https://ria.ru/20210713/vaktsina-1741064899.html

Потребность Дальнего Востока в вакцине будет в приоритете, заявил Орлов

Потребность Дальнего Востока в вакцине будет в приоритете, заявил Орлов - РИА Новости, 13.07.2021

Потребность Дальнего Востока в вакцине будет в приоритете, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что потребность дальневосточных регионов при поставке вакцин от COVID-19 будет учтена в приоритетном порядке. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:36

2021-07-13T12:36

2021-07-13T12:36

амурская область

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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россия

василий орлов (губернатор)

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что потребность дальневосточных регионов при поставке вакцин от COVID-19 будет учтена в приоритетном порядке.Как уточняет правительство Приамурья, вопрос нехватки вакцины поднимался на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой."Я вчера выступал на оперативном штабе, который проводила Татьяна Алексеевна Голикова. Нам пообещали, что в среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Потребность дальневосточных регионов в поставках вакцины будет учтена в приоритетном порядке", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона."Вместе с тем мы попросили Минздрав России, чтобы нас в график ставили с примерным расчетом 30 000 доз вакцины сейчас и 30 000 доз еженедельно, тогда мы сможем достигнуть поставленной задачи – вакцинировать 60% населения до 1 сентября", - сообщил Орлов.Всего в Амурскую область поступило 186 856 доз, использовано 87,88% от этого количества. Первым компонентом привиты 167 188 человек (46,1%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 113 412 человек. Лучше всего ситуация Селемджинском районе (96,6%), а также Шимановском районе (87,9%). В числе "отстающих" Мазановский район и поселок городского типа Прогресс, где на сегодняшний день привито всего 36% и 37,3% от плана соответственно."В связи с быстрой реализацией вакцины в некоторых медицинских учреждениях сформированы листы ожидания, сейчас туда вносят всех желающих провакцинироваться, в том числе и предприятия. У нас только по Благовещенской поликлинике №3 в лист ожидания на сегодня было внесено порядка тысячи граждан, которые желают привиться. Темпы у нас отличные, ожидаем поставки вакцины", - цитирует правительство министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву.

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https://ria.ru/20210711/priamure-1740775778.html

россия

амурская область

мазановский район

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