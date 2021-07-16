https://ria.ru/20210716/gretsiya-1741581615.html

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов проблемы в Mouzenidis

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов проблемы в Mouzenidis - РИА Новости, 16.07.2021

Эксперты рассказали, как повлияли на туристов проблемы в Mouzenidis

Российские операторы переводят заявки клиентов с Mouzenidis Group, которая отменила туры россиян на миллиард рублей, на другие принимающие компании Греции,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:38

2021-07-16T17:38

2021-07-16T19:09

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Российские операторы переводят заявки клиентов с Mouzenidis Group, которая отменила туры россиян на миллиард рублей, на другие принимающие компании Греции, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.После смерти основателя и главы Mouzenidis Бориса Музенидиса в марте этого года один из крупнейших игроков на греческом рынке стал испытывать трудности. Многие российские туроператоры работали с этой компанией. Как рассказал РИА Новости представитель одного из них, из-за сложившихся обстоятельств они переориентировались на сотрудничество с другими принимающими фирмами Греции.По его словам, проблем с заездом у россиян нет. "Но вся эта ситуация вселяет страх в турагентов, которые теперь боятся бронировать Грецию, потому что многие операторы работали с Mouzenidis", — добавили в компании."Хочется отметить, что несмотря на трудности, которые испытывает греческий туроператор, он выполняет все свои обязательства перед агентами и туристами, выходя на связь и предлагая переброни по альтернативным направлениям", — сказала представитель компании "ТБГ и Горячие туры" Анна Луткова.Положительный исход событий — возможенРоссийское турсообщество охарактеризовало компанию Mouzenidis как самую крупную в Греции, предлагающую выгодные условия для бронирования, так как у нее собственная перевозка, отельная сеть и постоянные скидки. "Мы рассчитываем на положительный исход событий и дальнейшее плодотворное сотрудничество с туроператором", — добавила Луткова.В одной из российских фирм подтвердили, что работать с Mouzenidis было выгодно, потому что они генерировали самый большой турпоток не только из России, но и Болгарии, Балканского полуострова, СНГ и частично западно-европейских рынков. "Из-за такого объема отели предлагали им самые лучшие финансовые условия", — рассказали эксперты.Туроператоры и турагенты России выражают надежду, что Mouzenidis удастся поправить свое финансовое положение. "СМИ пишут, что компания в процессе реорганизации и, может быть, они смогут рефинансировать долги, которые образовались, и начать деятельность заново. Ведь на туристическом рынке есть удачные прецеденты выхода из подобных негативных ситуаций", — добавил собеседник агентства.По его мнению, если они не смогут выкарабкаться, всей отрасли это принесет огромные убытки. Потому что у Mouzenidis набронировали туры на миллиард рублей, и компаниям придется возвращать туристам их за свой счет."Ситуация такая что, скорее всего, оплаченный отдых пропадет у туристов, но тем не менее любое агентство будет договариваться, чтобы найти компромиссный вариант. Будут действовать фингарантии, но их на всех не хватит, и мы это понимаем", — сказал гендиректор турагентской сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов.Сложности есть не у всехНа сегодняшний день не все российские туроператоры испытывают подобные трудности, у тех, кто бронировал туры у других принимающих компаний, проблем не возникает."Нашей компании в Греции действует собственный принимающий офис. В летнем сезоне-2021 компания уже активно встречает гостей. Туры предлагаются на базе рейсов национального авиаперевозчика Греции — авиакомпании Aegean Airlines. Вылеты выполняются по маршрутам Москва - Ираклион (Крит), Москва — Родос и Москва — Корфу", — сообщил агентству управляющий директор Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.Кроме этого, продолжил он, с 24 июля туроператор предложит туры на Пелопоннес на рейсах авиакомпании NordStar."Что касается нашей компании, то у нас мизерное количество броней у Mouzenidis. Но, так как мы франчайзинговая сеть и находимся в плотном контакте со всеми офисами, которые оформляли туристов, то стараемся помочь им найти альтернативные варианты у других туроператоров", — сказал гендиректор сети "Магазин горящих путевок".В "ТБГ и Горячие туры" выразили мнение, что данная ситуация несильно повлияет на рынок. "Благодаря открытию Турции и Египта, Греция в этом сезоне не является основным направлением", — добавила Луткова.Цены на билеты — еще одна проблемаГоворя о греческом направлении, некоторые российские туроператоры отмечают еще одну проблему — падение количества бронирований по Греции в связи завышенными ценами на авиаперелет."Сейчас мы фиксируем самые высокие цены на перелеты в Грецию за всю историю наших путешествий в эту страну. Билеты доходят до 80 тысяч рублей в одну сторону. Все это из-за того, что нет чартеров и количество перевозки ограничено", — рассказали в одном из туроператоров.Однако, в компании надеются, что после того, как с 24 июля будет увеличено количество рейсов из России в Грецию, ситуация стабилизируется. "Надеемся, что стоимость упадет, потому что перевозчики начинают снижать цены динамически, когда уменьшается спрос. И чем больше будет рейсов, тем доступнее билеты", — заключили в компании.

https://ria.ru/20210716/turizm-1741507421.html

https://ria.ru/20210623/turoperator-1738307682.html

https://ria.ru/20210416/gretsiya-1728479590.html

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

https://ria.ru/20210628/puteshestviya-1738878913.html

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