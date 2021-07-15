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Хорошие новости
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Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге - РИА Новости, 15.07.2021
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:00
2021-07-15T19:06
хорошие новости
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка. Чуть более часа понадобилось служебной собаке, чтобы отыскать, не вернувшегося домой мальчика в Московском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 15 июля в полицию поступило сообщение от 40-летней женщины о том, что пропал ее ушедший гулять вечером 12-летний сын.К розыску в СНТ "Электроаппарат" также подключился сотрудник кинологической службы со служебной собакой. "Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, находящейся на одном из участков того же садоводства. В данной бытовке и был обнаружен мирно спящий ребенок", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что как выяснилось, ребенок решил заночевать в открытом вагончике на одном из участков СНТ. Мальчик не пострадал, его вернули родителям.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
17:00 15.07.2021 (обновлено: 19:06 15.07.2021)
 
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге

Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге

© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВ Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка
В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка. Чуть более часа понадобилось служебной собаке, чтобы отыскать, не вернувшегося домой мальчика в Московском районе", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в ночь на 15 июля в полицию поступило сообщение от 40-летней женщины о том, что пропал ее ушедший гулять вечером 12-летний сын.
К розыску в СНТ "Электроаппарат" также подключился сотрудник кинологической службы со служебной собакой. "Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, находящейся на одном из участков того же садоводства. В данной бытовке и был обнаружен мирно спящий ребенок", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что как выяснилось, ребенок решил заночевать в открытом вагончике на одном из участков СНТ. Мальчик не пострадал, его вернули родителям.
 
Хорошие новостиГУМВДЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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