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https://ria.ru/20210712/serebrennikov-1740992492.html
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах - РИА Новости, 12.07.2021
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах
Актеры, сыгравшие в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", в понедельник представали картину на Каннском фестивале, сам режиссёр, который не может... РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T19:45
2021-07-12T19:55
кино и сериалы
юрий итин
седьмая студия
асгар фархади
иван дорн
каннский кинофестиваль
москва
франция
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КАНН, 12 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Актеры, сыгравшие в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", в понедельник представали картину на Каннском фестивале, сам режиссёр, который не может покидать территорию России, поприветствовал зрителей, присоединившись к мероприятию по видеосвязи, передаёт корреспондент РИА Новости.Показ фильма состоялся в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов – зале "Люмьер".Роли в фильме "Петровы в гриппе", который входит в основную конкурсную программу, сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов. Актеры прошли по красной дорожке, на лацканах их пиджаков были прикреплены красные значки с фотографией Серебренникова.Актеров встречали генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо и президент Пьер Лескюр, которые также вышли со значками с фотографией режиссера.Зал встретил появление команды фильма продолжительными аплодисментами."Спасибо большое всем зрителям, которые нас сегодня первый раз увидели. Всех вас люблю. Да здравствует XXI век, который нам позволяет несмотря ни на что быть вместе", - отметил Серебренников, присоединившись по видеосвязи после показа его фильма.Сценарий картины был написан Серебренниковым по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В фильме рассказана история об обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.Работы Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском фестиваля. Его фильм "Лето" был представлен в Канне в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".В 2017 году Кирилл Серебренников стал фигурантом уголовного дела о хищении свыше 100 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа". С августа 2017 года по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом. Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.74-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу входят 24 картины. В их числе - мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса (Франция), драма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона (Франция), "Непорочная дева" Пола Верховена (Нидерланды), "Французский вестник" Уэса Андерсона (США), "Герой" Асгара Фархади (Иран), "Три этажа" Нанни Моррети (Италия), "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (Финляндия). В рамках программы "Особый взгляд" были показаны картины двух российских режиссеров две - "Дело" Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Киносмотр завершится 17 июля.
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кино и сериалы, юрий итин, седьмая студия, асгар фархади, иван дорн , каннский кинофестиваль, москва, франция
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах
19:45 12.07.2021 (обновлено: 19:55 12.07.2021)
 
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев

Фильм режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Канне

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КАНН, 12 июл - РИА Новости, Людмила Орищенко. Актеры, сыгравшие в фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", в понедельник представали картину на Каннском фестивале, сам режиссёр, который не может покидать территорию России, поприветствовал зрителей, присоединившись к мероприятию по видеосвязи, передаёт корреспондент РИА Новости.
Показ фильма состоялся в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов – зале "Люмьер".
Роли в фильме "Петровы в гриппе", который входит в основную конкурсную программу, сыграли Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов. Актеры прошли по красной дорожке, на лацканах их пиджаков были прикреплены красные значки с фотографией Серебренникова.
Актеров встречали генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо и президент Пьер Лескюр, которые также вышли со значками с фотографией режиссера.
Зал встретил появление команды фильма продолжительными аплодисментами.
"Спасибо большое всем зрителям, которые нас сегодня первый раз увидели. Всех вас люблю. Да здравствует XXI век, который нам позволяет несмотря ни на что быть вместе", - отметил Серебренников, присоединившись по видеосвязи после показа его фильма.
Сценарий картины был написан Серебренниковым по мотивам романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". В фильме рассказана история об обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного. Но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом, и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма.
Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн и Павел Буря.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 13:23
Биография Кирилла Серебренникова
Работы Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском фестиваля. Его фильм "Лето" был представлен в Канне в 2018 году в рамках конкурсной программы, а в 2016 году картина "Ученик" входила в программу "Особый взгляд".
В 2017 году Кирилл Серебренников стал фигурантом уголовного дела о хищении свыше 100 миллионов рублей, выделенных государством на проект "Платформа". С августа 2017 года по апрель 2019 года режиссер находился под домашним арестом. Мещанский суд Москвы в июне 2020 года приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - 129 миллионов рублей.
74-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном берегу Франции 6 июля. В официальную конкурсную программу входят 24 картины. В их числе - мюзикл "Аннетт" Леоса Каракса (Франция), драма "Все прошло хорошо" Франсуа Озона (Франция), "Непорочная дева" Пола Верховена (Нидерланды), "Французский вестник" Уэса Андерсона (США), "Герой" Асгара Фархади (Иран), "Три этажа" Нанни Моррети (Италия), "Купе номер шесть" Юхо Куосманена (Финляндия). В рамках программы "Особый взгляд" были показаны картины двух российских режиссеров две - "Дело" Алексея Германа-младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко. Киносмотр завершится 17 июля.
 
Кино и сериалыЮрий ИтинСедьмая студияАсгар ФархадиИван ДорнКаннский кинофестивальМоскваФранция
 
 
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