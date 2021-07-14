https://ria.ru/20210714/rebenok-1741132049.html

Нездоровые закупки: кто отправляет детей-инвалидов в санатории с плесенью

Путевки на полмиллиарда: как дети попали в санаторий с блохами и плесенью

Нездоровые закупки: кто отправляет детей-инвалидов в санатории с плесенью

Упаковки от презервативов, тухлые помидоры, плесень, грязь и сломанная сантехника — в такой пансионат в Анапе заселили детей-инвалидов из Санкт-Петербурга... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T08:00

2021-07-14T08:00

2021-07-14T18:34

следственный комитет россии (ск рф)

анапа

дети

происшествия

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Лидия Белькова. Упаковки от презервативов, тухлые помидоры, плесень, грязь и сломанная сантехника — в такой пансионат в Анапе заселили детей-инвалидов из Санкт-Петербурга. Каждая путевка обошлась бюджету почти в 50 тысяч. Организатор отдыха получил в этом году госконтракты на полмиллиарда. СК возбудил уголовное дело, а омбудсмены и эксперты хотят изменить закон о госзакупках. "Вроде бы ехали за оздоровлением"У жительницы Петербурга Коотуш Балтыковой трое детей. У двоих — инвалидность. Районная администрация выделила им путевки на оздоровительный отдых на Черном море. Дети должны были ехать в крымский санаторий "Россия" в Евпатории, но оказалось, что он уже два года не работает. "Смена в Крыму начиналась 27 июня. Буквально накануне выяснилось, что там не готовы принимать детей, — рассказывает Балтыкова. — Чиновники принялись искать срочную альтернативу. Предложили "Полярные зори" в Анапе".Судя по фотографиям, за санаторием давно перестали следить. У сына Коотуш возникла аллергическая реакция. "Чесалась кожа, отек глаз. Пришлось принимать антигистаминные препараты. Хотя вроде бы ехали за оздоровлением", — отмечает мать ребенка. "Повсюду черная плесень"Из Санкт-Петербурга в "Зори" прибыли и Екатерина Желтикова с мужем и сыном, у которого расстройство аутистического спектра. Есть проблемы и с питанием детей. Сын Екатерины должен соблюдать строгую диету, но в столовой пансионата об этом ничего и слышать не хотели. "Просто умоляли повара сварить сыну гречку или рис", — говорит Желтикова.На любой вопрос — хамские ответы. На пятый день "отдыха" родители обратились в прокуратуру и следственный комитет, написали жалобу губернатору Петербурга Александру Беглову. "В два часа ночи приехал следователь с проверкой, — рассказывает Желтикова. — Потом весь день нас опрашивали. Был и Роспотребнадзор. Конечно, выявили плесень и прочие нарушения. Пообещали закрыть пансионат".Только после этого детей переселили в санаторий "Родник". По словам родителей, условия там лучше, но "дорога к столовой и на море небезопасная — вдоль трассы". Эксперт по отдыхуКак выяснило РИА Новости, стоимость такой "оздоровительной" путевки — более 47 тысяч рублей. Организовало поездку ООО "Экспертная компания", которое выиграло тендер на все летние смены. За последние три года эта компания стала основным организатором отдыха для детей из Петербурга. Помимо этого, заказчиками выступали власти Смоленской области, Крыма и других регионов. В 2019 году фирма заключила контрактов на 124 миллиона рублей, в 2020-м — почти на 381 миллион, в 2021-м — на 448. Связаться с представителями "Экспертной компании" РИА Новости не удалось. "Переживаем, что все спустят на тормозах"После проверки СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК ("Халатность") против неустановленных лиц из администрации Красносельского района Санкт-Петербурга.В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края нам сообщили, что занимаются "Полярными зорями" совместно с Роспотребнадзором. Представитель надзорного ведомства отметил, что с такими массовыми нарушениями столкнулись впервые. "Раньше этот пансионат принимал детей, но уже дважды Роспотребнадзор запрещал им это", — поясняют в прокуратуре. Тем временем родители требуют возместить расходы на дорогу и ПЦР-тесты, а также выплатить компенсации за причиненный вред здоровью детей. Всего в Анапу приехал 21 ребенок-инвалид. Отбор с поправкойНа фоне скандала в Анапе в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной предложили менять подход к госзакупкам. О том, что пора вносить коррективы в закон, говорят и эксперты. "Мы предлагали поправки, которые позволят сделать приоритетом не самую низкую цену контракта, а соотношение цены и качества, — объясняет председатель Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун. — Сейчас добросовестные подрядчики часто не могут выиграть тендер. Хотелось бы построить работу так, чтобы исключить возможность коррупции".Мечты и жемчужины Этим летом на детские пансионаты жаловались уже не раз. Например, на лагерь "Мечта" в Приозерском районе Ленобласти. Там вожатые отказались работать со сложными детьми, и оздоровительное учреждение буквально захватили малолетние хулиганы, которые издевались над другими ребятами. Следственный комитет возбудил дело по статье 238 УК ("Неоказание услуг"), а Роспотребнадзор выявил в "Мечте" санитарные нарушения. В халатности обвинили и чиновников районной администрации, лагерь закрыли. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль.В июне группа школьников из Екатеринбурга пожаловалась на питание в лагере "Жемчужина России". Якобы обнаружили червей — фото из столовой публиковали местные СМИ. Руководство лагеря обвинило детей во вранье и сняло ролик о пятиразовом и сбалансированном питании. Проверка не нашла подтверждений ненадлежащего оказания услуг. Черноморскими лагерями — в Геленджике и Новороссийске — были недовольны и московские школьники. Как и детям-инвалидам из Санкт-Петербурга, им пришлось несколько раз переезжать. В одном пансионате не было разрешения на открытие, в другом оказалось плохое питание. Марина Грицун считает, что в таких ситуациях виноваты все: и чиновники, и подрядчики, и сами пансионаты, соглашающиеся принимать несовершеннолетних. Она напоминает, что масштабные нарушения в организации детского отдыха могут даже обернуться трагедией — как в карельском лагере, где 14 школьников утонули в Сямозере.

https://ria.ru/20210119/lgoty-1593746255.html

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), анапа, дети, происшествия