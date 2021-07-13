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Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой
Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой
Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой
Хотя водители скорой не относятся к медицинским сотрудникам, в регионах для них предусмотрена ковидная надбавка. Например, в Московской области и... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T08:00
2021-07-13T12:39
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
врачи
москва
медицина
общество
субсидии
скорая помощь
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Святослав Петров. Хотя водители скорой не относятся к медицинским сотрудникам, в регионах для них предусмотрена ковидная надбавка. Например, в Московской области и Санкт-Петербурге. А в столице они безуспешно добиваются доплаты уже больше года."Не продохнуть"Андрей В. — бригадир на одной из городских подстанций. Работает уже больше десяти лет. Говорит, что такой горячей поры, как сейчас, не было никогда.С апреля 2020-го правительство Москвы доплачивает сотрудникам медучреждений за работу в условиях пандемии. В Постановлении № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций…", помимо медперсонала, упомянуты практически все: помощники по уходу за больными, дезинфекторы, инженеры, техники, слесари, буфетчики, кастелянши, кладовщики, уборщики. Формально они числятся в штате медицинских учреждений. Водители — в ГУП "Мосавтосантранс". "Ты недосыпаешь, машины ломаются"Их средний доход — около 35 тысяч рублей в месяц. Больше — только если брать подработку. С весны прошлого года медработникам, включая и водителей скорой помощи, полагается еще до 25 тысяч — это прописано в Постановлении правительства России от 12 апреля 2020 года № 484."Но только нам для этого почему-то надо отработать полную смену, — говорит Алексей. — Иначе не заплатят — если плохо себя чувствуешь, например. В отличие от врачей — у них по часам считают. А у нас тоже высокие нагрузки: машины ломаются, недосыпаешь, на смене носишься с пеной у рта так, что даже перекусить некогда".Болели почти всеАлександр С. устроился в скорую незадолго до пандемии. По его словам, почти все коллеги болели коронавирусом. Некоторые не выжили. Водители не просто сидят за рулем, но и помогают врачам. "Например, если надо донести пациента до машины, — объясняет сотрудник подстанции Сергей Е. — Фельдшера и врачи не всегда справиться могут. А это же прямой контакт с заболевшим — в квартиру к нему заходишь, он на тебя кашляет".Лазейка в транспортСобеседники РИА Новости утверждают, что не раз получали от чиновников один ответ: ни о каких льготах или премиях речи быть не может, так как их работодатель — автопарк. Сотрудники подстанций готовят коллективную жалобу в правительство — просят приравнять их в правах на меры поддержки с работниками медучреждений. Водитель Александр Бурдин вместе с коллегами давно пытаются решить эту проблему. Но пока не удалось добиться даже индексации зарплат.Председатель первичной ячейки независимого профсоюза СОЦПРОФ при ГУП "Мосавтосантранс" Владимир Ивашкин подчеркивает: в приказе Министерства здравоохранения от 26.03.99 № 100 "О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации" сказано, что водитель относится к бригаде скорой помощи. Профсоюз уже обращал на это внимание год назад. В департаменте здравоохранения города Москвы РИА Новости подтвердили: региональные выплаты стимулирующего характера водителям не положены — это распространяется лишь на работников медицинских организаций. На вопрос, можно ли пересмотреть приказ, в ведомстве не ответили. По словам наших собеседников, вместо мер поддержки водителям пригрозили штрафами, если не привьются. И пообещали отстранять от работы, хотя сотрудников и так не хватает.
https://ria.ru/20201126/parkovka-1586300954.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, врачи, москва, медицина, общество, субсидии, скорая помощь, департамент здравоохранения г. москвы

Непрямой контакт: почему буфетчицы оказались важнее водителей скорой

08:00 13.07.2021 (обновлено: 12:39 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Машина скорой помощи у карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Святослав Петров. Хотя водители скорой не относятся к медицинским сотрудникам, в регионах для них предусмотрена ковидная надбавка. Например, в Московской области и Санкт-Петербурге. А в столице они безуспешно добиваются доплаты уже больше года.

"Не продохнуть"

Андрей В. — бригадир на одной из городских подстанций. Работает уже больше десяти лет. Говорит, что такой горячей поры, как сейчас, не было никогда.

"Нагрузка на экипажи выросла многократно, — объясняет он. — У меня на подстанции 48 человек, но пятнадцати в данный момент нет: кто в отпуске, кто на больничном. Вызовов столько, что даже в ночные смены не продохнуть. Тем не менее заработок почти не изменился: столичные власти отказывают нам в стимулирующих надбавках".

С апреля 2020-го правительство Москвы доплачивает сотрудникам медучреждений за работу в условиях пандемии. В Постановлении № 343-ПП "О дополнительных мерах материального стимулирования работников медицинских организаций…", помимо медперсонала, упомянуты практически все: помощники по уходу за больными, дезинфекторы, инженеры, техники, слесари, буфетчики, кастелянши, кладовщики, уборщики. Формально они числятся в штате медицинских учреждений. Водители — в ГУП "Мосавтосантранс".
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение

"Ты недосыпаешь, машины ломаются"

Их средний доход — около 35 тысяч рублей в месяц. Больше — только если брать подработку.

"Все зависит от количества смен, — уточняет сотрудник 21-й подстанции Алексей Р. — В результате график получается такой, что на себя времени почти не остается".

С весны прошлого года медработникам, включая и водителей скорой помощи, полагается еще до 25 тысяч — это прописано в Постановлении правительства России от 12 апреля 2020 года № 484.
"Но только нам для этого почему-то надо отработать полную смену, — говорит Алексей. — Иначе не заплатят — если плохо себя чувствуешь, например. В отличие от врачей — у них по часам считают. А у нас тоже высокие нагрузки: машины ломаются, недосыпаешь, на смене носишься с пеной у рта так, что даже перекусить некогда".
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Болели почти все

Александр С. устроился в скорую незадолго до пандемии. По его словам, почти все коллеги болели коронавирусом. Некоторые не выжили.

"Мой напарник по экипажу Паша через два месяца после ковида умер от осложнений, — рассказывает он. — У врачей постоянно кровь на анализы берут, а у нас только мазок, да и то не всегда. Будто мы второго сорта люди и на наше здоровье плевать".

Водители не просто сидят за рулем, но и помогают врачам.
"Например, если надо донести пациента до машины, — объясняет сотрудник подстанции Сергей Е. — Фельдшера и врачи не всегда справиться могут. А это же прямой контакт с заболевшим — в квартиру к нему заходишь, он на тебя кашляет".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Машины скорой помощи

Лазейка в транспорт

Собеседники РИА Новости утверждают, что не раз получали от чиновников один ответ: ни о каких льготах или премиях речи быть не может, так как их работодатель — автопарк.
Сотрудники подстанций готовят коллективную жалобу в правительство — просят приравнять их в правах на меры поддержки с работниками медучреждений.
Водитель Александр Бурдин вместе с коллегами давно пытаются решить эту проблему. Но пока не удалось добиться даже индексации зарплат.

"Для нас с 2016-го ничего не пересматривали, — отмечает он в беседе с РИА Новости. — Говорят: поскольку относимся к автопарку, индексаций как у медиков нам не положено. Как не положено бесплатных стоянок, премий и других льгот".

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Председатель первичной ячейки независимого профсоюза СОЦПРОФ при ГУП "Мосавтосантранс" Владимир Ивашкин подчеркивает: в приказе Министерства здравоохранения от 26.03.99 № 100 "О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению Российской Федерации" сказано, что водитель относится к бригаде скорой помощи.
Профсоюз уже обращал на это внимание год назад.

"Но власти все время повторяют, что мы только оказываем транспортные услуги", — говорит Ивашкин.

В департаменте здравоохранения города Москвы РИА Новости подтвердили: региональные выплаты стимулирующего характера водителям не положены — это распространяется лишь на работников медицинских организаций. На вопрос, можно ли пересмотреть приказ, в ведомстве не ответили.
По словам наших собеседников, вместо мер поддержки водителям пригрозили штрафами, если не привьются. И пообещали отстранять от работы, хотя сотрудников и так не хватает.
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19врачиМоскваМедицинаОбществоСубсидиискорая помощьДепартамент здравоохранения г. Москвы
 
 
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