https://ria.ru/20210713/parad-1741043522.html

Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге

Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге - РИА Новости, 13.07.2021

Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге

Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:58

2021-07-13T10:58

2021-07-13T10:58

сергей шойгу

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу. Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".

https://ria.ru/20210702/otmena-1739653195.html

санкт-петербург

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сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность