербурга тоже есть где искупаться и чему удивиться. Например, "Ласковый пляж" на берегу Финского залива, спроектированный, как сообщают в соцсети, в 1960-х творческой группой во главе с молодым архитектором Евгением Седовым.
С тех пор сохранились стела с названием, широкая бетонная дорожка, скульптурная группа "Чайки", оригинальная вышка спасателей и другие элементы советского ландшафтного дизайна.
Гости хвалят инфраструктуру, запах хвойного леса, кафе и магазины с адекватными ценами, жалуются на многолюдность.
Находится пляж в поселке Солнечный, примерно в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Вход бесплатный.
Японское/Восточное море
Пляж Стеклянной бухты
Абсолютно уникальное побережье — в Стеклянной бухте на берегу Уссурийского залива, недалеко от Владивостока. Тут не привычный песок, а отполированные морем кусочки стекла и камней, которые искрятся в лучах солнца словно самоцветы.
Бухта Стеклянная во Владивостоке
История возникновения этой красоты прозаична: когда-то неподалеку была свалка городских отходов, в том числе старой посуды, кафельной плитки и стекла.
На территории есть оборудованные туалеты, беседки, домики, баня, столики. Вход в море не очень подходит для детей, так как уже через два-три метра от берега довольно глубоко.
Мнения туристов разнятся, кто-то восхищается пляжем и его необычностью, кто-то не видит ничего особенного.
Находится Стеклянная бухта в 20-25 километрах от Владивостока. Вход на пляж свободный, въезд — 150 рублей.
Тихий океан
Халактырский пляж на Камчатке
Этот пляж знаменит черным вулканическим песком. Дело в том, что горные реки размывают и несут к берегам застывшие кусочки лавы с камчатских вулканов.
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкМолодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Молодые люди гуляют на Халактырском пляже Тихоокеанского побережья полуострова Камчатка
Правда, купаться там прохладно даже летом, но многие приезжают, чтобы увидеть необычное побережье, прогуляться по нему. Также здесь занимаются серфингом.
Гости восхищаются необыкновенной природой, могучим Тихим океаном, отмечают возможность пожить в глэмпинге. Жалуются на грунтовую дорогу.
Находится пляж в 17 километрах от Петропавловска-Камчатского. Вход свободный.