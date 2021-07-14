https://ria.ru/20210714/katyusha-1741170067.html
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны - РИА Новости, 14.07.2021
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал... РИА Новости, 14.07.2021
2021-07-14T00:48
2021-07-14T00:48
2021-07-14T00:48
катюша (оружие)
великая отечественная война (1941-1945)
германия
ссср
общество
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Келдыша (ранее - Реактивный научно-исследовательский институт, разработчик "Катюши"), доктор технических наук Владимир Кошлаков.Легендарная реактивная система залпового огня – "Катюша", разработанная в Центре Келдыша, произвела свой первый залп по занятой фашистами железнодорожной станции Орша 80 лет назад.Он пояснил, что новаторство "Катюш" заключалось, во-первых, в уникальности снаряда – большая масса боевой части с двумя взрывателями обеспечивали разрушительный и зажигательный эффекты. Во-вторых – мобильности пусковых установок. В-третьих, в тактике применения – залповая стрельба батареями обеспечивала покрытие больших площадей и нивелировало низкую кучность снарядов.Кошлаков рассказал, что одна машина выпускала практически одновременно (в течение 5-20 секунд) залп из 16 снарядов, дивизион из двенадцати установок — 192 снаряда, а полк из 36 машин — 576 снарядов. Каждый снаряд "Катюши" соответствовал выстрелу крупнокалиберного орудия.За свое изобретение конструкторы были награждены госнаградами.Знаменитая "Катюша" стала родоначальницей многих современных реактивных систем залпового огня, среди них "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо.В настоящий момент одна из немногих оставшихся со времен войны "Катюша" располагается на территории Центра Келдыша и находится на ходу, рассказали РИА новости в пресс-службе Центра.
https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html
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катюша (оружие), великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, общество
Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
Глава Центра Келдыша Кошлаков рассказал о первом применении "Катюши" во время войны
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости.
Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии
не увенчались успехом, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Келдыша (ранее - Реактивный научно-исследовательский институт, разработчик "Катюши"), доктор технических наук Владимир Кошлаков.
Легендарная реактивная система залпового огня – "Катюша", разработанная в Центре Келдыша, произвела свой первый залп по занятой фашистами железнодорожной станции Орша 80 лет назад.
"Первые изготовленные в нашем институте экспериментальные образцы "Катюш" составили основу первой батареи под командованием Ивана Андреевича Флёрова. 2 июля батарея направилась на Западный фронт. Ее сопровождали наши инструкторы, научные сотрудники: Попов Александр Сергеевич – по пусковой установке и Дмитрий Александрович Шитов – по реактивному снаряду. Ведь даже командир батареи еще не видел боевую машину в действии. Первые же залпы батареи – 14 июля под Оршей и в последующие дни – произвели ошеломляющее действие не только на противника, но и на командование Западного фронта и на наших бойцов", - рассказал Кошлаков.
Он пояснил, что новаторство "Катюш" заключалось, во-первых, в уникальности снаряда – большая масса боевой части с двумя взрывателями обеспечивали разрушительный и зажигательный эффекты. Во-вторых – мобильности пусковых установок. В-третьих, в тактике применения – залповая стрельба батареями обеспечивала покрытие больших площадей и нивелировало низкую кучность снарядов.
Кошлаков рассказал, что одна машина выпускала практически одновременно (в течение 5-20 секунд) залп из 16 снарядов, дивизион из двенадцати установок — 192 снаряда, а полк из 36 машин — 576 снарядов. Каждый снаряд "Катюши" соответствовал выстрелу крупнокалиберного орудия.
"Фашистами не было создано сопоставимых по эффективности и серийности образцов. Одна из причин - не смогли повторить рецептуру пороха и "раскрыть" технические решения наших ученых", - рассказал глава Центра Келдыша.
За свое изобретение конструкторы были награждены госнаградами.
Знаменитая "Катюша" стала родоначальницей многих современных реактивных систем залпового огня, среди них "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо
.
В настоящий момент одна из немногих оставшихся со времен войны "Катюша" располагается на территории Центра Келдыша и находится на ходу, рассказали РИА новости в пресс-службе Центра.