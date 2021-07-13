https://ria.ru/20210713/peregovory-1741102032.html
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда - РИА Новости, 13.07.2021
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры после рабочего обеда, сообщил близкий к пресс-службе белорусского... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T15:33
2021-07-13T15:33
2021-07-13T15:33
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили переговоры после рабочего обеда, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. Ранее в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча с Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику. По данным белорусских госСМИ, президенты прервали разговор для рабочего обеда, покинув зал переговоров без заявлений для СМИ."Рабочий обед Лукашенко и Путина завершился. Сейчас президенты продолжают общение", - говорится в сообщении Telegram-канала.
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, санкт-петербург, в мире
Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда
Президенты России и Белоруссии Путин и Лукашенко продолжили переговоры после рабочего обеда