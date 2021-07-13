https://ria.ru/20210713/kholostyak-1741114711.html

Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом

Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом - РИА Новости, 13.07.2021

Ведущий шоу "Холостяк" стал отцом

Ведущий шоу "Холостяк" Никита Добрынин стал отцом. Об этом он сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T20:27

2021-07-13T20:27

2021-07-13T20:27

шоубиз

шоу "холостяк"

дети

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Ведущий шоу "Холостяк" Никита Добрынин стал отцом. Об этом он сообщил в своем микроблоге. Добрын поделился с пользователями кадрами из роддома. На фото он изображен вместе с супругом и новорожденным. "Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни", — подписал снимки ведущий. Мама мальчика — супруга Добрынина Дарья Квиткова. Она тоже поделилась фото с ребенком и указала его рост и вес — 3.76 граммов и 56 сантиметров. Добрынин и Квиткова познакомилась на украинской версии "Холостяка", в которой Никита искал себе возлюбленную. Он также был ведущим восьмого сезона российской адаптации проекта, героем этого выпуска стал Тимати. Никита не был долго на проекте, так как заболел коронавирусом. В ОАЭ вместо него уже отправился Михаил Белянин. На днях Иван Янковский рассказал, что у него родился ребенок.

https://ria.ru/20210702/depp-1739545664.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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шоу "холостяк", дети