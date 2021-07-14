https://ria.ru/20210714/katyusha-1741170067.html

Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны

Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны - РИА Новости, 14.07.2021

Эксперт рассказал о первом применении "Катюши" во время войны

Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал... РИА Новости, 14.07.2021

2021-07-14T00:48

2021-07-14T00:48

2021-07-14T00:48

катюша (оружие)

великая отечественная война (1941-1945)

германия

ссср

общество

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Первый залп "Катюши" по немецким войскам ошеломил противника, а все последующие попытки создать аналогичную систему в Германии не увенчались успехом, рассказал РИА Новости генеральный директор Центра Келдыша (ранее - Реактивный научно-исследовательский институт, разработчик "Катюши"), доктор технических наук Владимир Кошлаков.Легендарная реактивная система залпового огня – "Катюша", разработанная в Центре Келдыша, произвела свой первый залп по занятой фашистами железнодорожной станции Орша 80 лет назад.Он пояснил, что новаторство "Катюш" заключалось, во-первых, в уникальности снаряда – большая масса боевой части с двумя взрывателями обеспечивали разрушительный и зажигательный эффекты. Во-вторых – мобильности пусковых установок. В-третьих, в тактике применения – залповая стрельба батареями обеспечивала покрытие больших площадей и нивелировало низкую кучность снарядов.Кошлаков рассказал, что одна машина выпускала практически одновременно (в течение 5-20 секунд) залп из 16 снарядов, дивизион из двенадцати установок — 192 снаряда, а полк из 36 машин — 576 снарядов. Каждый снаряд "Катюши" соответствовал выстрелу крупнокалиберного орудия.За свое изобретение конструкторы были награждены госнаградами.Знаменитая "Катюша" стала родоначальницей многих современных реактивных систем залпового огня, среди них "Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо.В настоящий момент одна из немногих оставшихся со времен войны "Катюша" располагается на территории Центра Келдыша и находится на ходу, рассказали РИА новости в пресс-службе Центра.

https://ria.ru/20210711/pobeda-1740769225.html

https://ria.ru/20200404/1569563887.html

германия

ссср

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катюша (оружие), великая отечественная война (1941-1945), германия, ссср, общество