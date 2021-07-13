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В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана
В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана - РИА Новости, 13.07.2021
В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана
ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, основная масса перемещенных лиц сегодня движется внутри страны, заявил в... РИА Новости, 13.07.2021
2021-07-13T10:18
2021-07-13T11:06
россия
бадахшан
доха
талибан
оон
в мире
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ООН, 13 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, основная масса перемещенных лиц сегодня движется внутри страны, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Ранее таджикские власти сообщили, что более тысячи беженцев из афганского Бадахшана бежали во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана."Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещенных лиц сегодня – это внутренне перемещенные люди", - сказал Алакбаров.По его словам, внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров. Как пояснил координатор, это связано с надеждой найти убежище, еду, получить медицинскую помощь. "Внутренне перемещенные лица выходят к городским центрам либо по причине военных действий, которые их беспокоят, либо по причине того, что они страдают от засухи. В обоих случаях движение происходит в направлении больших городских районов", - добавил он.Отвечая на вопрос о том, известно ли ему о каких-либо лагерях беженцев на территории соседних государств, Алакбаров указал: "Лагеря имеются, но это незначительные цифры. В Таджикистане есть лагеря беженцев, в Иране"."Но мы не отмечаем на сегодня значительного движения, пересечения границы крупными группами лиц. У меня таких данных нет. Оно есть, но это небольшие цифры пока", - отметил координатор.По его словам, перемещения людей спровоцированы боевыми действиями между правительством и движением "Талибан*", а также засухой.Число внутренне перемещенных лиц за шесть месяцев конфликта в Афганистане при нынешней интенсивности вырастет до 1 миллиона, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров."Мы видим, что при нынешней интенсивности конфликта три месяца конфликта повлекут возникновение 500 тысяч перемещенных лиц. Продолжение конфликта до шести месяцев вызовет перемещение примерно 1 миллиона", - сказал Алакбаров.По его словам, не исключено в том числе перемещение людей и за пределы страны, тем не менее в ООН полагают, что основная масса будет перемещаться внутри Афганистана.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20210712/afganistan-1740959262.html
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россия, бадахшан, доха, талибан, оон, в мире
В ООН оценили ситуацию с беженцами из Афганистана
10:18 13.07.2021 (обновлено: 11:06 13.07.2021)
 
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
© AP Photo / Rahmat Gul

В ООН заявили, что пока не наблюдают большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны

Читать ria.ru в
ООН, 13 июл – РИА Новости, Алан Булкаты. ООН пока не наблюдает большого потока беженцев из Афганистана в соседние страны, основная масса перемещенных лиц сегодня движется внутри страны, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
Ранее таджикские власти сообщили, что более тысячи беженцев из афганского Бадахшана бежали во время боевых действий в Горно-Бадахшанскую автономную область Таджикистана.
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"Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значительно, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещенных лиц сегодня – это внутренне перемещенные люди", - сказал Алакбаров.
По его словам, внутри Афганистана люди в основном двигаются в направлении крупных городских центров. Как пояснил координатор, это связано с надеждой найти убежище, еду, получить медицинскую помощь. "Внутренне перемещенные лица выходят к городским центрам либо по причине военных действий, которые их беспокоят, либо по причине того, что они страдают от засухи. В обоих случаях движение происходит в направлении больших городских районов", - добавил он.
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Отвечая на вопрос о том, известно ли ему о каких-либо лагерях беженцев на территории соседних государств, Алакбаров указал: "Лагеря имеются, но это незначительные цифры. В Таджикистане есть лагеря беженцев, в Иране".
"Но мы не отмечаем на сегодня значительного движения, пересечения границы крупными группами лиц. У меня таких данных нет. Оно есть, но это небольшие цифры пока", - отметил координатор.
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По его словам, перемещения людей спровоцированы боевыми действиями между правительством и движением "Талибан*", а также засухой.
Число внутренне перемещенных лиц за шесть месяцев конфликта в Афганистане при нынешней интенсивности вырастет до 1 миллиона, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
"Мы видим, что при нынешней интенсивности конфликта три месяца конфликта повлекут возникновение 500 тысяч перемещенных лиц. Продолжение конфликта до шести месяцев вызовет перемещение примерно 1 миллиона", - сказал Алакбаров.
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По его словам, не исключено в том числе перемещение людей и за пределы страны, тем не менее в ООН полагают, что основная масса будет перемещаться внутри Афганистана.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан*", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана*" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Читайте полный текст интервью >>>
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