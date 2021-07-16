https://ria.ru/20210716/krovotechenie-1741523626.html

Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Мифы о первой помощи, которые губят жизни - РИА Новости, 16.07.2021

Мифы о первой помощи, которые губят жизни

Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.

2021-07-16T13:26

2021-07-16T13:26

2021-07-16T13:26

филипп кузьменко

коронавирус в россии

больницы

врачи

общество

социальный навигатор

скорая помощь

здоровье

здоровье - общество

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Мифы о первой помощи, которые губят жизни. Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях. audio/mpeg

Мифы о первой помощи, которые губят жизни. Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях. audio/mpeg

О главных заблуждениях, связанных с оказанием первой помощи рассказал автор канала Доктор Фил, врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко.1:36 "Никто никогда не готов к ЧП". Что делать, если человек поперхнулся и не может нормально дышать6:40 Сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца?8:40 "Все как в кино": как правильно делать дыхание рот-в-рот и сколько реально есть времени, чтобы реанимировать человека11:20 Человек упал в обморок, но дышит, что делать?15:16 Что точно запрещено делать при эпилептическом приступе. И как помочь человеку при ожоге?19:10 "Вынимать предметы из ран ни в коем случае нельзя". 22:10 Смерть от потери крови: как правильно наложить жгут и в чем основные сложности?28:12 Стоит ли давать алкоголь вместо анестезии, если никаких медикаментов нет под рукой30:00 Как накладывать шину и почему это важно32:46 Подорожник: стоит ли его использовать35:38 Вас укусила змея, что делать?37:22 "От отравления угарным газом помогает молоко" (Спойлер: нет)41:02 Чего нельзя делать при отравленияхСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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