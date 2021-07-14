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Партия "Есть такой народ"

Партия "Есть такой народ" - РИА Новости, 14.07.2021

Партия "Есть такой народ"

Партия "Есть такой народ" - политическая партия в Болгария. Она была создана телеведущим и певцом Слави Трифоновым, который на протяжении 30 лет своей... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T02:40

2021-07-14T02:40

2021-07-14T02:40

досрочные выборы в болгарии

болгария

справки

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Партия "Есть такой народ" - политическая партия в Болгария. Она была создана телеведущим и певцом Слави Трифоновым, который на протяжении 30 лет своей телевизионной и музыкальной карьеры критиковал власть как в своих шоу, так и в текстах песен.Движение было основано после референдума 2016 года. В ноябре 2019 года Трифонов попытался зарегистрировать партию под названием "Нет такой страны", но Верховный кассационный суд отказался это сделать из-за символа партии, который представлял собой руку, с нанесенными на ней тремя цветными полосами - белой, зеленой и красной, как в болгарском флаге. После этого в феврале 2020 года Слави Трифонов с 808 делегатами учредил новую партию под названием "Есть такой народ". Символ партии изменился. Ее название пишется темно-синими буквами на светло-голубом фоне. Лидер партии Слави Трифонов.Партия утверждает, что Болгария является самой коррумпированной страной в Европейском союзе, в ней отсутствует судебная система и справедливость, в стране доминируют монополии, и бизнес находится в ловушке политико-олигархических кругов. Она критикует правящую элиту страны. Обещает превратить Болгарию в свободную страну, в которой общество будет принимать решения, а политики их выполнять.На парламентских выборах, состоявшихся 4 апреля 2021 года, партия вышла на второе место, набрав 17,66 % голосов. На них победила партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) с 26,18% голосами, но она не сумела сформировать правительство. Затем от формирования правительства отказалась партия "Есть такой народ". Тогда президент Болгарии назначил следующие парламентские выборы на 11 июля 2021 года. На них партия "Есть такой народ" победила, получив 24,08% голосов (657 824 избирателей).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

досрочные выборы в болгарии, болгария, справки