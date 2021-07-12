https://ria.ru/20210712/putin-1741001613.html

Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе

Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе - РИА Новости, 12.07.2021

Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной премии #МыВместе, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T21:24

2021-07-12T21:24

2021-07-12T21:52

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740145399_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ef84abbe9225d7cf198266f78df7e36c.jpg

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной премии #МыВместе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно распоряжению, сопредседателями комитета будут заместитель правительства РФ Татьяна Голикова и первый заглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В состав также войдут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, заммэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, глава Российского Красного Креста Павел Савчук и другие.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин