Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210714/katyusha-1741170067.html
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:48
2021-07-14T00:48
катюша (оружие)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/142792/57/1427925704_0:374:2782:1939_1920x0_80_0_0_2b3d5d1e830ee8bb27bfec06cb445b7c.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Келдыша (ранее - Реактивный научно-исследовательский институт, разработчик "Катюши"), доктор технических наук Владимир Кошлаков.Легендарная реактивная система залпового огня – "Катюша", разработанная в Центре Келдыша, произвела свой первый залп по занятой фашистами железнодорожной станции Орша 80 лет назад.Он пояснил, что новаторство "Катюш" заключалось, во-первых, в уникальности снаряда – большая масса боевой части с двумя взрывателями обеспечивали разрушительный и зажигательный эффекты. Во-вторых – мобильности пусковых установок. В-третьих, в тактике применения – залповая стрельба батареями обеспечивала покрытие больших площадей и нивелировало низкую кучность снарядов.Кошлаков рассказал, что одна машина выпускала практически одновременно (в течение 5-20 секунд) залп из 16 снарядов, дивизион из двенадцати установок — 192 снаряда, а полк из 36 машин — 576 снарядов. Каждый снаряд "Катюши" соответствовал выстрелу крупнокалиберного орудия.За свое изобретение конструкторы были награждены госнаградами.Знаменитая "Катюша" стала родоначальницей многих современных реактивных систем залпового огня, среди них "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо.В настоящий момент одна из немногих оставшихся со времен войны "Катюша" располагается на территории Центра Келдыша и находится на ходу, рассказали РИА новости в пресс-службе Центра.
https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html
https://ria.ru/20200404/1569563887.html
германия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/142792/57/1427925704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5fa7a50f5a8ac056722b19083d1b17f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
катюша (оружие), великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, общество
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
00:48 14.07.2021
 
© РИА Новости / Тимофей Мельник / Перейти в фотобанкЗалп гвардейских минометов "Катюша"
Залп гвардейских минометов Катюша - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
© РИА Новости / Тимофей Мельник
Перейти в фотобанк

Глава Центра Келдыша Кошлаков рассказал о первом применении "Катюши" во время войны

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Келдыша (ранее - Реактивный научно-исследовательский институт, разработчик "Катюши"), доктор технических наук Владимир Кошлаков.
Легендарная реактивная система залпового огня – "Катюша", разработанная в Центре Келдыша, произвела свой первый залп по занятой фашистами железнодорожной станции Орша 80 лет назад.
"Первые изготовленные в нашем институте экспериментальные образцы "Катюш" составили основу первой батареи под командованием Ивана Андреевича Флёрова. 2 июля батарея направилась на Западный фронт. Ее сопровождали наши инструкторы, научные сотрудники: Попов Александр Сергеевич – по пусковой установке и Дмитрий Александрович Шитов – по реактивному снаряду. Ведь даже командир батареи еще не видел боевую машину в действии. Первые же залпы батареи – 14 июля под Оршей и в последующие дни – произвели ошеломляющее действие не только на противника, но и на командование Западного фронта и на наших бойцов", - рассказал Кошлаков.
Он пояснил, что новаторство "Катюш" заключалось, во-первых, в уникальности снаряда – большая масса боевой части с двумя взрывателями обеспечивали разрушительный и зажигательный эффекты. Во-вторых – мобильности пусковых установок. В-третьих, в тактике применения – залповая стрельба батареями обеспечивала покрытие больших площадей и нивелировало низкую кучность снарядов.
Строительство механического цеха для эвакуированного в Ташкент ростовского предприятия Ростсельмаш (ныне Ташкентский завод сельскохозяйственного машиностроения имени К.Е. Ворошилова). Осень 1941 года. Великая Отечественная война (1941-1945) - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 01:17
Историк назвал подвиг, обеспечивший победу СССР над Германией
Кошлаков рассказал, что одна машина выпускала практически одновременно (в течение 5-20 секунд) залп из 16 снарядов, дивизион из двенадцати установок — 192 снаряда, а полк из 36 машин — 576 снарядов. Каждый снаряд "Катюши" соответствовал выстрелу крупнокалиберного орудия.
"Фашистами не было создано сопоставимых по эффективности и серийности образцов. Одна из причин - не смогли повторить рецептуру пороха и "раскрыть" технические решения наших ученых", - рассказал глава Центра Келдыша.
За свое изобретение конструкторы были награждены госнаградами.
Знаменитая "Катюша" стала родоначальницей многих современных реактивных систем залпового огня, среди них "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо.
В настоящий момент одна из немногих оставшихся со времен войны "Катюша" располагается на территории Центра Келдыша и находится на ходу, рассказали РИА новости в пресс-службе Центра.
Адольф Гитлер - РИА Новости, 1920, 04.04.2020
4 апреля 2020, 02:4975 лет Великой Победы
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
 
Катюша (оружие)Великая Отечественная война (1941-1945)ГерманияСССРОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:43СМИ: сотрудники охраны убитого президента Гаити не явились на допрос
07:38У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4
07:26В Туве потребовали закрыть сайт, продающий справки об отсутствии COVID-19
07:22Вышел трейлер нового проекта Pixar о девочке, превратившейся в панду
07:15Названа дата начала выплат на детей школьного возраста
07:06В МИД объяснили, почему Москва ведет контакты с талибами
07:00Жительница Приморья спасла трехлетнего мальчика из-под колес поезда
07:00Ученые впервые измерили электрическое поле Солнца
06:31Китайские корабли вошли в воды Японии около спорных островов
06:26Число жертв обрушения отеля на востоке Китая выросло до 17 человек
06:15Россия участвует в постройке погранзаставы в Таджикистане
06:02Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19
05:19В Венесуэле заявили о связи убийства главы Гаити и покушения на Мадуро
05:12Названы продукты, которые опасно есть в жару
05:10В МИД прокомментировали информацию о россиянах в афганских тюрьмах
05:03При взрыве катера в Хабаровском крае погиб госинспектор
04:42В Британии заявили о готовности при необходимости работать с талибами
04:15Врач назвал максимально допустимый перерыв между дозами вакцины
04:11Нарколог предупредил россиян об опасности курения в жару
03:56Трамп ответил Байдену на слова о "большой лжи"
Лента новостейМолния