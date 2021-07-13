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Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге - РИА Новости, 13.07.2021
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:58
2021-07-13T10:58
2021-07-13T10:58
сергей шойгу
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный военно-морской парад, который пройдет 25 июля в Санкт-Петербурге, станет самым масштабным по сравнению с предыдущими, заявил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.По словам министра, "всего планируется проход 54 кораблей, включая фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, к мероприятию привлекаются свыше четырёх тысяч военнослужащих".В завершение официальной части праздника в небе над Северной столицей пролетят 48 самолётов и вертолётов, сообщил Шойгу. Он отметил, что "по сравнению с предыдущими парадами нынешний обещает быть самым масштабным и самым зрелищным".
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сергей шойгу, санкт-петербург, безопасность
Шойгу рассказал, каким будет главный военно-морской парад в Петербурге
Шойгу заявил. что главный военно-морской парад в Петербурге будет масштабнее предыдущих