https://ria.ru/20210713/gyuden-1741063111.html

Останки наполеоновского генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж

Останки наполеоновского генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж - РИА Новости, 13.07.2021

Останки наполеоновского генерала Гюдена отправили из Москвы в Париж

Останки генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона, были отправлены для захоронения из Москвы в Париж. РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T12:30

2021-07-13T12:30

2021-07-13T12:30

россия

сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер

российское военно-историческое общество (рвио)

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наполеон бонапарт

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Останки генерала Сезара Шарля-Этьена Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона, были отправлены для захоронения из Москвы в Париж.Торжественная церемония прошла в аэропорту "Внуково-3" во вторник утром.Останки генерала были обнаружены летом 2019 года в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Церемония перезахоронения должна была пройти в сентябре прошлого года в Доме инвалидов в Париже, однако была перенесена.Ранее глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский заявил РИА Новости, что для проведения перезахоронения в Доме Инвалидов все готово, Гюден будет похоронен между маршалом Филиппом Леклерком и поэтом и композитором, автором "Марсельезы" Клодом Жозефом Руже де Лилем.Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему одну ногу, серьезно повредив вторую. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и РВИО.

https://ria.ru/20210713/geroy-1740973755.html

https://ria.ru/20210624/gyuden-1738298320.html

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россия, сезар шарль этьен гюден де ля саблонньер, российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, наполеон бонапарт, франция, в мире