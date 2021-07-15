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CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем

CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем - РИА Новости, 15.07.2021

CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем

США раздумывают предложить Китаю "горячую линию" для экстренной связи на высшем уровне, сообщает CNN. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T05:09

2021-07-15T05:09

2021-07-15T05:09

си цзиньпин

министерство обороны сша

джо байден

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в мире

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ВАШИНГТОН, 15 июл - РИА Новости. США раздумывают предложить Китаю "горячую линию" для экстренной связи на высшем уровне, сообщает CNN.Как сообщает телеканал, администрация президента США Джо Байдена изучает возможность установить специальную "горячую линию" с правительством Китая, похожую на "красный телефон" между США и СССР в период холодной войны, который позволял Белому дому напрямую связываться с Кремлем.Концепция находится в зачаточном состоянии и пока не предлагалась китайским властям, но администрация Байдена хочет разработать широкую систему инструментов коммуникации, чтобы снизить риски конфликтов между Вашингтоном и Пекином, сообщили источники телеканала."Горячая линия" с Пекином позволит Байдену или высокопоставленным представителям его команды по нацбезопасности немедленно совершать зашифрованные телефонные звонки или передавать сообщения председателю КНР Си Цзиньпину или его окружению, сообщают источники CNN. Например, такая информация может содержать сообщения о внезапных движениях армии или предупреждения о кибератаках.Телеканал отмечает, что идея такой линии возникала еще при администрации Барака Обамы, а нынешнее руководство США продолжает ее развивать, хотя многие детали предстоит проработать, в том числе само согласие Китая на использование устройства остается под вопросом. У Пентагона, отмечает телеканал, уже есть "горячая линия" с Китаем, но используют ее редко.

https://ria.ru/20210714/kitay-1741236163.html

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си цзиньпин, министерство обороны сша, джо байден, китай, сша, в мире