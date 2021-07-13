https://ria.ru/20210713/kholostyak-1741114711.html
Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом
Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом - РИА Новости, 13.07.2021
Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом
Ведущий шоу "Холостяк" Никита Добрынин стал отцом. Об этом он сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T20:27
2021-07-13T20:27
2021-07-13T20:27
шоубиз
шоу "холостяк"
дети
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Ведущий шоу "Холостяк" Никита Добрынин стал отцом. Об этом он сообщил в своем микроблоге. Добрын поделился с пользователями кадрами из роддома. На фото он изображен вместе с супругом и новорожденным. "Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни", — подписал снимки ведущий. Мама мальчика — супруга Добрынина Дарья Квиткова. Она тоже поделилась фото с ребенком и указала его рост и вес — 3.76 граммов и 56 сантиметров. Добрынин и Квиткова познакомилась на украинской версии "Холостяка", в которой Никита искал себе возлюбленную. Он также был ведущим восьмого сезона российской адаптации проекта, героем этого выпуска стал Тимати. Никита не был долго на проекте, так как заболел коронавирусом. В ОАЭ вместо него уже отправился Михаил Белянин. На днях Иван Янковский рассказал, что у него родился ребенок.
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шоу "холостяк", дети
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости.
Ведущий шоу "Холостяк" Никита Добрынин стал отцом. Об этом он сообщил
в своем микроблоге.
Добрын поделился с пользователями кадрами из роддома. На фото он изображен вместе с супругом и новорожденным.
"Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни", — подписал снимки ведущий.
Мама мальчика — супруга Добрынина Дарья Квиткова. Она тоже поделилась фото с ребенком и указала его рост и вес — 3.76 граммов и 56 сантиметров.
Добрынин и Квиткова познакомилась на украинской версии "Холостяка", в которой Никита искал себе возлюбленную. Он также был ведущим восьмого сезона российской адаптации проекта, героем этого выпуска стал Тимати. Никита не был долго на проекте, так как заболел коронавирусом. В ОАЭ вместо него уже отправился Михаил Белянин.
На днях Иван Янковский рассказал
, что у него родился ребенок.