https://ria.ru/20210716/lavrov-1741558466.html

Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем

Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем - РИА Новости, 16.07.2021

Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем

Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:24

2021-07-16T15:24

2021-07-16T15:33

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ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Весь наш пафос, и в заявлениях, и в контактах со сторонами, и все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех этнических и иных групп в Афганистане. Включая, конечно же, талибов, как часть пуштунского народа", - заявил Лавров журналистам.Москва не заинтересована в том, чтобы а Афганистане был хаос не только потому, что не хочет "перелива" этого хаоса в соседние страны, но и потому, что желает добра афганскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741498752.html

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россия, доха, талибан, сша, сергей лавров, афганистан, в мире