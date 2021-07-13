Останки наполеоновского генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония передачи останков соратника Наполеона генерала Гюдена
Обнаруженные в Смоленске останки наполеоновского генерала Гюдена отправили в Париж
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останки генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона, были отправлены для захоронения из Москвы в Париж.
Торжественная церемония прошла в аэропорту "Внуково-3" во вторник утром.
Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Церемония перезахоронения должна была пройти в сентябре прошлого года в Доме инвалидов в Париже, однако была перенесена.
Ранее глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил РИА Новости, что для проведения перезахоронения в Доме Инвалидов все готово, Гюден будет похоронен между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором "Марсельезы" Клодом Жозефом Руже де Лилем.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.