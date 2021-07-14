В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов
Депутат Госдумы Антон Горелкин обвинил Twitter в политике двойных стандартов
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter, оперативно удалившая оскорбительные посты английских фанатов в адрес чернокожих футболистов после требований Великобритании, продемонстрировала политику "двойных стандартов" в отношении России, требования которой интернет-ресурс не стал выполнять сразу, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее газета Times сообщила, что власти Британии обяжут соцсети передать информацию о лицах, разместивших посты с оскорблениями игроков сборной Англии на расовой почве. По данным газеты Independent, темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче в ворота сборной Италии. В ответ на это в Twitter заявили, что "отвратительным расистским оскорблениям" нет места на платформе, добавив, что было удалено более 1000 твитов и навсегда заблокированы ряд учетных записей за нарушение правил соцсети.
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"Британия потребовала соцсети удалить оскорбительные посты и выдать персональные данные сетевых расистов... Twitter сразу пошел навстречу британскому правительству и удалил 1000 оскорбительных постов. А у нас он накопил, не обращая внимания на требования РКН, 3000 единиц противоправного контента. И удалять всерьез начал только после замедления. Это классические двойные стандарты", - написал Горелкин в среду в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что схема "приземления", которую сейчас предлагает зарубежным платформам российская сторона и по которой иностранные IT-гиганты обязаны открывать в РФ свои представительства, - "объективно самая продуманная и удобная для компаний", и "лучше, чем в Британии". "Мы против двойных стандартов, но за единый унифицированный подход, с учетом национального законодательства", - добавил депутат.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.