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Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе
Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе - РИА Новости, 12.07.2021
Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной премии #МыВместе, соответствующий документ опубликован РИА Новости, 12.07.2021
2021-07-12T21:24
2021-07-12T21:24
2021-07-12T21:52
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению международной премии #МыВместе, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.Согласно распоряжению, сопредседателями комитета будут заместитель правительства РФ Татьяна Голикова и первый заглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.В состав также войдут руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, гендиректор РЖД Олег Белозеров, замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, глава Россотрудничества Евгений Примаков, заммэра Москвы Наталья Сергунина, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, глава Российского Красного Креста Павел Савчук и другие.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин
Путин распорядился создать оргкомитет по присуждению премии #МыВместе
21:24 12.07.2021 (обновлено: 21:52 12.07.2021)
Путин подписал распоряжение о создании оргкомитета по присуждению премии #МыВместе