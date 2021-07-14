Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов - РИА Новости, 14.07.2021
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов
Соцсеть Twitter, оперативно удалившая оскорбительные посты английских фанатов в адрес чернокожих футболистов после требований Великобритании, продемонстрировала РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T11:26
2021-07-14T11:26
россия
антон горелкин
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
великобритания
италия
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600579371_0:22:2214:1267_1920x0_80_0_0_47ef7c63926b45e2180b65b13b614c9a.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter, оперативно удалившая оскорбительные посты английских фанатов в адрес чернокожих футболистов после требований Великобритании, продемонстрировала политику "двойных стандартов" в отношении России, требования которой интернет-ресурс не стал выполнять сразу, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.Ранее газета Times сообщила, что власти Британии обяжут соцсети передать информацию о лицах, разместивших посты с оскорблениями игроков сборной Англии на расовой почве. По данным газеты Independent, темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче в ворота сборной Италии. В ответ на это в Twitter заявили, что "отвратительным расистским оскорблениям" нет места на платформе, добавив, что было удалено более 1000 твитов и навсегда заблокированы ряд учетных записей за нарушение правил соцсети."Британия потребовала соцсети удалить оскорбительные посты и выдать персональные данные сетевых расистов... Twitter сразу пошел навстречу британскому правительству и удалил 1000 оскорбительных постов. А у нас он накопил, не обращая внимания на требования РКН, 3000 единиц противоправного контента. И удалять всерьез начал только после замедления. Это классические двойные стандарты", - написал Горелкин в среду в своем Telegram-канале.При этом он добавил, что схема "приземления", которую сейчас предлагает зарубежным платформам российская сторона и по которой иностранные IT-гиганты обязаны открывать в РФ свои представительства, - "объективно самая продуманная и удобная для компаний", и "лучше, чем в Британии". "Мы против двойных стандартов, но за единый унифицированный подход, с учетом национального законодательства", - добавил депутат.Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
https://ria.ru/20210713/twitter-1741122667.html
https://ria.ru/20210611/twitter-1736597371.html
россия
великобритания
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600579371_45:0:2013:1476_1920x0_80_0_0_17de674e4cbc8da19a95b077bc14f847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон горелкин, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, великобритания, италия, twitter, в мире
11:26 14.07.2021
 
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов

Депутат Госдумы Антон Горелкин обвинил Twitter в политике двойных стандартов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛоготип приложения Twitter на экране смартфона
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter, оперативно удалившая оскорбительные посты английских фанатов в адрес чернокожих футболистов после требований Великобритании, продемонстрировала политику "двойных стандартов" в отношении России, требования которой интернет-ресурс не стал выполнять сразу, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее газета Times сообщила, что власти Британии обяжут соцсети передать информацию о лицах, разместивших посты с оскорблениями игроков сборной Англии на расовой почве. По данным газеты Independent, темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо стали объектами травли в соцсетях после того, как неудачно пробили пенальти в финальном матче в ворота сборной Италии. В ответ на это в Twitter заявили, что "отвратительным расистским оскорблениям" нет места на платформе, добавив, что было удалено более 1000 твитов и навсегда заблокированы ряд учетных записей за нарушение правил соцсети.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 17:06
Twitter по ошибке верифицировал "аккаунт кота"
"Британия потребовала соцсети удалить оскорбительные посты и выдать персональные данные сетевых расистов... Twitter сразу пошел навстречу британскому правительству и удалил 1000 оскорбительных постов. А у нас он накопил, не обращая внимания на требования РКН, 3000 единиц противоправного контента. И удалять всерьез начал только после замедления. Это классические двойные стандарты", - написал Горелкин в среду в своем Telegram-канале.
При этом он добавил, что схема "приземления", которую сейчас предлагает зарубежным платформам российская сторона и по которой иностранные IT-гиганты обязаны открывать в РФ свои представительства, - "объективно самая продуманная и удобная для компаний", и "лучше, чем в Британии". "Мы против двойных стандартов, но за единый унифицированный подход, с учетом национального законодательства", - добавил депутат.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля ведомство уведомило руководство соцсети о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. В середине мая часть ограничений с платформы сняли. В Роскомнадзоре отметили, что 91% от выявленных материалов с запрещенной информацией был удален.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 12:08
Роскомнадзор раскрыл итоги проверки Twitter, Facebook и Google
 
РоссияАнтон ГорелкинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФВеликобританияИталияTwitterВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Москвичей предупредили о граде и грозах
08:00"Жили здесь веками": что не поделили народы Северного Кавказа
08:00"Серый кардинал" Украины. Что задумал Аваков после отставки
08:00Последний доллар: Белоруссия готовит конфискацию валюты
08:00Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии
07:47Преемник Меркель назвал "Северный поток — 2" необходимым для Германии
07:30Американский офицер предупредил об опасном положении Украины
07:08На Сахалине пенсионер выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
07:03Эксперты рассказали, как развить интеллект с помощью хобби
06:51Прокуратура уточнила число жертв ДТП в Комсомольске-на-Амуре
06:46"Летящий" мост, вдохновленный проектом Микеланджело, появился над Тибром
06:35Греческий политик призвал Киев отказаться от авантюры в отношении Крыма
06:10Посол Словении рассказал, как пандемия "приковала" его к Москве
06:04Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год
05:57ДТП в Комсомольске-на-Амуре унесло жизни четырех человек
05:49На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"
05:32В Росстате рассказали, сколько россиянок меняют работу после декрета
05:15CNN: американские генералы боялись, что Трамп совершит переворот
05:09CNN: США задумались о "красном телефоне" для экстренной связи с Китаем
05:05Россияне раскрыли, какую долю дохода тратят на питание
Лента новостейМолния