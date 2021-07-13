https://ria.ru/20210713/skoraya-1740657356.html

Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой

Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой

Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой

Хотя водители скорой не относятся к медицинским сотрудникам, в регионах для них предусмотрена ковидная надбавка. Например, в Московской области и... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T08:00

2021-07-13T08:00

2021-07-13T12:39

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

врачи

москва

медицина

общество

субсидии

скорая помощь

департамент здравоохранения г. москвы

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Святослав Петров. Хотя водители скорой не относятся к медицинским сотрудникам, в регионах для них предусмотрена ковидная надбавка. Например, в Московской области и Санкт-Петербурге. А в столице они безуспешно добиваются доплаты уже больше года."Не продохнуть"Андрей В. — бригадир на одной из городских подстанций. Работает уже больше десяти лет. Говорит, что такой горячей поры, как сейчас, не было никогда.С апреля 2020-го правительство Москвы доплачивает сотрудникам медучреждений за работу в условиях пандемии. В Постановлении № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций…", помимо медперсонала, упомянуты практически все: помощники по уходу за больными, дезинфекторы, инженеры, техники, слесари, буфетчики, кастелянши, кладовщики, уборщики. Формально они числятся в штате медицинских учреждений. Водители — в ГУП "Мосавтосантранс". "Ты недосыпаешь, машины ломаются"Их средний доход — около 35 тысяч рублей в месяц. Больше — только если брать подработку. С весны прошлого года медработникам, включая и водителей скорой помощи, полагается еще до 25 тысяч — это прописано в Постановлении правительства России от 12 апреля 2020 года № 484."Но только нам для этого почему-то надо отработать полную смену, — говорит Алексей. — Иначе не заплатят — если плохо себя чувствуешь, например. В отличие от врачей — у них по часам считают. А у нас тоже высокие нагрузки: машины ломаются, недосыпаешь, на смене носишься с пеной у рта так, что даже перекусить некогда".Болели почти всеАлександр С. устроился в скорую незадолго до пандемии. По его словам, почти все коллеги болели коронавирусом. Некоторые не выжили. Водители не просто сидят за рулем, но и помогают врачам. "Например, если надо донести пациента до машины, — объясняет сотрудник подстанции Сергей Е. — Фельдшера и врачи не всегда справиться могут. А это же прямой контакт с заболевшим — в квартиру к нему заходишь, он на тебя кашляет".Лазейка в транспортСобеседники РИА Новости утверждают, что не раз получали от чиновников один ответ: ни о каких льготах или премиях речи быть не может, так как их работодатель — автопарк. Сотрудники подстанций готовят коллективную жалобу в правительство — просят приравнять их в правах на меры поддержки с работниками медучреждений. Водитель Александр Бурдин вместе с коллегами давно пытаются решить эту проблему. Но пока не удалось добиться даже индексации зарплат.Председатель первичной ячейки независимого профсоюза СОЦПРОФ при ГУП "Мосавтосантранс" Владимир Ивашкин подчеркивает: в приказе Министерства здравоохранения от 26.03.99 № 100 "О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации" сказано, что водитель относится к бригаде скорой помощи. Профсоюз уже обращал на это внимание год назад. В департаменте здравоохранения города Москвы РИА Новости подтвердили: региональные выплаты стимулирующего характера водителям не положены — это распространяется лишь на работников медицинских организаций. На вопрос, можно ли пересмотреть приказ, в ведомстве не ответили. По словам наших собеседников, вместо мер поддержки водителям пригрозили штрафами, если не привьются. И пообещали отстранять от работы, хотя сотрудников и так не хватает.

https://ria.ru/20201126/parkovka-1586300954.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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