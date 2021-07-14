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В Ленинградской области более ста студентов отравились на базе отдыха
В Ленинградской области более ста студентов отравились на базе отдыха - РИА Новости, 14.07.2021
В Ленинградской области более ста студентов отравились на базе отдыха
Более 100 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I отравились на базе отдыха в Ленинградской области,... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T19:40
2021-07-14T23:27
северо-западная транспортная прокуратура
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ленинградская область
лужский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Более 100 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I отравились на базе отдыха в Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры."Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере оказания услуг общественного питания на территории геобазы (корпус для отдыха) ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I", расположенной вблизи поселка Плоское Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 125 совершеннолетних студентов почувствовали признаки отравления после ужина 11 июля, 13 июля в Роспотребнадзор из Лужской больницы поступили экстренные извещения о регистрации острой кишечной инфекции у шести студентов. Работа базы отдыха остановлена.Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления с заборами проб продуктов питания и воды.
https://ria.ru/20210606/otravlenie-1735895563.html
ленинградская область
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северо-западная транспортная прокуратура, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ленинградская область, лужский район, происшествия
19:40 14.07.2021 (обновлено: 23:27 14.07.2021)
 
В Ленинградской области более ста студентов отравились на базе отдыха

В Ленинградской области более ста студентов отравились на базе отдыха

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Более 100 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I отравились на базе отдыха в Ленинградской области, ведется проверка, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере оказания услуг общественного питания на территории геобазы (корпус для отдыха) ФГБОУ ВО "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I", расположенной вблизи поселка Плоское Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 18:42
Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся в Солнечногорске детей
По данным пресс-службы, 125 совершеннолетних студентов почувствовали признаки отравления после ужина 11 июля, 13 июля в Роспотребнадзор из Лужской больницы поступили экстренные извещения о регистрации острой кишечной инфекции у шести студентов. Работа базы отдыха остановлена.
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления с заборами проб продуктов питания и воды.
 
Северо-Западная транспортная прокуратураЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ленинградская областьЛужский районПроисшествия
 
 
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