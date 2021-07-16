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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210716/krovotechenie-1741523626.html
Мифы о первой помощи, которые губят жизни
Мифы о первой помощи, которые губят жизни - РИА Новости, 16.07.2021
Мифы о первой помощи, которые губят жизни
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
2021-07-16T13:26
2021-07-16T13:26
филипп кузьменко
коронавирус в россии
больницы
врачи
общество
социальный навигатор
скорая помощь
здоровье
здоровье - общество
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Мифы о первой помощи, которые губят жизни.
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
audio/mpeg
Мифы о первой помощи, которые губят жизни.
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
audio/mpeg
О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи рассказал автор канала Доктор Фил, врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.1:36 "Никто никогда не готов к ЧП". Что делать, если человек поперхнулся и не может нормально дышать6:40 Сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца?8:40 "Все как в кино": как правильно делать дыхание рот-в-рот и сколько реально есть времени, чтобы реанимировать человека11:20 Человек упал в обморок, но дышит, что делать?15:16 Что точно запрещено делать при эпилептическом приступе. И как помочь человеку при ожоге?19:10 "Вынимать предметы из ран ни в коем случае нельзя". 22:10 Смерть от потери крови: как правильно наложить жгут и в чем основные сложности?28:12 Стоит ли давать алкоголь вместо анестезии, если никаких медикаментов нет под рукой30:00 Как накладывать шину и почему это важно32:46 Подорожник: стоит ли его использовать35:38 Вас укусила змея, что делать?37:22 "От отравления угарным газом помогает молоко" (Спойлер: нет)41:02 Чего нельзя делать при отравленияхСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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филипп кузьменко, коронавирус в россии, больницы, врачи, общество, аудио, социальный навигатор, скорая помощь, здоровье, здоровье - общество, медицина, подкаст
13:26 16.07.2021
 

Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Не верю!
Мифы о первой помощи, которые губят жизни.
Вчера, 13:26
Читать ria.ru в
Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи рассказал автор канала Доктор Фил, врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.
1:36 "Никто никогда не готов к ЧП". Что делать, если человек поперхнулся и не может нормально дышать
6:40 Сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца?
8:40 "Все как в кино": как правильно делать дыхание рот-в-рот и сколько реально есть времени, чтобы реанимировать человека
11:20 Человек упал в обморок, но дышит, что делать?
15:16 Что точно запрещено делать при эпилептическом приступе. И как помочь человеку при ожоге?
19:10 "Вынимать предметы из ран ни в коем случае нельзя".
22:10 Смерть от потери крови: как правильно наложить жгут и в чем основные сложности?
28:12 Стоит ли давать алкоголь вместо анестезии, если никаких медикаментов нет под рукой
30:00 Как накладывать шину и почему это важно
32:46 Подорожник: стоит ли его использовать
35:38 Вас укусила змея, что делать?
37:22 "От отравления угарным газом помогает молоко" (Спойлер: нет)
41:02 Чего нельзя делать при отравлениях
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