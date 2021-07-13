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Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР - РИА Новости, 13.07.2021
Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что согласилась на предложение включить ее в пятерку лидеров федерального... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T07:29
2021-07-13T10:55
денис проценко
россия
анна кузнецова
сергей лавров
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единая россия
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политика
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что согласилась на предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России", так как, по ее словам, работа в команде партии позволит быстрее решить большой объем проблем детей в сфере образования и безопасности.Президент России Владимир Путин в июне на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова. Тогда детский омбудсмен рассказывала, что предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.По ее словам, это проблемы в сфере образования, здравоохранения, безопасности."Везде мы наработали предложения, которые хочется реализовать. И некоторые уже удалось предложить в народную программу, которая сегодня формируется. Я понимаю, что, если пойдет команда и она будет защищать эти предложения, эти интересы, и те наболевшие вопросы — высокая концентрация детских проблем, — уверена, что решение наступит гораздо быстрее", — добавила Кузнецова.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам — 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, москва, политика
Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР
07:29 13.07.2021 (обновлено: 10:55 13.07.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка "Единой России"

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что согласилась на предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России", так как, по ее словам, работа в команде партии позволит быстрее решить большой объем проблем детей в сфере образования и безопасности.
Президент России Владимир Путин в июне на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова. Тогда детский омбудсмен рассказывала, что предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.

"Предложение поступило просто. А я согласилась по понятным причинам, по крайне мере, для меня. У института уполномоченного по правам ребенка, к сожалению, нет законодательной инициативы, но у нас настолько высокая концентрация детских проблем, которая заставляла нас постоянно искать решения. Сегодня мы говорим о комфортной среде в школе, теме воспитания, были проведены мониторинги воспитательных программ, мы выявляли массу нарушений, когда только 16 процентов программ образовательных соответствовали нормам", — сказала Кузнецова журналистам во Владивостоке.

По ее словам, это проблемы в сфере образования, здравоохранения, безопасности.
"Везде мы наработали предложения, которые хочется реализовать. И некоторые уже удалось предложить в народную программу, которая сегодня формируется. Я понимаю, что, если пойдет команда и она будет защищать эти предложения, эти интересы, и те наболевшие вопросы — высокая концентрация детских проблем, — уверена, что решение наступит гораздо быстрее", — добавила Кузнецова.
В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам — 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.
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Денис ПроценкоРоссияАнна КузнецоваСергей ЛавровОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияМоскваПолитика
 
 
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