https://ria.ru/20210713/kuznetsova-1741020068.html

Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР

Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР - РИА Новости, 13.07.2021

Кузнецова объяснила, почему согласилась стать одним из лидеров списка ЕР

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что согласилась на предложение включить ее в пятерку лидеров федерального... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T07:29

2021-07-13T07:29

2021-07-13T10:55

денис проценко

россия

анна кузнецова

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единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что согласилась на предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России", так как, по ее словам, работа в команде партии позволит быстрее решить большой объем проблем детей в сфере образования и безопасности.Президент России Владимир Путин в июне на съезде партии "Единая Россия" озвучил свой список кандидатов в первую пятерку избирательного списка ЕР, в него попала в том числе Кузнецова. Тогда детский омбудсмен рассказывала, что предложение включить ее в пятерку лидеров федерального предвыборного списка "Единой России" стало для нее неожиданностью.По ее словам, это проблемы в сфере образования, здравоохранения, безопасности."Везде мы наработали предложения, которые хочется реализовать. И некоторые уже удалось предложить в народную программу, которая сегодня формируется. Я понимаю, что, если пойдет команда и она будет защищать эти предложения, эти интересы, и те наболевшие вопросы — высокая концентрация детских проблем, — уверена, что решение наступит гораздо быстрее", — добавила Кузнецова.В общефедеральную часть списка партии "Единая Россия" вошли министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. В федеральном списке "Единой России" представлены 395 кандидатов, а в списке по одномандатным избирательным округам — 219. Списки были утверждены съездом партии, который проводился 19 июня в Москве.

https://ria.ru/20210711/priamure-1740775778.html

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денис проценко, россия, анна кузнецова, сергей лавров, общероссийский народный фронт, единая россия, москва, политика