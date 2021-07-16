https://ria.ru/20210716/turizm-1741507421.html
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей - РИА Новости, 16.07.2021
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму около миллиарда рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:53
2021-07-16T11:53
2021-07-16T13:03
туризм
новости - туризм
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538989_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_6e9a168029a1fc5986b9d5e6f6e0bbeb.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму около миллиарда рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.По словам собеседника СМИ, такой вывод можно сделать исходя из того, что средняя стоимость бронирования составляет 700 евро, а отменили порядка 17 тысяч туров. В совокупности это означает потери около 12 миллионов евро.Ранее Mouzenidis Travel проинформировала отели и агентства в России о том, что временно приостанавливает обслуживание туристов в Греции с 18 июня до 26 июня "из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке". Компания предложила перенести путевки на даты с 1 сентября 2021 года или на следующее лето по тем же ценам. Позже оператор сообщил, что не будет предоставлять услуги до конца июля.Как отмечает "Коммерсант", некоторые туристы не смогут получить компенсацию. В первую очередь с этим столкнутся обладатели туров, перенесенных с 2020-го и забронированных до введения ограничений по коронавирусу. Российские компании перевели средства на счет Mouzenidis, но теперь вернуть их невозможно.
https://ria.ru/20210713/tury-1741108615.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538989_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_6f2dbb0a741153f3fcb519538a723220.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, греция
11:53 16.07.2021 (обновлено: 13:03 16.07.2021)
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
"Коммерсант": компания Mouzenidis Travel Greece аннулировала туры россиян на миллиард рублей