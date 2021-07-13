Потребность Дальнего Востока в вакцине будет в приоритете, заявил Орлов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Глава Приамурья Орлов сообщил, что потребность Дальнего Востока в вакцине будет в приоритете
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что потребность дальневосточных регионов при поставке вакцин от COVID-19 будет учтена в приоритетном порядке.
Как уточняет правительство Приамурья, вопрос нехватки вакцины поднимался на заседании оперативного штаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
"Я вчера выступал на оперативном штабе, который проводила Татьяна Алексеевна Голикова. Нам пообещали, что в среду будет дополнительно распределена большая партия вакцины по регионам. Потребность дальневосточных регионов в поставках вакцины будет учтена в приоритетном порядке", - рассказал Орлов, его цитирует правительство региона.
"Вместе с тем мы попросили Минздрав России, чтобы нас в график ставили с примерным расчетом 30 000 доз вакцины сейчас и 30 000 доз еженедельно, тогда мы сможем достигнуть поставленной задачи – вакцинировать 60% населения до 1 сентября", - сообщил Орлов.
Всего в Амурскую область поступило 186 856 доз, использовано 87,88% от этого количества. Первым компонентом привиты 167 188 человек (46,1%) от плана вакцинации, вторым компонентом — 113 412 человек. Лучше всего ситуация Селемджинском районе (96,6%), а также Шимановском районе (87,9%). В числе "отстающих" Мазановский район и поселок городского типа Прогресс, где на сегодняшний день привито всего 36% и 37,3% от плана соответственно.
"В связи с быстрой реализацией вакцины в некоторых медицинских учреждениях сформированы листы ожидания, сейчас туда вносят всех желающих провакцинироваться, в том числе и предприятия. У нас только по Благовещенской поликлинике №3 в лист ожидания на сегодня было внесено порядка тысячи граждан, которые желают привиться. Темпы у нас отличные, ожидаем поставки вакцины", - цитирует правительство министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву.