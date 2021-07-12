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Как охладиться в жару без кондиционера: 30 советов
Как охладить комнату в жару без кондиционера: популярные способы
Как охладиться в жару без кондиционера: 30 советов
В период аномальной жары большой проблемой становится защита от нее. О том, как быстро охладить воздух в квартире, комнате или доме, что делать без кондиционера РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T18:54
2021-07-12T18:54
россия
жара в центре россии
аномальная жара в регионах россии
общество
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В период аномальной жары большой проблемой становится защита от нее. О том, как быстро охладить воздух в квартире, комнате или доме, что делать без кондиционера или вентилятора, необычные советы по снижению температуры в помещении — в материале РИА Новости. Как охладить помещение в жаруВ этом году во многих регионах России установилась аномальная жара, вплоть до 35 градусов. При такой температуре многие люди чувствуют себя плохо, она чревата тепловым ударом. Усугубляет все тот факт, что панельные дома, которых сейчас больше, чем кирпичных, нагреваются намного быстрее. Если же в квартире низкие потолки, мало окон и маленькие комнаты, то жара ощущается еще острее. А когда квартира находится на последнем этаже, прямо под раскаленной крышей, и сверху нет технического помещения, духота просто невыносимая. Но если нет кондиционера или вентилятора, есть несколько других эффективных способов охладить комнаты.Перекройте светСамый быстрый и простой способ — перекрыть поступление света в комнату. Для этого нужно просто зашторить окна или опустить жалюзи даже в облачную погоду. При этом температура может снизиться на несколько градусов.Шторы и жалюзиТепловое (инфракрасное) излучение попадает в помещение не только в виде прямых солнечных лучей, но и в рассеянном сквозь облака. Чтобы отражать это излучение, шторы должны быть плотными и светлого цвета — он лучше отталкивает свет. Их нужно держать закрытыми утром и днем, а ночью, наоборот, открывать. При этом тканевые или железные жалюзи намного эффективнее справляются с этой задачей и задерживают до 90% света. Вообще затемнение не просто защищает квартиру от проникновения солнечных лучей, но и не дает нагреваться электроприборам, коврам и т.д., то есть вещам, от которых также повышается температура воздуха. Зашторивать окна нужно с 8 утра или ранее.Затемнение стекол пленкойХороший способ охладить помещение в жару — заклеить стекла специальной светоотражающей пленкой. При ее покупке следует учитывать светопроницаемость, уровень отражения инфракрасного излучения. От этого будет зависеть, сколько света поступит в комнату, в том числе, зимой, потому что пленка обычно остается на окнах, а в холодный период не очень хорошо, если солнечный свет совсем не прогревает квартиру. Чем лучше пленка отражает солнечное излучение, тем прохладнее будет. Использование фольгиФольга также хорошо защищает помещение от высоких температур. Для этого нужно купить рулон по 5 или 6 метров и заклеить окна целиком с внутренней стороны. Особенно такой метод пригодится, если окна выходят на южную сторону, где жара всегда ощущается интенсивнее. Единственный минус фольги — эстетическая составляющая, однако всегда можно зашторить окна, и светоотражающего материала видно не будет.Проветривание помещенияПравильное и систематическое проветривание помещения тоже поможет спастись от чрезмерной жары. Его нужно делать в определенные часы ночью и утром. При этом сквозняк в квартире повышает риск заболеть, поэтому его лучше не устраивать. ДнемПроветривать квартиру днем — ошибка, потому что в помещение поступает тепло снаружи, а прохладный воздух, наоборот, уходит. Из-за этого в течение дня, особенно с 12 до 16 часов, когда солнце максимально активно, окна нужно держать закрытыми и зашторенными. НочьюСамая холодная температура наблюдается с 4 до 7 утра, именно на этот период следует открывать окна. Чтобы не вставать так рано, можно делать это перед сном и закрывать их до 8 утра. Если на улице теплее, чем в квартире, то не стоит проветривать ее. Систематическое увлажнение квартирыЕсли прибавить к вышеперечисленным методам увлажнение помещения, то можно значительно снизить уровень температуры в квартире или доме. Для этого подойдет не только влажная уборка, но и использование льда, влажных простыней и т.д.Влажная уборкаДля охлаждения комнаты и снижения сухости воздуха нужно как можно чаще мыть полы и все поверхности холодной водой. С пола следует убрать ковер, потому что он сильно притягивает тепло и является хорошим теплоизолятором. Также в течение дня следует увлажнять воздух с помощью пульверизатора или специального электронного увлажнителя. Использование мокрых простынейНекоторые рекомендуют использовать в жару мокрые простыни — накрываться или класть на кровать, однако это опасно для здоровья. По отзывам врачей, у человека может развиться болезнь почек или воспаление легких, появятся симптомы простуды, например, температура, слабость, заложенность носа, кашель. Из-за этого не следует прикладывать что-то холодное к ушам, локтям, запястьям и коленям. Допускается обмотать холодное полотенце вокруг головы, но совсем ненадолго. Мокрыми же простынями лучше завесить окна.Использование льдаХороший способ охлаждения помещений — бутылки с замороженной водой. Их может быть несколько, например, 5-6 литров помогут снизить температуру минимум на 3 градуса, а то и больше. Их нужно ставить повыше, например, на шкаф, или напротив вентилятора, чтобы воздух сильнее охлаждался. Изолируйте помещениеКак правило, в прихожей всегда прохладнее, поэтому нужно открыть дверь, чтобы из нее поступал воздух в другие комнаты. Также двери в каждое помещение можно держать закрытыми, при этом зашторив и закрыв окна. Это поможет прохладе не покидать его. Ночью их все-таки лучше открыть. Изолирование кухниНа кухне из-за большого количества нагревательных приборов всегда самая высокая температура, особенно во время приготовления пищи. Если работает газовая или электрическая плита, то на это время следует включить вытяжку на максимум или проветрить помещение. Также воздух может нагреваться от микроволновки и готовых блюд, поэтому дверь в кухню лучше закрывать. Охлаждаем комнату правильно вентиляторомМногие ставят вентилятор так, чтобы он был направлен на себя, но это не совсем верно. Лучше, чтобы он обдувал прохладным воздухом мебель, а она, в свою очередь, поглощала тепло других предметов в комнате. Перед вентилятором можно поставить не только лед, но и просто бутылки с холодной водой. Интересные способыЕсть несколько необычных способов охлаждения в жару. Например:Другие способы и советыДля максимальной защиты от жары можно воспользоваться следующими способами и советами:
https://ria.ru/20210708/okhlazhdenie-1740403949.html
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россия, жара в центре россии, аномальная жара в регионах россии, общество

Как охладиться в жару без кондиционера: 30 советов

18:54 12.07.2021
 
© Depositphotos / HayDmitriyДевушка рядом с вентилятором
Девушка рядом с вентилятором - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В период аномальной жары большой проблемой становится защита от нее. О том, как быстро охладить воздух в квартире, комнате или доме, что делать без кондиционера или вентилятора, необычные советы по снижению температуры в помещении — в материале РИА Новости.

Как охладить помещение в жару

В этом году во многих регионах России установилась аномальная жара, вплоть до 35 градусов. При такой температуре многие люди чувствуют себя плохо, она чревата тепловым ударом. Усугубляет все тот факт, что панельные дома, которых сейчас больше, чем кирпичных, нагреваются намного быстрее. Если же в квартире низкие потолки, мало окон и маленькие комнаты, то жара ощущается еще острее. А когда квартира находится на последнем этаже, прямо под раскаленной крышей, и сверху нет технического помещения, духота просто невыносимая. Но если нет кондиционера или вентилятора, есть несколько других эффективных способов охладить комнаты.
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Перекройте свет

Самый быстрый и простой способ — перекрыть поступление света в комнату. Для этого нужно просто зашторить окна или опустить жалюзи даже в облачную погоду. При этом температура может снизиться на несколько градусов.

Шторы и жалюзи

Тепловое (инфракрасное) излучение попадает в помещение не только в виде прямых солнечных лучей, но и в рассеянном сквозь облака. Чтобы отражать это излучение, шторы должны быть плотными и светлого цвета — он лучше отталкивает свет. Их нужно держать закрытыми утром и днем, а ночью, наоборот, открывать. При этом тканевые или железные жалюзи намного эффективнее справляются с этой задачей и задерживают до 90% света. Вообще затемнение не просто защищает квартиру от проникновения солнечных лучей, но и не дает нагреваться электроприборам, коврам и т.д., то есть вещам, от которых также повышается температура воздуха. Зашторивать окна нужно с 8 утра или ранее.
© Pixabay / calimiel Жалюзи
Жалюзи - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Pixabay / calimiel
Жалюзи

Затемнение стекол пленкой

Хороший способ охладить помещение в жару — заклеить стекла специальной светоотражающей пленкой. При ее покупке следует учитывать светопроницаемость, уровень отражения инфракрасного излучения. От этого будет зависеть, сколько света поступит в комнату, в том числе, зимой, потому что пленка обычно остается на окнах, а в холодный период не очень хорошо, если солнечный свет совсем не прогревает квартиру. Чем лучше пленка отражает солнечное излучение, тем прохладнее будет.

Использование фольги

Фольга также хорошо защищает помещение от высоких температур. Для этого нужно купить рулон по 5 или 6 метров и заклеить окна целиком с внутренней стороны. Особенно такой метод пригодится, если окна выходят на южную сторону, где жара всегда ощущается интенсивнее. Единственный минус фольги — эстетическая составляющая, однако всегда можно зашторить окна, и светоотражающего материала видно не будет.
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Проветривание помещения

Правильное и систематическое проветривание помещения тоже поможет спастись от чрезмерной жары. Его нужно делать в определенные часы ночью и утром. При этом сквозняк в квартире повышает риск заболеть, поэтому его лучше не устраивать.

Днем

Проветривать квартиру днем — ошибка, потому что в помещение поступает тепло снаружи, а прохладный воздух, наоборот, уходит. Из-за этого в течение дня, особенно с 12 до 16 часов, когда солнце максимально активно, окна нужно держать закрытыми и зашторенными.

Ночью

Самая холодная температура наблюдается с 4 до 7 утра, именно на этот период следует открывать окна. Чтобы не вставать так рано, можно делать это перед сном и закрывать их до 8 утра. Если на улице теплее, чем в квартире, то не стоит проветривать ее.
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Систематическое увлажнение квартиры

Если прибавить к вышеперечисленным методам увлажнение помещения, то можно значительно снизить уровень температуры в квартире или доме. Для этого подойдет не только влажная уборка, но и использование льда, влажных простыней и т.д.

Влажная уборка

Для охлаждения комнаты и снижения сухости воздуха нужно как можно чаще мыть полы и все поверхности холодной водой. С пола следует убрать ковер, потому что он сильно притягивает тепло и является хорошим теплоизолятором. Также в течение дня следует увлажнять воздух с помощью пульверизатора или специального электронного увлажнителя.
© Depositphotos / NatashaFedorovaЖенщина моет пол шваброй
Женщина моет пол шваброй - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / NatashaFedorova
Женщина моет пол шваброй

Использование мокрых простыней

Некоторые рекомендуют использовать в жару мокрые простыни — накрываться или класть на кровать, однако это опасно для здоровья. По отзывам врачей, у человека может развиться болезнь почек или воспаление легких, появятся симптомы простуды, например, температура, слабость, заложенность носа, кашель. Из-за этого не следует прикладывать что-то холодное к ушам, локтям, запястьям и коленям. Допускается обмотать холодное полотенце вокруг головы, но совсем ненадолго. Мокрыми же простынями лучше завесить окна.

Использование льда

Хороший способ охлаждения помещений — бутылки с замороженной водой. Их может быть несколько, например, 5-6 литров помогут снизить температуру минимум на 3 градуса, а то и больше. Их нужно ставить повыше, например, на шкаф, или напротив вентилятора, чтобы воздух сильнее охлаждался.
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Изолируйте помещение

Как правило, в прихожей всегда прохладнее, поэтому нужно открыть дверь, чтобы из нее поступал воздух в другие комнаты. Также двери в каждое помещение можно держать закрытыми, при этом зашторив и закрыв окна. Это поможет прохладе не покидать его. Ночью их все-таки лучше открыть.

Изолирование кухни

На кухне из-за большого количества нагревательных приборов всегда самая высокая температура, особенно во время приготовления пищи. Если работает газовая или электрическая плита, то на это время следует включить вытяжку на максимум или проветрить помещение. Также воздух может нагреваться от микроволновки и готовых блюд, поэтому дверь в кухню лучше закрывать.

Охлаждаем комнату правильно вентилятором

Многие ставят вентилятор так, чтобы он был направлен на себя, но это не совсем верно. Лучше, чтобы он обдувал прохладным воздухом мебель, а она, в свою очередь, поглощала тепло других предметов в комнате. Перед вентилятором можно поставить не только лед, но и просто бутылки с холодной водой.

Интересные способы

© Depositphotos / VitalikRadkoСпящая девушка
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Есть несколько необычных способов охлаждения в жару. Например:
  1. 1
    Сон на полу. Внизу всегда скапливается самый прохладный воздух в комнате, поэтому в жаркую ночь можно положить матрас возле кровати и спать так, заодно открыв окна для проветривания.
  2. 2
    В некоторых источниках указывается, что следует набить подушку гречкой, потому что она не так удерживает тепло, как обычная. Спать при этом, скорее всего, будет не очень удобно.
  3. 3
    Многие стараются в жаркую погоду пить холодную воду, но это неправильно. Организм будет будет восполнять потерянное тепло и нагреваться. Лучше пить горячий чай или теплую воду.

Другие способы и советы

Для максимальной защиты от жары можно воспользоваться следующими способами и советами:
© bhofack2Бутылки с замороженной водой
Бутылки с замороженной водой
© bhofack2
Бутылки с замороженной водой
  1. 1
    Следует исключить физическую нагрузку и больше времени проводить в состоянии покоя, потому что так тело будет меньше нагреваться.
  2. 2
    В частном доме стены снаружи лучше покрасить в белый цвет, потому что он меньше притягивает тепло. Поэтому если планируете обновить фасад дома, следует выбирать светлые оттенки.
  3. 3
    Лампы накаливания следует заменить светодиодными — они практически не нагреваются.
  4. 4
    Лучше всего находиться в помещении в одежде из натуральной ткани, например, хлопка. Простыни из шелка будут всегда прохладными, однако они стоят довольно дорого.
  5. 5
    Во многих средиземноморских, латиноамериканских и азиатских странах послеобеденный отдых, сиеста, является основным методом борьбы с жарой. Если позволяет возможность, в самые жаркие часы дня можно отдохнуть или поспать. В некоторых странах люди вместо льда, добавляют в воду лимонный сок, который тоже хорошо освежает. В Таиланде от жары спасаются холодным кофе, а в Индии — едой с большим содержанием специй, которые способствуют активному потоотделению. В Бразилии жители стараются в жаркую погоду носить одежду только белого цвета, а на Кавказе в больших количествах пьют кисломолочный напиток айран.
  6. 6
    Лучше употреблять меньше углеводов и заменить их растительной пищей, в которой их мало, например, кабачками, томатами черри, сельдереем, цветной капустой и т.д. В жару организму не нужно много энергии, поэтому достаточно легкой еды. Кроме этого, следует сократить потребление сахара, жирной, соленой пищи, которая удерживает воду в организме.
  7. 7
    Необходимо пить много воды, чтобы восполнять запасы влаги. При этом противопоказаны сладкие напитки, типа газированных, потому что они только усиливают жажду. Для ее утоления хорошо подходит вода с лимоном или зеленый чай.
  8. 8
    Люстра с вентилятором также неплохо охлаждает комнату, а он сам работает бесшумно, поэтому не будет мешать.
  9. 9
    Лучше свести к минимуму использование плиты или духовки, а также выключить все электроприборы, пока они не нужны. Например, утюги, пылесосы, ПК, телевизоры или принтеры.
  10. 10
    Старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Они вредны для кожи, потому что способствуют ее старению и могут вызывать рак кожи.
  11. 11
    Можно периодически использовать контрастный душ — сначала обливаться теплой водой, а затем холодной. Это не только укрепит сердечно-сосудистую систему, но и значительно взбодрит в жару.
  12. 12
    Если в машине нет кондиционера, то можно поместить на заднее сидение бутылки с замороженной водой. Пока машина не используется, переднее окно укрывают фольгой — так салон не будет сильно нагреваться на солнце.
  13. 13
    В такую погоду очень важно следить за состоянием здоровья домашних животных, потому что они хуже переносят жару и могут погибнуть от теплового удара. У них всегда должна быть питьевая вода, также можно класть рядом с ними бутылки со льдом. Если питомец заметно плохо себя чувствует, нужно незамедлительно обращаться ко врачу.
Девушки возле фонтана в Историческом сквере в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 10:50
Врач рассказал о дополнительных факторах опасности в жару
 
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