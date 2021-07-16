15:24 16.07.2021 (обновлено: 15:33 16.07.2021)
Лавров призвал урегулировать конфликт в Афганистане политическим путем
Глава МИД Лавров: в урегулировании в Афганистане должны участвовать талибы
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 16 июл - РИА Новости. Урегулирование в Афганистане должно быть политическим, в том числе с участием представителей "Талибана"*, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Весь наш пафос, и в заявлениях, и в контактах со сторонами, и все наши усилия нацелены на то, чтобы диалог, который должен привести к политическому урегулированию, был инклюзивным, с участием всех этнических и иных групп в Афганистане. Включая, конечно же, талибов, как часть пуштунского народа", - заявил Лавров журналистам.
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Москва не заинтересована в том, чтобы а Афганистане был хаос не только потому, что не хочет "перелива" этого хаоса в соседние страны, но и потому, что желает добра афганскому народу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Мы не заинтересованы, чтобы там был хаос, и не только потому, что мы не хотим его перелива в соседние союзные нам страны, но и потому, что мы хотим самого-самого настоящего добра афганскому народу и заинтересованы в том, чтобы эти дружественные нам люди жили мирно и в обществе, которое развивается стабильно, без каких-либо угроз терроризма, наркобизнеса, происходящих с этой территории", - сказал Лавров журналистам на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности" в Ташкенте.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"* (признано террористическим в РФ и запрещено), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.