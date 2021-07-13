https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана

В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана - РИА Новости, 13.07.2021

В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана

ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, основная масса перемещенных лиц сегодня движется внутри страны, заявил в... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T10:18

2021-07-13T10:18

2021-07-13T11:06

россия

бадахшан

доха

талибан

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg

ООН, 13 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, основная масса перемещенных лиц сегодня движется внутри страны, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Ранее таджикские власти сообщили, что более тысячи беженцев из афганского Бадахшана бежали во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана."Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещенных лиц сегодня – это внутренне перемещенные люди", - сказал Алакбаров.По его словам, внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров. Как пояснил координатор, это связано с надеждой найти убежище, еду, получить медицинскую помощь. "Внутренне перемещенные лица выходят к городским центрам либо по причине военных действий, которые их беспокоят, либо по причине того, что они страдают от засухи. В обоих случаях движение происходит в направлении больших городских районов", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, известно ли ему о каких-либо лагерях беженцев на территории соседних государств, Алакбаров указал: "Лагеря имеются, но это незначительные цифры. В Таджикистане есть лагеря беженцев, в Иране"."Но мы не отмечаем на сегодня значительного движения, пересечения границы крупными группами лиц. У меня таких данных нет. Оно есть, но это небольшие цифры пока", - отметил координатор.По его словам, перемещения людей спровоцированы боевыми действиями между правительством и движением "Талибан*", а также засухой.Число внутренне перемещенных лиц за шесть месяцев конфликта в Афганистане при нынешней интенсивности вырастет до 1 миллиона, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."Мы видим, что при нынешней интенсивности конфликта три месяца конфликта повлекут возникновение 500 тысяч перемещенных лиц. Продолжение конфликта до шести месяцев вызовет перемещение примерно 1 миллиона", - сказал Алакбаров.По его словам, не исключено в том числе перемещение людей и за пределы страны, тем не менее в ООН полагают, что основная масса будет перемещаться внутри Афганистана.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/lavrov-1740923946.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740548977.html

https://ria.ru/20210708/afganistan-1740514422.html

россия

бадахшан

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, бадахшан, доха, талибан, оон, в мире