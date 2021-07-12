https://ria.ru/20210712/strelba-1740878162.html
В Ленинградской области мужчина ранил из ружья двух человек
В Ленинградской области мужчина ранил из ружья двух человек - РИА Новости, 12.07.2021
В Ленинградской области мужчина ранил из ружья двух человек
Мужчина выстрелил в двух человек из ружья в Ленинградской области, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T10:27
2021-07-12T10:27
2021-07-12T10:27
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тосненский район
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Мужчина выстрелил в двух человек из ружья в Ленинградской области, они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти."В результате конфликта мужчина 1994 года рождения выстрелил из своего ружья (разрешение имеется) в двух мужчин 32 и 26 лет. Мужчины госпитализированы", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, инцидент произошел на Кировском карьере в Тосненском районе.Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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гумвд, ленинградская область, тосненский район, санкт-петербург, происшествия
В Ленинградской области мужчина ранил из ружья двух человек
Мужчина выстрелил в двух человек из ружья в Ленинградской области, их госпитализировали