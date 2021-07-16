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Туризм
https://ria.ru/20210716/turizm-1741507421.html
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей - РИА Новости, 16.07.2021
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей
Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму около миллиарда рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:53
2021-07-16T13:03
туризм
новости - туризм
греция
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму около миллиарда рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.По словам собеседника СМИ, такой вывод можно сделать исходя из того, что средняя стоимость бронирования составляет 700 евро, а отменили порядка 17 тысяч туров. В совокупности это означает потери около 12 миллионов евро.Ранее Mouzenidis Travel проинформировала отели и агентства в России о том, что временно приостанавливает обслуживание туристов в Греции с 18 июня до 26 июня "из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке". Компания предложила перенести путевки на даты с 1 сентября 2021 года или на следующее лето по тем же ценам. Позже оператор сообщил, что не будет предоставлять услуги до конца июля.Как отмечает "Коммерсант", некоторые туристы не смогут получить компенсацию. В первую очередь с этим столкнутся обладатели туров, перенесенных с 2020-го и забронированных до введения ограничений по коронавирусу. Российские компании перевели средства на счет Mouzenidis, но теперь вернуть их невозможно.
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новости - туризм, греция
11:53 16.07.2021 (обновлено: 13:03 16.07.2021)
 
"Ъ": греческий туроператор отменил путевки россиян на миллиард рублей

"Коммерсант": компания Mouzenidis Travel Greece аннулировала туры россиян на миллиард рублей

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на пляже в пригороде Афин
Туристы на пляже в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Греческая компания Mouzenidis Travel отменила туры россиян на сумму около миллиарда рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник.
По словам собеседника СМИ, такой вывод можно сделать исходя из того, что средняя стоимость бронирования составляет 700 евро, а отменили порядка 17 тысяч туров. В совокупности это означает потери около 12 миллионов евро.
Ранее Mouzenidis Travel проинформировала отели и агентства в России о том, что временно приостанавливает обслуживание туристов в Греции с 18 июня до 26 июня "из-за продолжительных ограничительных действий на восточноевропейском рынке". Компания предложила перенести путевки на даты с 1 сентября 2021 года или на следующее лето по тем же ценам. Позже оператор сообщил, что не будет предоставлять услуги до конца июля.
Как отмечает "Коммерсант", некоторые туристы не смогут получить компенсацию. В первую очередь с этим столкнутся обладатели туров, перенесенных с 2020-го и забронированных до введения ограничений по коронавирусу. Российские компании перевели средства на счет Mouzenidis, но теперь вернуть их невозможно.
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