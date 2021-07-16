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Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем
Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем - РИА Новости, 16.07.2021
Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем
Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:24
2021-07-16T15:33
россия
доха
талибан
сша
сергей лавров
афганистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Весь наш пафос, и в заявлениях, и в контактах со сторонами, и все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех этнических и иных групп в Афганистане. Включая, конечно же, талибов, как часть пуштунского народа", - заявил Лавров журналистам.Москва не заинтересована в том, чтобы а Афганистане был хаос не только потому, что не хочет "перелива" этого хаоса в соседние страны, но и потому, что желает добра афганскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
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россия
доха
сша
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россия, доха, талибан, сша, сергей лавров, афганистан, в мире
15:24 16.07.2021 (обновлено: 15:33 16.07.2021)
 
Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем

Глава МИД Лавров: в урегулировании в Афганистане должны участвовать талибы

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международной конференции Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Весь наш пафос, и в заявлениях, и в контактах со сторонами, и все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех этнических и иных групп в Афганистане. Включая, конечно же, талибов, как часть пуштунского народа", - заявил Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Республики Индии Субраманияном Джайшанкаром - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 15:17
Лавров назвал уход США из Афганистана провалом
Москва не заинтересована в том, чтобы а Афганистане был хаос не только потому, что не хочет "перелива" этого хаоса в соседние страны, но и потому, что желает добра афганскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Мы не заинтересованы, чтобы там был хаос, и не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны, но и потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории", - сказал Лавров журналистам на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Бывший моджахед дежурит на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 11:19
Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров
 
РоссияДохаТалибанСШАСергей ЛавровАфганистанВ мире
 
 
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