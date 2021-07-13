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Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко в Петербурге
Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко в Петербурге - РИА Новости, 13.07.2021
Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко в Петербурге
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Петербурге могут обсудить вопросы углубления экономического сотрудничества и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T11:54
2021-07-13T11:54
2021-07-13T11:54
россия
александр лукашенко
российская академия наук
владимир путин
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Петербурге могут обсудить вопросы углубления экономического сотрудничества и безопасности, заявила РИА Новости заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН Елена Кузьмина.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге.По прогнозу эксперта, на встрече будут обсуждаться два блока вопросов. "Первое - расширение экономического сотрудничества. Ведь, как сказал посол Белоруссии в России, к концу года планируется подписать документы по углублению интеграции, которые так ждут. Если учитывать, о чем говорилось ранее, то это окончательное согласование последних двух дорожных карт, в которых предполагается создание некоторых наднациональных органов", - сказала Кузьмина.Она напомнила, что в одной из союзных программ идет речь о создании единой налоговой системы, потому что по-другому вопрос с ценами на поставки нефти решить невозможно. "Для России все делается в рамках налоговых вычетов. Волевого решения политиков недостаточно, все-таки есть законодательство, и для этого должна быть общая налоговая система", - пояснила аналитик.Кроме того, на встрече президентов речь может пойти об эмиссионном центре, финансовых вопросах. "Я не думаю, что речь идет о создании единой валюты, но именно о более широкой координации действии в валютной сфере, а также о расширении доступа к госзакупкам", - уточнила политолог.Кузьмина также считает, что после введения санкций Евросоюза Путин и Лукашенко могут обсудить вопросы, связанные с транзитом и передвижением белорусских товаров через российскую территорию. "И поскольку речь идет уже о промышленных предприятиях, вопрос стоит о том, можно ли заменить некоторые комплектующие, поставлявшиеся из ЕС, российскими аналогами - это тоже может обсуждаться (на встрече)", - добавила эксперт.Вторым блоком вопросов повестки встречи президентов РФ и Белоруссии будут вопросы безопасности, считает она. "Идет усиление военных контингентов в странах НАТО вдоль белорусской границы на сегодняшний день, особенно в связи с ситуацией с мигрантами", - отметила аналитик.В целом, по ее мнению, "и тот, и другой блоки вопросов рабочие, обсуждаются давно". "Речь только о том, насколько будет углублено это сотрудничество. Я предполагаю, что в Санкт-Петербурге будет абсолютно рабочая встреча, которая не будет иметь результатом подписание каких-то документов. Это будет именно обсуждение того, что будет принято пакетом к концу года", - заключила Кузьмина.
https://ria.ru/20210622/sanktsii-1738013867.html
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россия, александр лукашенко, российская академия наук, владимир путин, белоруссия, в мире
Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко в Петербурге
Политолог Елена Кузьмина считает, что Путин и Лукашенко обсудят экономику и безопасность
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Президенты России
и Белоруссии Владимир Путин
и Александр Лукашенко
на встрече в Петербурге могут обсудить вопросы углубления экономического сотрудничества и безопасности, заявила РИА Новости заведующая сектором Белоруссии
, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН
Елена Кузьмина.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
сообщил, что Путин и Лукашенко во вторник проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге
.
По прогнозу эксперта, на встрече будут обсуждаться два блока вопросов. "Первое - расширение экономического сотрудничества. Ведь, как сказал посол Белоруссии в России, к концу года планируется подписать документы по углублению интеграции, которые так ждут. Если учитывать, о чем говорилось ранее, то это окончательное согласование последних двух дорожных карт, в которых предполагается создание некоторых наднациональных органов", - сказала Кузьмина.
Она напомнила, что в одной из союзных программ идет речь о создании единой налоговой системы, потому что по-другому вопрос с ценами на поставки нефти решить невозможно. "Для России все делается в рамках налоговых вычетов. Волевого решения политиков недостаточно, все-таки есть законодательство, и для этого должна быть общая налоговая система", - пояснила аналитик.
Кроме того, на встрече президентов речь может пойти об эмиссионном центре, финансовых вопросах. "Я не думаю, что речь идет о создании единой валюты, но именно о более широкой координации действии в валютной сфере, а также о расширении доступа к госзакупкам", - уточнила политолог.
Кузьмина также считает, что после введения санкций Евросоюза
Путин и Лукашенко могут обсудить вопросы, связанные с транзитом и передвижением белорусских товаров через российскую территорию. "И поскольку речь идет уже о промышленных предприятиях, вопрос стоит о том, можно ли заменить некоторые комплектующие, поставлявшиеся из ЕС, российскими аналогами - это тоже может обсуждаться (на встрече)", - добавила эксперт.
Вторым блоком вопросов повестки встречи президентов РФ и Белоруссии будут вопросы безопасности, считает она. "Идет усиление военных контингентов в странах НАТО
вдоль белорусской границы на сегодняшний день, особенно в связи с ситуацией с мигрантами", - отметила аналитик.
В целом, по ее мнению, "и тот, и другой блоки вопросов рабочие, обсуждаются давно". "Речь только о том, насколько будет углублено это сотрудничество. Я предполагаю, что в Санкт-Петербурге будет абсолютно рабочая встреча, которая не будет иметь результатом подписание каких-то документов. Это будет именно обсуждение того, что будет принято пакетом к концу года", - заключила Кузьмина.