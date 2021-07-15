https://ria.ru/20210715/inter-1741401476.html

На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов

На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов - РИА Новости, 15.07.2021

На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер" из-за показа советских фильмов с участием... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:53

2021-07-15T15:53

2021-07-15T15:58

санкции

интер (телеканал)

украина

общество

в мире

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КИЕВ, 15 июл - РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу "Интер" из-за показа советских фильмов с участием артистов, угрожающих нацбезопасности страны, сообщила в четверг пресс-служба регулятора."Национальный совет назначил телеканалу "Интер" - ЗАО "Телеканал "Интер" - внеплановую невыездную проверку из-за демонстрации фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, с 28 июня по 11 июля в эфире телеканала показали 11 советских кинолент, показ которых на территории Украины недопустим. Речь идет о таких фильмах, как "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется.

https://ria.ru/20210610/ukraina-1736501051.html

https://ria.ru/20210526/ukraina-1733987452.html

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санкции, интер (телеканал), украина, общество, в мире