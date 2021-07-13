https://ria.ru/20210713/afganistan-1741036746.html

Рамиз Алакбаров: рост людских потерь в Афганистане составил 30%

Рамиз Алакбаров: рост людских потерь в Афганистане составил 30% - РИА Новости, 13.07.2021

Рамиз Алакбаров: рост людских потерь в Афганистане составил 30%

На фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) овладевают значительными... РИА Новости, 13.07.2021

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:00

2021-07-13T11:02

россия

афганистан

талибан

сша

интервью

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На фоне вывода войск США и их партнеров из Афганистана боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) овладевают значительными территориями страны. Нестабильность в регионе растет, и некоторые государства даже приостановили работу свои диппредставительств в Афганистане из соображений безопасности. О жертвах последнего обострения и о внутренне перемещенных лицах, об ухудшении гуманитарного доступа вследствие вывода иностранных войск и о беженцах, о коронавирусе и о том, как Кабул обеспечивает безопасность сотрудников международных организаций, в интервью РИА Новости рассказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров. Беседовал Алан Булкаты.– Какова гуманитарная ситуация в Афганистане на фоне наступления "Талибана"* и вывода войск американцев и их союзников?– В Афганистане вообще гуманитарная ситуация всегда была очень тяжелая. На начало года, еще до обострения (то, о чем вы говорите, – это обострение, которое произошло в связи с событиями последних месяцев), мы говорили, что уже в яваре 18,5 миллионов человек нуждались в гуманитарной помощи. И в рамках плана по реализации программы по гуманитарным вызовам на 2021 год мы уже планировали предоставить помощь почти 16 миллионам человек.На сегодняшний день ситуация связана, во-первых, с обострением военных действий, с другой стороны, с тем, что в стране засуха, и эти факторы накладываются один на другой. На сегодня треть населения – свыше 12 миллионов человек испытывают недостаток продуктов питания. Половина всех детей в возрасте до пяти лет испытывают острое недоедание в 2021 году.По поводу перемещения лиц – с января и по сегодняшний день по нашим расчетам зарегистрировано 223 тысячи человек. Это те, кто были насильно изгнаны из своих мест жительства в результате этих событий.– Какова причина их изгнания? Это из-за действий "Талибана"*?– Это в основном связано с конфликтом. Цифра, которую я вам сейчас привел, связана с конфликтом. У нас и сначала года было неспокойно.– Само решение о выводе иностранных войск вызвало какой-то всплеск, было ли изменение динамики в цифрах по перемещенным лицам?– Что мы можем сказать – в начале года нам уже было известно о том, что вывод будет. Давайте посмотрим, например, как это отражается на цифрах погибших и раненных среди гражданского населения. Если сравнивать первый квартал 2020 и первый квартал 2021 года, то у нас имеет место 29% повышения в уровне смертности и получения ранений гражданским населением. С начала года – за первый квартал – были зарегистрированы 1783 гражданских лица либо убитых, либо раненых. Это на 30% выше, чем было в первом квартале 2020 года.– И это связано с выводом сил?– С ожиданием вывода сил. Вообще обострение мы имеем с начала года. В отношении детей по-прежнему применяется большое количество насилия. В 2020 году было зарегистрировано более 3000 случаев нарушения прав ребенка, в том числе 196 случаев, когда детей привлекали в вооруженные группировки.– Власти Таджикистана сообщили о создании лагеря беженцев из Афганистана в приграничном районе. Якобы там около 1000 человек. Оказывает ли ваш офис какое-то содействие этому лагерю? Вам о нем известно?– На этот момент у меня нет информации об этом лагере. Насколько мне известно, вообще в целом перемещение за пределы Афганистана в связи с боевыми действиями пока не так значителен, как внутреннее перемещение. Основная масса перемещенных лиц сегодня – это внутренне перемещенные.– Известно, откуда куда перемещаются основные массы внутри страны?– В основном двигаются в направлении крупных городских центров. Это связано с надеждой найти убежище, еду, медицинскую помощь. Внутренние перемещенцы выходят к городским центрам либо по причине военных действий, которые их беспокоят, либо по причине того, что они страдают от засухи. В обоих случаях движение происходит в направлении больших городских районов.– Вам не известно о каких-либо лагерях на территории соседних государств?– Лагеря имеются. Но это незначительные цифры. В Таджикистане есть лагеря беженцев, в Иране. Но мы не отмечаем на сегодня значительного движения, пересечения границы крупными группами лиц. У меня таких данных нет. Оно есть, но это не большие цифры пока.– Это спровоцировано боевыми действиями между правительством и "Талибаном"*?– И также засухой.– Прогнозируете ли вы рост числа беженцев и внутренне перемещенных лиц из-за боевых действий?– Мы видим, что при нынешней интенсивности конфликта три месяца конфликта повлекут возникновение 500 000 перемещенных лиц. Продолжение конфликта до 6 месяцев вызовет перемещение примерно одного миллиона.– Это считая с какого момента?– С обострения конфликта – апрель-май где-то.– А если говорить о беженцах, покидающих страну?– Мы можем ожидать в том числе перемещение и за пределы страны, но нам кажется, что основной массой будут внутренне перемещенные лица.– Советник президента Афганистана по нацбезопасности Хамдулла Мохиб заявил, что в афганских тюрьмах находятся россияне. Неизвестно, как они попали в эти тюрьмы, и связаны ли они с какими-либо экстремистскими группировками, которые воюют на территории Афганистана. Вам что-то известно об этих россиянах? Кто они, сколько их?– У меня нет такой информации. Не могу никоим образом прокомментировать эту информацию.– Ранее МИД России сообщил, что боевики движения "Талибан"* контролируют около двух третей границы Афганистана с Таджикистаном. В пятницу появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. Какова ситуация с присутствием талибов на афгано-таджикской границах?– Мне трудно оценивать эту информацию. Нам известно, что они там присутствуют. Территория большая. Если есть где-то блокпост или проверочный пункт, и говорится, что та или иная сторона контролирует данную территорию, то это достаточно быстро меняющаяся картина. Поэтому я не буду комментировать этот вопрос, потому что в контексте Афганистана это достаточно сложно.На сегодняшний день правительство достаточно уверенно контролирует все городские, региональные центры. Ситуация в регионах страны и на границе периодически меняется.– Усложнились ли условия вашей работы, работы вашего офиса, работы UNAMA (миссия ООН по содействию в Афганистане) с выводом иностранных войск?– В первом квартале 2021 года у нас работает 165 ооновских и неправительственных организаций в стране. Имеем доступ в 394 района из 401. Мы испытываем, конечно, сложности. За первую половину 2021 года 25 гуманитарных работников были убиты, 63 получили ранения, 83 были арестованы. За первые полгода у нас было 1120 инцидентов, связанных с гуманитарным доступом. В 2020 году таких инцидентов было всего 1095. В июне только у нас таких инцидентов было 259. То есть, у нас, конечно, имеется ухудшение. Движение по дорогам становится более осложненным. Минирование территорий представляет собой большую проблему. Ситуация с гуманитарным доступом не улучшилась.– То есть, правильно сказать, что с началом вывода иностранных сил ситуация в вопросе обеспечения безопасности сотрудников ООН ухудшилась?– Мы не говорим о сотрудниках миссии ООН. Мы говорим о неправительственных организациях, и мы говорим о гуманитарных работниках НПО, которые работают "в поле". С сотрудниками миссии ООН у нас инцидентов не было. Хотя в целом у нас есть ограничения в плане передвижения.Общая гуманитарная ситуация с доступом для неправительственных организаций и организаций, участвующих в предоставлении первичной помощи населению, ухудшилась в связи с минированием территорий и участившимися случаями нападений на гуманитарных работников.– Это следствие вывода войск?– В том числе, естественно, – следствие вывода войск и следствие в целом ухудшения конфликтной ситуации.– Не прерывались ли гуманитарные усилия из-за ухода военных США?– Мы продолжаем работать. Но военные действия не помогают осуществлению бесперебойных поставок и бесперебойной работы. Количество различных инцидентов повысилось. Тем не менее, международные НПО и ООН продолжают присутствовать в Афганистане и гуманитарную помощь оказывают практически на всей территории страны.– Способны ли местные власти обеспечить сотрудникам международных организаций безопасность?– Они ее обеспечивают. Они выделяют для этого то, что имеется в их возможностях и этим они занимаются активно.– То есть, они справляются с этой задачей?– На данный момент да. Ситуация в разных регионах различная, но в целом да, они справляются. И делают все возможное. Они стараются обеспечить максимальную защиту и поддержку, за что мы им очень благодарны.– Отмечаете ли вы рост наркотрафика из Афганистана? Нет ли ощущения, что он увеличивается.– У меня нет статистики на руках. Не могу прокомментировать каким-то образом динамику наркотрафика в связи с последними событиями. Провести какие-то параллели мне достаточно сложно. У меня нет этих данных.– Какова ситуация с коронавирусом в Афганистане?– У нас была третья волна. Ситуация была достаточно тяжелой. В последние несколько дней она начала выравниваться. В воскресенье было официально 67 зарегистрированных случаев смерти, тысяча с лишним случаев инфицирования коронавирусом. Мы отмечаем, что была третья волна, она вроде достигла пика и сейчас вышла на плато. И даже мы отмечаем пока незначительное снижение. В субботу более миллиона доз вакцин было передано правительством США – Johnson&Johnson. Также в страну доставлены вакцины Astrazeneca. Сейчас в стране имеются вакцины, доступ имеется. Но распространения по всей территории и полной вакцинации пока не достигли. Но работа ведется. Приблизительно 2% населения получили по крайней мере одну дозу вакцины.* террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210708/afganistan-1740521436.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210710/1740730990.html

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, талибан, сша, интервью