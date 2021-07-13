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Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге - РИА Новости, 13.07.2021
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:58
2021-07-13T10:58
сергей шойгу
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу. Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".
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сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
10:58 13.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПарусный линейный корабль "Полтава" и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге
Парусный линейный корабль Полтава и корабли Балтийского флота в акватории Невы на Главном военно-морском параде России в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

Шойгу заявил. что главный военно-морской парад в Петербурге будет масштабнее предыдущих

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.
"Пятый по счёту в новейшей истории, он проходит в год 325-летия флота России. В параде примут участие силы всех флотов и флотилий. Дополнительно будут задействованы самолёты транспортной и специальной авиации, парусные суда, а также катера пограничной службы ФСБ", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".
В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу. Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".
Музыканты оркестра Военно-морских сил КНР перед началом главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-Морского Флота России. 29 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 17:46Распространение коронавируса
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