https://ria.ru/20210715/sobaka-1741415648.html
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге - РИА Новости, 15.07.2021
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:00
2021-07-15T17:00
2021-07-15T19:06
хорошие новости
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741439662_0:21:706:418_1920x0_80_0_0_8b11ef755fb46e0dc00d554b4ba0712b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости. Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка. Чуть более часа понадобилось служебной собаке, чтобы отыскать, не вернувшегося домой мальчика в Московском районе", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в ночь на 15 июля в полицию поступило сообщение от 40-летней женщины о том, что пропал ее ушедший гулять вечером 12-летний сын.К розыску в СНТ "Электроаппарат" также подключился сотрудник кинологической службы со служебной собакой. "Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, находящейся на одном из участков того же садоводства. В данной бытовке и был обнаружен мирно спящий ребенок", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что как выяснилось, ребенок решил заночевать в открытом вагончике на одном из участков СНТ. Мальчик не пострадал, его вернули родителям.
https://ria.ru/20210713/sobaka-1741120790.html
ленинградская область
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741439662_0:0:670:502_1920x0_80_0_0_f56596557da7bc3a29484e1c8340e10e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
17:00 15.07.2021 (обновлено: 19:06 15.07.2021)
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июл - РИА Новости.
Служебная собака Есения отыскала пропавшего ребенка в Московском районе Санкт-Петербурга
, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
.
"В Петербурге служебная собака по кличке Есения отыскала пропавшего ребенка. Чуть более часа понадобилось служебной собаке, чтобы отыскать, не вернувшегося домой мальчика в Московском районе", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в ночь на 15 июля в полицию поступило сообщение от 40-летней женщины о том, что пропал ее ушедший гулять вечером 12-летний сын.
К розыску в СНТ "Электроаппарат" также подключился сотрудник кинологической службы со служебной собакой. "Овчарка по кличке Есения по запаху одежды мальчика взяла след и привела полицейских к бытовке, находящейся на одном из участков того же садоводства. В данной бытовке и был обнаружен мирно спящий ребенок", - говорится в сообщении.
Там же добавляется, что как выяснилось, ребенок решил заночевать в открытом вагончике на одном из участков СНТ. Мальчик не пострадал, его вернули родителям.