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В Петербурге четверо человек, обманывавших ветеранов, пойдут под суд
В Петербурге четверо человек, обманывавших ветеранов, пойдут под суд - РИА Новости, 16.07.2021
В Петербурге четверо человек, обманывавших ветеранов, пойдут под суд
Четверо человек, занимавшихся продажей БАДов ветеранам Великой Отечественной войны под видом жизненно-необходимых лекарств, предстанут перед судом в Петербурге, РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:15
2021-07-16T10:15
россия
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Четверо человек, занимавшихся продажей БАДов ветеранам Великой Отечественной войны под видом жизненно-необходимых лекарств, предстанут перед судом в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицейским следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников преступной группы, занимавшихся продажей БАДов под видом жизненно-необходимых лекарств", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в прошлом году 47-летняя женщина привлекла к противоправной деятельности свою 29-летнюю дочь, её 33-летнего сожителя и 42-летнюю знакомую к продаже БАДов пожилым людям по завышенной цене. Они звонили людям домой и убеждали купить добавки по завышенной в разы стоимости. Приезжая к пенсионерам домой, злоумышленники похищали оставшуюся после покупки БАДов наличность.Возбуждены 14 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и 3 уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража)."Установлено, что от такой продажи "чудо"-лекарств пострадали 14 ветеранов Великой Отечественной войны, в возрасте от 81 до 96 лет, а размер ущерба превысил 2,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.Уголовное дело будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210604/veteran-1735586269.html
https://ria.ru/20210513/ograblenie-1732073600.html
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россия
ленинградская область
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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
09:15 16.07.2021 (обновлено: 10:15 16.07.2021)
 
В Петербурге четверо человек, обманывавших ветеранов, пойдут под суд

В Петербурге четверо человек, продававших БАДы ветеранам под видом лекарств, пойдут под суд

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Четверо человек, занимавшихся продажей БАДов ветеранам Великой Отечественной войны под видом жизненно-необходимых лекарств, предстанут перед судом в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейским следствием завершено расследование уголовного дела в отношении 4 участников преступной группы, занимавшихся продажей БАДов под видом жизненно-необходимых лекарств", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в прошлом году 47-летняя женщина привлекла к противоправной деятельности свою 29-летнюю дочь, её 33-летнего сожителя и 42-летнюю знакомую к продаже БАДов пожилым людям по завышенной цене. Они звонили людям домой и убеждали купить добавки по завышенной в разы стоимости. Приезжая к пенсионерам домой, злоумышленники похищали оставшуюся после покупки БАДов наличность.
Возбуждены 14 уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество) и 3 уголовных дела по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража).
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"Установлено, что от такой продажи "чудо"-лекарств пострадали 14 ветеранов Великой Отечественной войны, в возрасте от 81 до 96 лет, а размер ущерба превысил 2,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
Уголовное дело будет направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.
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