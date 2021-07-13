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Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Белоруссии и России
Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Белоруссии и России - РИА Новости, 13.07.2021
Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Белоруссии и России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что главное – это безопасность двух государств, этому... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T13:32
2021-07-13T13:32
2021-07-13T13:59
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александр лукашенко
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что главное – это безопасность двух государств, этому вопросу в современных условиях необходимо уделять все внимание."Главное, как я вижу сейчас, да и вы тоже, - это безопасность наших государств. Этому надо все внимание уделять. Как бы они нас (страны Запада – ред.) ни убаюкивали, мы видим, что поступили в свое время правильно, уделяя внимание обороне наших государств и безопасности. Я тоже вам многое расскажу, что происходит. Динамика бешеная, каждый день что-то меняется", - заявил Лукашенко в Санкт-Петербурге, где проходят во вторник переговоры глав двух государств. Видеофрагмент транслировался на сайте "Вести.ру".
https://ria.ru/20210713/belorussiya-1741075506.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире
Лукашенко призвал уделять все внимание безопасности Белоруссии и России
13:32 13.07.2021 (обновлено: 13:59 13.07.2021)
Лукашенко заявил, что безопасности Белоруссии и России надо уделять все внимание