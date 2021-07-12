https://ria.ru/20210712/yuar-1740916263.html

В две провинции ЮАР направят солдат для подавления беспорядков

В две провинции ЮАР направят солдат для подавления беспорядков - РИА Новости, 12.07.2021

В две провинции ЮАР направят солдат для подавления беспорядков

Командование Вооруженных сил ЮАР направит в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал солдат для подавления беспорядков, вспыхнувших после заключения в тюрьму бывшего... РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T13:40

2021-07-12T13:40

2021-07-12T15:20

африканский национальный конгресс

джейкоб зума

квазулу-натал

гаутенг

юар

в мире

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Командование Вооруженных сил ЮАР направит в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал солдат для подавления беспорядков, вспыхнувших после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы.Военные окажут помощь правоохранительным органам. Беспорядки в ЮАР начались в конце прошлой недели, после того как суд отправил бывшего президента под стражу. Как сообщали СМИ, Зума находится в тюрьме города Эсткорт в провинции Квазулу-Натал. Сторонники экс-президента вышли на улицы в разных городах, поджигали автомобили, шины и бревна, чтобы заблокировать основные шоссе. Затем волнения перекинулись на соседнюю провинцию Гаутенг. По данным полиции, в беспорядках погибли шесть человек, почти 220 задержаны.В конце июня 79-летнего Зуму признали виновным в неуважении к суду и приговорили к 15 месяцам лишения свободы. Его обвиняли в отказе исполнять предписание конституционного суда, обязавшего бывшего президента дать показания специальной комиссии по расследованию дела о коррупции.За время своей политической карьеры Зума не раз оказывался в центре скандалов. Он позволял себе резкие высказывания, неоднозначно воспринимается и его многоженство. Но главной проблемой стали обвинения в коррупции. Так, в 2005 году президент Табо Мбеки отправил Зуму, который занимал пост вице-президента, в отставку. Оказалось, что еще в 1999 году Зума участвовал в сделке по закупке вооружений на пять миллиардов долларов и, как утверждало следствие, часть этих денег осела на его счетах. В декабре 2007 года Верховный суд снял все эти обвинения.Еще один скандал разразился в 2014 году, во время второго президентского срока Зумы. Тогда его обвиняли в растрате 16 миллионов долларов. Кроме того, оппозиция собрала данные о 783 эпизодах коррупции, вымогательства и мошенничества при заключении госконтрактов на покупку оружия. В феврале 2018-го Зума досрочно ушел в отставку. Обвинения в коррупции он неоднократно отрицал, утверждая, что за денежными операциями следили правительственные спецслужбы.

https://ria.ru/20210629/zuma-1739026046.html

https://ria.ru/20210711/yuar-1740846569.html

квазулу-натал

гаутенг

юар

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африканский национальный конгресс, джейкоб зума, квазулу-натал, гаутенг, юар, в мире